„Věříme, že do týmu přinese novou energii, impulzy a chuť a pomůže nám dosáhnout dalších úspěchů,“ stojí v klubovém prohlášení.
Sedmačtyřicetiletý trenér v minulých letech působil v Thunu, naposledy jako skaut. Ve Švýcarsku působil i jako hráč, kromě Thunu hrál třeba i za FC Curych. Vychoval ho Hajduk Split, oblékal i dresy izraelského Hapoel Be’er Sheva či Górniku Zabrze.
„Viděl jsem to jako dobrou příležitost a novou výzvu v mé trenérské kariéře. Jsem rád, že mi klub věří,“ uvedl Matić, s nímž jako asistent přichází slovenský kolega Branislav Sokoli. Na lavičce zůstává další asistent Pavel Medynský.
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Fandí Tottenhamu, trénuje Arsenal. Koušu to, směje se nejmladší kouč druhé ligy
Vedení druholigového klubu odvolalo Mathausera po sobotní porážce 1:2 s Viktorií Žižkov. Arsenal z posledních čtyř kol získal jen bod a klesl na 14. příčku, na sestupové pásmo má k dobru pouze dva body. Mathauser v červnu povýšil do funkce hlavního kouče z pozice asistenta. Nahradil Davida Jarolíma, který po úspěšné sezoně a postupu do druhé ligy na vlastní žádost skončil.
Pro osmadvacetiletého Mathausera, bývalého rozhlasového sportovního reportéra, to bylo první angažmá v roli hlavního trenéra. Z deseti zápasů v druhé lize získali jeho svěřenci devět bodů.
Nový kouč bude debutovat v nedělním souboji nováčků v Kladně.