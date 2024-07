Zlín ve druhé lize zeštíhlil kádr, přesto si troufá na postup

Po jeho levici seděl poprvé Juraj Surovič, hlavní akcionář nového generálního partnera klubu, stavební společnosti PSG. Otrokovická firma, která slaví letos sto let od svého založení, dlouhá léta podporovala zlínský hokej, než z něj postupně vycouvala. Spojení s fotbalem je čerstvé, upeklo se narychlo.

„Cítíme velkou snahu a odhodlání vrátit klub do první ligy. Chceme pomoct a být u toho,“ uvedl Surovič.

Po jednoroční epizodě s bankou Trinity bude hrát klub druhou sezonu v řadě bez titulárního sponzora ve svém jménu. Spolupráce s PSG má být dlouhodobá, koncepční.

„Zatím jsme se dohodli na podmínkách pro tuhle sezonu. V jejím průběhu budeme jednat o dalším období. Každopádně chceme být v názvu klubu,“ potvrdil Surovič.

Zlínský trenér Bronislav Červenka na prvním tréninku v letní přípravě.

Vše se bude odvíjet od sportovních výsledků. Druhá liga je pro Zlín neznámou, klub jde do ní se vším respektem.

„Jestli si někdo myslí, že jí snadno projdeme, mýlí se. Bude to boj o každý bod,“ predikuje trenér Bronislav Červenka, který zůstal u týmu s asistenty Lukášem Motalem a Ivo Světlíkem. „Jsme rádi, že jsme dostali důvěru napravit to, co jsme pokazili v minulé sezoně.“

Kádr se rodil hekticky, na začátku přípravy doplňovali stav hráči z třetiligového béčka. „Odchodů bylo strašně moc,“ podotkl Červenka.

S některými nepočítal. Janetzkého přetáhlo Brno, klub neudržel útočníka Žáka s univerzálem Fantišem. Domluvil se ale s nejproduktivnějším hráčem minulé sezony Vukadinovičem.

„Ve druhé lize je méně zápasů. Podzim končí už na začátku listopadu a pak je dlouhá pauza. Nepotřebujeme tolik hráčů. Kádr je užší, ale má svoji kvalitu,“ je přesvědčený Grygera.

Nicméně při posilování zůstal Zlín při zemi. Znovu sahal většinou po volných hráčích bez smlouvy. Z Kroměříže, která spadla ze druhé ligy, získal defenzivního záložníka Machalíka. Brandner s Buchvaldkem v minulé sezoně ve svých týmech paběrkovali. Nejvíce rezonoval comeback útočníka Poznara. V zimě ho na Letné odmítli, teď bývalého kapitána vítali s otevřenou náručí.

„Vrátil se kluk, kterému záleží na Zlínu a který pro něj udělá všechno. Má velkou důvěru,“ pronesl Červenka.

V jeho příchodu sehrál důležitou roli Pavel Hoftych. Sportovní ředitel konkurenčního Žižkova pracuje pro Zlín jako externí konzultant, jeho hlavní úlohou je skauting potenciálních posil.

„Má obrovský rozhled, hlavně na Slovensku a ve druhé lize. Už na jaře jsme řešili možné hráče pro Zlín,“ přiznal Červenka, který si hodně slibuje od zimních posil.

Po půlroční aklimatizaci dostanou větší prostor ghanský záložník Nombil či gruzínský křídelník Načkebija, který se zaskvěl v přípravném zápase s účastníkem Evropské ligy Ružomberkem.

Zklamaní fotbalisté Zlína po sestupu.

„Možná byla chyba, že na jaře nedostali víc příležitostí. Mají obrovský potenciál a věřím, že ho ukážou ve druhé lize, že pro ně nebude podřadná,“ pravil Červenka, který plánuje postupně zabudovávat do mužstva talentované mladíky z vlastní líhně.

„Vnesli do týmu energii, dravost,“ těší Grygeru.

„Věřím, že jsme poskládali tým, který bude konkurenceschopný nejlepším, abychom bojovali o nejvyšší místa a postup,“ doplnil Červenka, který považuje za největší favority soutěže Brno, Vyškov, Táborsko, Opavu a Líšeň, kde Zlín v sobotu sezonu rozehraje.