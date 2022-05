Znojemský fotbal se stěhuje do Náměště. Jde o udržení MSFL

„Jde o výpomoc s udržením podmínek pro MSFL a udržení soutěže,“ stojí ve zdůvodnění fanouškům, které si klub vyvěsil na své webové stránky. Změnu zázemí zdůvodňuje špatnou komunikací s mládežnickými kategoriemi, které jsou vedeny pod jinou společností, nedostatkem tréninkových ploch kvůli upřednostňování jiných sportů a nedostatečnou podporou ze strany města Znojma. Radnice klubu schválila v roce 2021 dotaci ve výši jednoho milionu korun.

„Neodcházíme kvůli mládeži ani nízké podpoře města, je to kombinace všech faktorů. Hodně věcí a lidi za nimi nám házeli klacky pod nohy. Z klacků se postupně staly klády,“ prohlásil pro MF DNES sportovní manažer a člen představenstva akciové společnosti klubu Jakub Prokeš.

Klub nyní čeká na úterní rozhodnutí Fotbalové asociace ČR, která spojení subjektů musí posvětit. Pokud tak učiní, značka 1. SC Znojmo zmizí a v MSFL ji nahradí Náměšť. „Musí vše schválit výkonný orgán asociace, zatím je tak předběžné se v tom příliš pitvat. Bavíme se ale o přidružení našeho klubu a spolku v Náměšti,“ potvrdil Prokeš.

Stadion fotbalového Znojma

Ze situace jsou překvapeni i znojemští hráči, kteří o možném přesunu zatím nemají oficiální zprávy. „Nikdo nám to neřekl. Je to divné. V kabině je nyní zvláštní atmosféra. Spousta kluků jistě nechce, aby se tým stěhoval, chce zůstat ve Znojmě,“ hlásí smutně obránce Josef Hnaníček. Prokeš však kabině nechtěl oznamovat věc v procesu schvalování. „Já nechci začínat jednat či oznamovat navenek něco, co může v úterý padnout,“ zdůvodňuje své kroky.

Hráči však stěhování vnímají jako hotovou věc. „Máme zprávy, že je to na 99 procent jisté. V kabině se to ani moc nechce řešit. Nevím, jestli se vedení bojí dojít do šatny a říct, že se klub bude stěhovat,“ přechází ze smutku k naštvání Hnaníček. „Mám ale najednou dojíždět do Náměště, která je o padesát kilometrů dál? To se mi opravdu nechce,“ dodává obránce.

Prokeš s nevolí počítá, ale na plánech nic nemění. „Hráči jsou profesionálové a smlouvy by v případě spojení přešly pod nový subjekt. Kde se hraje, určuje klub. Ve chvíli, kdy mi kluci řeknou, že tam hrát nechtějí, tak budu řešit jejich další působení,“ vysvětluje.