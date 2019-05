Nedivím se, že jsme to neustáli, říká šéf fotbalového Znojma

Znojemští se ještě mohli „padáku“ vyhnout, kdyby v sobotu vyhráli ve Varnsdorfu. Zásahem Jana Mudry hned ze 6. minuty vedli, jenže naději dlouho neudrželi. Do poločasu ztráceli dva góly a nakonec svůj bídný závěr sezony opentlili ostudným výpraskem 1:7.

„Připravili jsme se o to chybami, které se druholigovému týmu nemůžou stát. Měli jsme ještě asi pět vyložených šancí, kdy jsme se mohli vrátit do hry, ale bohužel ani z malého vápna jsme je neproměnili,“ litoval Kalvoda. „I když jsem si také představoval, že o záchranu se bude bojovat úplně jinak.“

Pro Znojmo jde o završení dlouhodobého sešupu. Loni v lednu klub opustil majitel Ota Kohoutek, pod nímž klub vystoupal ze třetí ligy až do první, a na jeho místo nastoupil Jiří Tunka. „Za tu dobu bylo mně osobně i klubu naházeno tolik klacků pod nohy, že se vůbec nedivím, že jsme to neustáli,“ poznamenal současný znojemský šéf.

Hořkost cítí kvůli tomu, že hned po jeho nástupu město klubu výrazně seškrtalo dotace. Letos v zimě zase Znojmem otřásla aféra s přípravnými zápasy ovlivněnými kvůli sázkám. Přestože šlo zřejmě o aktivitu nového balkánského sponzora a samotný klub v kauze namočený nebyl, radnice stopla další přívod peněz. „V klubu tak nebyla jistota, jestli se ve Znojmě vůbec bude dál hrát fotbal, což způsobilo tlak na hráče, a psychicky jsme to neustáli. Domnívám se, že kádr byl kvalitní, ale všechno šlo vyloženě proti nám,“ je přesvědčen Tunka.

Ten v únoru převelel kouče Kalvodu do funkce ředitele a k mužstvu jako trenéra povolal Františka Šturmu. Tým pak jaro slušně rozjel, ale od debaklu 1:5 v Prostějově na začátku dubna uhrál za posledních deset utkání nicotné dva body. „Odvíjelo se to od té kauzy, kde jsme byli obvinění, a město nám pak stoplo dotace. Hráči se pořád bavili o jiných věcech, než jaké se týkají fotbalu,“ tvrdí Kalvoda, který se týmu znovu ujal tři kola před koncem. To už však bylo Znojmo příliš rozklížené.

V létě tak nastoupí do MSFL, kterou naposledy hrálo v roce 2010. „Samozřejmě jsme z toho zdrcení, ale budeme bojovat dál, abychom se ze třetí ligy rychle vrátili tam, kam patříme,“ oznamuje Tunka.

Ten se bude muset vyrovnat s exodem fotbalistů. „Z dvaceti hráčů nám jich zůstává osm plus ti, které máme na hostování. My se budeme snažit dát klub dohromady, ale potřebujeme vědět, že máme podporu města. Když může pomáhat hokeji a všem dalším sportům, tak nechápu, proč fotbal takhle shazuje. Starosta veřejně řekl, že ctí presumpci neviny, přesto po nás město chce nějaké potvrzení, i když ví, že nám ho nikdo nedá. To je prachsprostý alibismus,“ zlobí se Tunka.