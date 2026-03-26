Jihlavské fotbalisty bude zachraňovat Nikl, Opavu přebírá asistent Navrátil

Lerch spolu s asistentem Lukášem Jarolímem nečekaně rezignoval, čímž vedení Jihlavy nemile zaskočil. Obratem přijal roli asistenta Romana Nádvorníka v Artisu Brno, které bojuje o postup do nejvyšší soutěže.
Nyní Vysočinu povede Nikl, kterého uvolnila prvoligová Dukla Praha. „Marka jsem už dříve vnímal jako progresivního kouče, který dokáže týmu vtisknout svoji herní tvář. Disponuje zkušenostmi jak z těžkých bojů ve spodních patrech tabulky, tak se svým týmem dokáže produkovat atraktivní ofenzivní fotbal a atakovat přední příčky. Po naší schůzce jsem nabyl přesvědčení, že pro náš tým představuje vhodnou volbu, dodá mu okamžitý impulz a tým pozvedne, aby se vrátil k výkonům, které byl schopen v minulosti předvádět,“ uvedl předseda klubového představenstva Lukáš Vaculík.
Padesátiletý Nikl, jehož asistentem bude Jiří Sodoma, v minulosti jako obránce nastupoval za Bohemians 1905 a Norimberk. V roli trenéra vedl v první lize České Budějovice, koučoval i druholigový Žižkov. V novém angažmá má za cíl záchranu. Jihlava je po 20 kolech na 14. místě a má 18 bodů stejně jako předposlední Prostějov. Na poslední Spartu B disponuje dvoubodovým náskokem.
Asistentem v Dukle bude Šmarda
Novým asistentem trenéra Pavla Šustra u fotbalistů pražské Dukly bude Michal Šmarda. Bývalý hráč nahradil právě Marka Nikla.
Pětapadesátiletý Šmarda v minulosti coby záložník nastupoval za Hradec Králové, Olomouc nebo Spartu, s níž v roce 1999 získal titul. Na Letné později dělal i asistenta, stejnou funkci naposledy zastával i v ostravském Baníku. Se Šustrem se zná z působení v druholigovém Prostějově.
„Šmarda je zkušený trenér, který má navíc osobní vazbu s Pavlem Šustrem. Věřím, že se mu u nás bude dařit,“ řekl sportovní ředitel Dukly Martin Haška. Pražané jsou po 26 kolech poslední s tříbodovou ztrátou na Ostravu.
Opavu povede dosavadní realizační tým
Druholigovou Opavu po pondělním odchodu trenéra Nádvorníka povede dosavadní realizační tým. Do role hlavního kouče se z pozice asistenta posune Jan Navrátil. Slezský klub, který figuruje v aktuální korupční kauze, o tom informoval na webu.
Opava je třetí a zaujímá druhou barážovou příčku o tři body před brněnským Artisem. „Po odchodu hlavního trenéra jsme zvažovali více variant, včetně příchodu nového trenéra zvenčí. To by však znamenalo změnu koncepce a nastavení fungování týmu, což nebylo naší prioritou. Chceme navázat na práci, kterou zde Roman Nádvorník odvedl, a zachovat kontinuitu v herním projevu i tréninkovém procesu. Proto jsme se rozhodli posunout do role hlavního trenéra Jana Navrátila,“ uvedl předseda představenstva a spolumajitel klubu Martin Latka.
V úterý vypukla korupční kauza, která se vedle prvoligové Karviné týká i Opavy. Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila řízení s klubem i Latkou. Spolumajitel i klub obvinění odmítli. Sázková společnost Chance kvůli aféře ukončila spolupráci jak s Opavou, tak s Karvinou.