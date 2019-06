Fotbalové Znojmo po sestupu: začátek, který je hned i koncem

Vzdáleně se mužstvo fotbalistů 1. SC Znojmo na kraji letní přípravy podobá tomu, které na konci uplynulé sezony sestoupilo z druhé ligy. Trénink vede Leoš Kalvoda, po hřišti (či tartanovém ovále okolo hřiště) běhají opory Antonín Buček, David Helísek, Tomáš Cihlář a další.

Už příští týden to tak ale nebude.

Režim ve Znojmě je provizorní a čeká se, až se kabiny ujme nový trenér. Má jím být Milan Volf, momentálně v zahraničí.

„Jsme dohodnuti, že v neděli budeme osobně jednat a v pondělí by nastoupil,“ sdělil majitel klubu Jiří Tunka.

S těmi zkušenými hráči, kteří ve Znojmě zbyli, se Volf už mine. Helísek a spol. mají smlouvy do 30. června a většina z nich už teď ví, že 1. července budou jinde.

Helísek v divizním Hodoníně. Cihlář buď v Rakousku, nebo v Tasovicích, taky účastníkovi divize. Angažmá si hledá Jakub Teplý, další z těch, kteří potvrdili, že jsou na odchodu.

„Já mám ještě na rok smlouvu, a co bude dál, to se uvidí. Ještě o tom jednáme s vedením,“ hlásil včera dopoledne brankář Buček. Odpoledne už Tunka informaci aktualizoval: „Smlouvu ukončíme. Těžko tady budeme držet hráče, kteří měli smlouvy a plat, když se chystáme na MSFL.“

Valachovič nepřijde, Volf chce osobní jednání

Příprava Znojma tak probíhá v netradičním duchu. „Musím si splnit povinnosti, které mi ze smlouvy vyplývají. Abych smlouvu neporušil, musel jsem na pár dní přijet,“ povzdechl si Teplý.

Hráči hledají motivaci, kde se dá. „Vezmu to jako leckteří zahraniční kluci, kteří chodili sem. Zahraji si fotbal, užijeme si to, nebudeme nic řešit. Na co se stresovat,“ řekl Cihlář.

Změny v kádru Znojma Odešli: Matúš Lacko (Jihlava), Jan Mudra, Dženis Beganovič, Igor Cukovič (konec smluv), Filip Maksič, David Machalík, Dominik Kunca (konec hostování). Přípravu nezahájili: Andrew Conner, Mahamadou Dramé, Šimon Šmehyl, Adam Krčík, Van-Dave Harmon, Alex Kuffour, Milan Moravec, Vojtěch Švarc. Odejdou: Tomáš Cihlář, David Helísek, Jakub Teplý, Antonín Buček. V kádru jsou: Jiří Koukal, Adam Polepil, Muamer Avdič, František Malár, Oleksij Chereda, Nicolas Hlůže, Patrik Martínek, Patrik Pacula, Radim Pohanka, Milan Stix, Teodor Gutev, Milan Dolejší, Radek Ševčík, Tomáš Sivera.

Pár slov o tom, jestli by Znojmu v MSFL nebyl ochoten pomoct, sice padlo, ale debata se moc daleko nedostala. „Bavili jsme se i mezi klukama, že nikdo nechce končit tak, že za sebou zabouchne dveře, a kdyby klub měl nějakou vizi, tak by nemusel být problém hrát třetí ligu. MSFL není tak špatná, sice není profesionální, museli bychom si najít práci, ale mohli bychom tady hrát. Máme ale svoje rodiny a na nižší úrovni se fotbal hraje pro radost. Tady to poslední rok a půl radost nebyla. Psychicky to bylo hodně vyčerpávající,“ přiznal Cihlář.

Stejně jako Helísek si i další bývalý kapitán Znojma raději hledá civilní zaměstnání. „Když tady skončíme my starší, zůstane v kabině dvanáct kluků z dorostu. I kdybych se rozhodl třeba půl roku pomoct, tak aby tady byla převážná většina mančaftu z dorostenců, to bych se v tom akorát plácal,“ podotkl.

Navíc ambice Znojma nebudou v první sezoně v MSFL příliš vysoké. „Směřujeme to k tomu, abychom se zachránili,“ řekl bez okolků majitel Tunka. Finanční potíže se vyřešit nepodařilo, bez dotací od města se klub potácí od měsíce k měsíci.

Odpovídá tomu i neúspěch ambiciózních jednání s trenérem Milanem Valachovičem, kterého Tunka chtěl zlákat z Lanžhota, ale nedohodli se. Volf podle informace MF DNES nabídku na spolupráci kvituje s povděkem, ale také se chce s prvním mužem znojemské kopané napřed sejít osobně, než se definitivně dohodnou.

Pak by byl hlavním trenérem a Kalvoda jeho asistentem a zároveň sportovním ředitelem. Naposledy Volf trénoval Lednici v 1. A třídě.