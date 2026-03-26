Jihlavské fotbalisty bude zachraňovat Nikl, Opavu přebírá asistent Navrátil

  14:15
Novým trenérem fotbalistů druholigové Jihlavy se stal Marek Nikl. Dosavadní asistent v pražské Dukle nahradil Jiřího Lercha, který v pondělí rezignoval a odešel do Artisu Brno. Opavu po pondělním odchodu trenéra Romana Nádvorníka povede dosavadní realizační tým. Do role hlavního kouče se z pozice asistenta posune Jan Navrátil.

Jeden z českobudějovických trenérů Marek Nikl sleduje utkání v Brně. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Lerch spolu s asistentem Lukášem Jarolímem nečekaně rezignoval, čímž vedení Jihlavy nemile zaskočil. Obratem přijal roli asistenta Romana Nádvorníka v Artisu Brno, které bojuje o postup do nejvyšší soutěže.

Nyní Vysočinu povede Nikl, kterého uvolnila prvoligová Dukla Praha. „Marka jsem už dříve vnímal jako progresivního kouče, který dokáže týmu vtisknout svoji herní tvář. Disponuje zkušenostmi jak z těžkých bojů ve spodních patrech tabulky, tak se svým týmem dokáže produkovat atraktivní ofenzivní fotbal a atakovat přední příčky. Po naší schůzce jsem nabyl přesvědčení, že pro náš tým představuje vhodnou volbu, dodá mu okamžitý impulz a tým pozvedne, aby se vrátil k výkonům, které byl schopen v minulosti předvádět,“ uvedl předseda klubového představenstva Lukáš Vaculík.

Padesátiletý Nikl, jehož asistentem bude Jiří Sodoma, v minulosti jako obránce nastupoval za Bohemians 1905 a Norimberk. V roli trenéra vedl v první lize České Budějovice, koučoval i druholigový Žižkov. V novém angažmá má za cíl záchranu. Jihlava je po 20 kolech na 14. místě a má 18 bodů stejně jako předposlední Prostějov. Na poslední Spartu B disponuje dvoubodovým náskokem.

Asistentem v Dukle bude Šmarda

Novým asistentem trenéra Pavla Šustra u fotbalistů pražské Dukly bude Michal Šmarda. Bývalý hráč nahradil právě Marka Nikla.

Pětapadesátiletý Šmarda v minulosti coby záložník nastupoval za Hradec Králové, Olomouc nebo Spartu, s níž v roce 1999 získal titul. Na Letné později dělal i asistenta, stejnou funkci naposledy zastával i v ostravském Baníku. Se Šustrem se zná z působení v druholigovém Prostějově.

Asistent trenéra jihlavských fotbalistů Michal Šmarda

„Šmarda je zkušený trenér, který má navíc osobní vazbu s Pavlem Šustrem. Věřím, že se mu u nás bude dařit,“ řekl sportovní ředitel Dukly Martin Haška. Pražané jsou po 26 kolech poslední s tříbodovou ztrátou na Ostravu.

Opavu povede dosavadní realizační tým

Druholigovou Opavu po pondělním odchodu trenéra Nádvorníka povede dosavadní realizační tým. Do role hlavního kouče se z pozice asistenta posune Jan Navrátil. Slezský klub, který figuruje v aktuální korupční kauze, o tom informoval na webu.

Opava je třetí a zaujímá druhou barážovou příčku o tři body před brněnským Artisem. „Po odchodu hlavního trenéra jsme zvažovali více variant, včetně příchodu nového trenéra zvenčí. To by však znamenalo změnu koncepce a nastavení fungování týmu, což nebylo naší prioritou. Chceme navázat na práci, kterou zde Roman Nádvorník odvedl, a zachovat kontinuitu v herním projevu i tréninkovém procesu. Proto jsme se rozhodli posunout do role hlavního trenéra Jana Navrátila,“ uvedl předseda představenstva a spolumajitel klubu Martin Latka.

Opavský kapitán Jiří Janoščín tlačí na českobudějovického útočníka Jiří Skaláka.

V úterý vypukla korupční kauza, která se vedle prvoligové Karviné týká i Opavy. Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila řízení s klubem i Latkou. Spolumajitel i klub obvinění odmítli. Sázková společnost Chance kvůli aféře ukončila spolupráci jak s Opavou, tak s Karvinou.

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Můj zatím nejlepší rok kariéry, liboval si Šulc. Co znamená jeho gólová oslava?

Pavel Šulc s partnerkou Natali na vyhlášení ankety Fotbalista roku.

Na zádech má desítku, na hlavě rockerský rozcuch a u nohou skoro celý Lyon. A teď už i fotbalové Česko. „Je skvělé vidět své jméno mezi takovými osobnostmi českého fotbalu,“ prohlížel si nablýskané...

„Brankář skočí na druhou stranu a oni gól stejně nedají.“ Aféra ve fotbale, díl další

Premium
Pomezní rozhodčí, asistent rozhodčího

Bylo září 2022 a na Moravě v Otrokovicích se hrál fotbal – SK Kvítkovice s FK Třinec. Banální zápas Mol Cupu. Ale spousta lidí na něj měla – nebývale přesně – vsazeno: že Kvítkovice prohrají první...

Ve vazbě kvůli fotbalové kauze skončil Prokeš, na verdikt čekají ještě tři obvinění

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Městský soud v Brně poslal ve fotbalové korupční kauze do vazby obviněného Jakuba Prokeše, bývalého manažera třetiligového Startu Brno. Novinářům to řekl jeho obhájce Stanislav Keršner. Druhý...

26. března 2026  12:56,  aktualizováno  14:36

Jihlavské fotbalisty bude zachraňovat Nikl, Opavu přebírá asistent Navrátil

Jeden z českobudějovických trenérů Marek Nikl sleduje utkání v Brně.

Novým trenérem fotbalistů druholigové Jihlavy se stal Marek Nikl. Dosavadní asistent v pražské Dukle nahradil Jiřího Lercha, který v pondělí rezignoval a odešel do Artisu Brno. Opavu po pondělním...

26. března 2026  14:15

