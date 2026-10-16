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Změna v českolipském Arsenalu: mladého trenéra nahradil na lavičce Chorvat

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  12:30
Stipe Matić, nový trenér fotbalistů České Lípy.

Stipe Matić, nový trenér fotbalistů České Lípy. | foto: Arsenal Česká Lípa

Momentka ze zápasu Jihlavy s Českou Lípou.
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Fotbalisté České Lípy, nováčka druhé ligy, mají nového trenéra. Překvapivě zahraničního. Po odvolaném Petru Mathauserovi tým převzal Stipe Matić, chorvatský kouč se zkušenostmi ze švýcarského fotbalu. Uvedl to Arsenal na klubovém webu.

„Věříme, že do týmu přinese novou energii, impulzy a chuť a pomůže nám dosáhnout dalších úspěchů,“ stojí v klubovém prohlášení.

Sedmačtyřicetiletý trenér v minulých letech působil v Thunu, naposledy jako skaut. Ve Švýcarsku působil i jako hráč, kromě Thunu hrál třeba i za FC Curych. Vychoval ho Hajduk Split, oblékal i dresy izraelského Hapoel Be’er Sheva či Górniku Zabrze.

„Viděl jsem to jako dobrou příležitost a novou výzvu v mé trenérské kariéře. Jsem rád, že mi klub věří,“ uvedl Matić, s nímž jako asistent přichází slovenský kolega Branislav Sokoli. Na lavičce zůstává další asistent Pavel Medynský.

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Vedení druholigového klubu odvolalo Mathausera po sobotní porážce 1:2 s Viktorií Žižkov. Arsenal z posledních čtyř kol získal jen bod a klesl na 14. příčku, na sestupové pásmo má k dobru pouze dva body. Mathauser v červnu povýšil do funkce hlavního kouče z pozice asistenta. Nahradil Davida Jarolíma, který po úspěšné sezoně a postupu do druhé ligy na vlastní žádost skončil.

Pro osmadvacetiletého Mathausera, bývalého rozhlasového sportovního reportéra, to bylo první angažmá v roli hlavního trenéra. Z deseti zápasů v druhé lize získali jeho svěřenci devět bodů.

Nový kouč bude debutovat v nedělním souboji nováčků v Kladně.

fk.arsenal.ceska.lipa

Trenér Stipe Matić odpověděl na otázku, proč se rozhodl zrovna pro Arsenal Česká Lípa️

16. října 2026 v 8:44, příspěvek archivován: 16. října 2026 v 11:27
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  • 1.84
  • 3.70
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16. 10. 18:00
  • 3.02
  • 3.51
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