Mourinha dárek ze Znojma potěšil. U krajana vyzvídal, jak se žije v Česku

Ve hře nebyla jen zvědavost, jak si slavný krajan povede v utkání Evropské ligy. Amorim a Mourinho se znají z dřívějška. Setkání dokonce inicioval ten známější z nich.

„S Josém spolu mluvíme běžně. Je mým vzorem od doby, kdy trénoval Porto, tedy klub z města, ze kterého pocházím. Když se k němu doneslo, že jsem během podzimu odcestoval do vaší země trénovat Znojmo, pozval mě do Prahy na zápas AS Řím. Vzal jsem s sebou také svého asistenta, se kterým ve Znojmě spolupracuji,“ vysvětluje Amorim.

Mourinho si na znojemskou dvojici vyhradil zhruba čtyřicet minut v hotelu, v němž se italská výprava v Praze ubytovala. „José chtěl vědět všechno o mých zkušenostech ve vaší zemi, jak se tady lidé ke mně chovají, taky o naší soutěži a o českých týmech,“ těší o čtrnáct let mladšího kouče Znojma, pátého týmu tabulky MSFL.

Mourinha, pověstného svými dráždivě sebevědomými vystoupeními, zná z opačné strany než novináři či fanoušci. Slyší od něho jiná slova, než volil třeba minulý týden po nudné plichtě AS Řím na hřišti Servette Ženeva, kde s kamennou tváří prohlásil, že nikdo nebude na jaře v play off Evropské ligy nadšený, až se postaví proti jeho mužstvu.

Trenér AS Řím José Mourinho

„Mourinho je extrémně milý,“ překvapí možná leckoho Amorim. „Ke svým přátelům se chová vstřícně. Měl zájem o to, jak je o nás postaráno a jak si Česko užíváme. Na vrcholu fotbalové pyramidy je dvacet let, ale nikdy nezapomněl, odkud vzešel. Musím říct, že jsem velmi šťastný, že ho ve vaší zemi uznáváte. I mě jako krajana to naplňuje hrdostí,“ sděluje vyslanec portugalského fotbalu na jihu Moravy.

Na Euru bude přát oběma

Amorim se netají obdivem k bývalému trenérovi Chelsea, Manchesteru United nebo Realu Madrid. „Už v Portu byl mým vzorem pro jeho prozíravost, metodičnost, psychologické hry a způsob, jakým připravoval svoje týmy. Další roky následně prokázaly, na jaké úrovni je. V každé ze zemí, kde působil, se stal šampionem,“ připomíná.

Styl hry či taktiku prý od Mourinha nekopíruje, shodou okolností však jejich zápasové strategie některé společné rysy mají. Jde především o důraz na obranu. „K vítězství vás vždycky přiblíží, pokud inkasujete co nejméně branek,“ věří.

Ve vzájemném zápase proti sobě ani ve svých začátcích nikdy nestáli. „Bylo by pro mě potěšením. Zároveň je mi jasné, že musí být neskutečně obtížné hrát zápas proti takovému kouči, jakým je José, přezdívaný The Special One, tedy Výjimečný,“ usmívá se Amorim.

Aby se nenechal jen hostit, přivezl Mourinhovi do Prahy dres Znojma, jež vede. „Líbil se mu. Ocenil design, který trikot našeho týmu pro tuto sezonu má,“ neskrývá radost.

Ve Znojmě Amorim působí teprve od poloviny října, nezapomene však dát najevo, že si k regionu i k Česku rychle vybudoval vztah. Příklad? Takhle komentoval víkendový los mistrovství Evropy 2024, který do jedné skupiny svedl český i portugalský národní tým: „Budu fandit dvěma zemím, své a vaší. Samozřejmě jako Portugalec budu držet palce Portugalsku proti Česku, to je snad pochopitelné. Ve zbytku skupiny ale moje sympatie míří k českému týmu. Doufám, že do dalších bojů postoupí oba,“ hlásí rodák z Porta.

Zatím teprve začínající působení ve Znojmě není jeho jedinou vazbou na české fotbalové prostředí. Zprostředkovaně ho s ním pojí i nedávná spolupráce s útočníkem Abdullahim Tankem, letošním objevem ostravského Baníku. Amorim si v sezoně 2021/22 vytáhl Tanka do týmu SC Salgueiros, který ve čtvrté nejvyšší portugalské soutěži trénoval. Právě odtud pak Nigerijec putoval do Varnsdorfu, kde si patnácti druholigovými brankami vystřílel přestup do Baníku.

I svého exsvěřence už Amorim stačil v Česku navštívit. Náhoda přála tomu, že jeho prvním zápasem v roli kouče Znojma byl výjezd na trávník baníkovského béčka. „Jsem si naprosto jistý, že Tanko vystoupá ještě výše, je to výborný hráč i člověk. Mám z jeho výkonů v české lize radost,“ ujišťuje Amorim.

Teplický Nemanja Mičevič fauluje Abdullahi Tanka z Baníku.

Ze svých výsledků na jihu Moravy může mít radost také. Po mizerném vstupu do MSFL a dvou změnách trenéra se totiž zdá, že se zahraniční majitel klubu trefil do správného člověka. Přestože z prvních šesti kol Znojmo vydolovalo jenom čtyři body a dlouho si zahrávalo se sestupovými starostmi, s novým koučem přezimuje páté s pouhým čtyřbodovým odstupem na první příčku.

„Ukázali jsme, že dokážeme bojovat na jakémkoli stadioně. Všichni udělali svůj kus práce na tom, abychom se stali respektovaným klubem a soupeřem. Pořád je však před námi spousta práce, druhá půlka sezony bude velice těžká. Teď nás čeká několik změn. Chci sestavu vylepšit takovými fotbalisty, jejichž herní vlastnosti zapadají do mé strategie,“ upozorňuje kouč.