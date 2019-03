Hlásí se další zájemce o znojemský fotbal. Tentokrát je až z Mexika

Nedlouho poté, co znojemský fotbal prošel mohutným otřesem během skandálu s bosenským agentem Goranem Gakovičem, po němž na jihu Moravy místo stabilizace zůstal pouze stín sázkařského skandálu, zní tato zpráva bezmála bláznivě. Redakci MF DNES ji však tento týden potvrdily tři na sobě nezávislé zdroje z fotbalového i politického prostředí.

„Jednalo se o desetiminutovou informativní schůzku, z níž nevyšly žádné konkrétní návrhy či závěry,“ potvrdil na dotaz redakce znojemský starosta Jan Grois (ČSSD), že radnice ve Znojmě je o nové aktivitě informována. Schůzky se podle jeho slov účastnilo kompletní vedení města a proběhla na žádost potenciálního investora.

Právě proto, jak dopadla snaha o spolupráci s Gakovičem, podléhají jednání s novým adeptem na vstup do 1. SC Znojmo přísnému utajení. Další veřejné propírání vnitřních záležitostí klubu nikdo nechce.

Finanční situace je však ve Znojmě tak složitá, že si majitel tamního druholigového oddílu Jiří Tunka nemůže dovolit odmítnout žádnou rýsující se možnost.

„Schůzka mezi panem majitelem (Tunkou) a zahraničním investorem proběhla, mluvilo se o možné spolupráci, o vstupu do klubu. O tom, jakou formu by tato spolupráce měla mít, a jestli bude mít sponzor zájem, se teprve rozhodne. To je daný fakt, na němž není co skrývat,“ řekl redakci MF DNES zdroj blízký jednání.

Zájemce z Mexika prezentuje zatím nejmenovaný fotbalový manažer. Tunka si schůzku s ním vybavuje jako letmou, trvající krátce. „Někdo se byl podívat na stadionu, mluvil se mnou, viděli jsme se asi deset minut. Má se ozvat. Pokud nebude něco černé na bílém, tak na této bázi nebudu nic komentovat,“ pravil rázně.

Pro majitele sta procent akcií znojemského druholigového fotbalu je to už třetí nabídka na vstup do jeho klubu za posledních několik měsíců. Před koncem roku 2018 přišla první z nich; předložené dva miliony korun smetl Tunka ze stolu jako naprosto nedostatečnou částku.

„Oslovili mě někteří lidé ze Znojma a chtěli klub koupit za mrzký peníz. Sdělili, že mají přístup k radnici. Já jim to neberu. Řekl jsem ale, že jsem do fotbalu nacpal podstatně víc peněz než dva miliony. Jsou to falešní lidé,“ řekl k tomu minulý týden.

Taky Gakovič přiznal, že s Tunkou sice v první fázi jednal o koupi 30 procent jeho akcií, ale uvažoval o pozdější koupi většího podílu.

Nyní je zde tedy hráč z Mexika. „Opět je to cizinec, prohodili jsme pár vět. Řekl jsem, že už nic takového nebudu řešit, dokud to nebude jasně dané nebo nebudou peníze na stole a nezjistím si, co a jak,“ řekl Tunka jasně. Druhý přehmat jako s nečitelným balkánským agentem odmítá opakovat.

Proč je právě o druholigové Znojmo takový zájem? „Protože je vidět možnost pozvednout ho výš, logicky,“ říká zdroj MF DNES. „Po sportovní stránce i po stránce brandu by Znojmo mělo být víc vidět. Ano, Brno je jihomoravské město, ale ten pravý jih Moravy je Znojmo. Je tam spousta věcí k vylepšení i velký potenciál, který nenaplňuje,“ míní.