Z tria bude hrát pohár jenom Zlín, k Orlici jede pro postup

Třetiligová Kroměříž napodobila divizní Slavičín a ukončila svoje učinkování v poháru dobrovolně, protože odmítla absolvovat testy na koronavir.



Naopak prvoligové Slovácko, které letos do pohárové soutěže ještě nezasáhlo, díky tomu postoupilo přes Vyškov bez boje.

„Tréninkový plán jsme měli nachystaný na pohárový zápas, který je pro nás vždycky důležitý,“ neponechal nic náhodě trenér Zlína Bohumil Páník.

Přestože los jeho mužstvu přisoudil nejdelší možnou cestu, na východ Čech se vydá v den utkání. A už bezprostředně po nedělní ligové výhře nad Brnem Páník naznačil, že hodlá zamíchat zahajovací sestavou.

„Všichni kluci, kteří se na hřiště dostávali později, by tak měli jít do hry, abychom je udrželi v zápasovém rytmu. I když jsme některé poslali hrát za juniorku, v reprezentační přestávce jsme neměli přípravný zápas,“ poznamenal Páník.

Že by pohárový duel „náhradníci“ nezvládli, se neobává.

„Pět lidí, kteří seděli na střídačce, jsou pro nás hráči, které v klidu můžeme nasadit. Není to oslabení mužstva. Budou mít motivaci, aby ukázali, proč tady jsou,“ prohodil Páník.

Poslat na trávník zatím nemůže rekonvalescenty Vraštila s Vyhnalem. „Vraštil už s námi trénuje a je v plné zátěži. Pokud vydrží v tréninku jako teď, tak za tři týdny bude připravený do zápasu. Ale v první řadě to musí mít v hlavě srovnané, že do utkání půjde. Vyhnal zatím netrénuje, vývoj je těžko odhadnutelný,“ prozradil kouč Zlína, jehož v neděli čeká ligová bitva na stadionu vedoucí Sparty Praha.

O den dříve bude chtít potvrdit povedený vstup do sezony Slovácko proti Příbrami.