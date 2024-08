Zlín sbírá nuly a je v čele. Už víme, o čem druhá liga je, lebedí s kapitán

Dostál v pondělní televizní dohrávce proti béčku Sigmy Olomouc udržel i počtvrté v sezoně čisté konto, Tkáč pak moravské derby rozčísl v 82. minutě svou druhou podzimní trefou a Zlín zvládl i druhý domácí zápas nejtěsnějším poměrem 1:0.

„Nevěděli jsme, co nás bude v soutěži čekat. Po prvním domácím utkání s Táborskem jsme si to osahali a už víme, o čem to je,“ pověděl zlínský kapitán Dominik Simerský.

Hlavně o bojovnosti, disciplíně, zodpovědnosti a trpělivosti, se kterou Zlín přemohl Táborsko i Olomouc. Na krásu zatím zapomeňte, zvláště na Letné, kde se trávník ještě nevzpamatoval ze zpackané letní rekonstrukce.

„Na hřišti je to těžké. Půlka lidí se kope za uši, vypadá to divně, ale nesmíme tomu podléhat. Trpělivostí jsme ale došli pro vítězství,“ oddechl si Simerský.

„Když budete vyhrávat 1:0, přijde i euforie a fotbal. O tom to v téhle vyrovnané soutěži je. Aktuálně je Zlín aspirant na postup,“ podotkl kouč Sigmy Miroslav Brožek, který postavil na Letné polovinu sestavy s prvoligovými zkušenostmi.

Hosté dlouho drželi nerozhodný stav, občas zahrozili rychlými kontry, na konci ale slavil Zlín, který se vrátil do čela soutěže.

„Nedívám se na tabulku, potřebujeme získávat sebevědomí každým zápasem,“ zůstává obezřetný trenér Bronislav Červenka.

Jeho tým v soutěži ještě neinkasoval. Dostál drží neprůstřelnost 360 minut, za tři čistá konta v červenci si odnesl cenu pro nejlepšího hráče Chance národní ligy.

„Zlínu se dávají góly strašně těžce,“ uznal i Brožek.

„Není to jen o brankáři a obráncích. Všechno začíná od útoku, brání dobře celý mančaft, soupeře do šancí extra nepouštíme, občas máme i štěstí,“ připustil Simerský. „A pozitivní je, že pořád máme co zlepšovat. Věřím, že časem budeme přehrávat i soupeře.“

Třeba už v pátek, kdy Zlín v předehrávce hostí od 18 hodin Viktorii Žižkov.