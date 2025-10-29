Zodpovědnost, přesnost, důslednost, žádá Červenka. Překvapí Slavii také v poháru?

Petr Fojtík
  11:11
Jedenáct dnů poté, co jako první tým po více než třech a půl letech udrželi v Edenu v ligovém zápase čisté konto (0:0), se fotbalisté Zlína střetnou znovu s mistrovskou Slavií Praha. Tentokrát doma a v sázce nebudou body do tabulky, ale postup do jarního čtvrtfinále MOL Cupu.
Zlínský trenér Bronislav Červenka během utkání na Slavii

Zlínský trenér Bronislav Červenka během utkání na Slavii | foto: ČTK

Slávistický kapitán Jan Bořil se drží za hlavu během utkání proti Zlínu.
Zlínský útočník Stanley Kanu hraje s míčem před Štěpánem Chaloupkem ze Slavie.
Slávista Lukáš Vorlický se snaží udržet míč v utkání proti Zlínu.
Zlínský brankář Stanislav Dostál vyráží míč před Erikem Prekopem ze Slavie.
8 fotografií

„Z nedávného ligového utkání se nedá moc vycházet. Soupeř nastoupí s jinou sestavou, počítám, že udělá hodně změn a my nějaké také. Bude to odlišný zápas, možná i těžší,“ tipuje trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka před středečním duelem, který má na Letné výkop v 16.30 hodin.

Každopádně Červenku los pohárového osmifinále potěšil.

„Hlavně proto, že v sobotu nás čeká náročný ligový zápas v Jablonci a nemusíme nikam cestovat jako v předchozím kole do Ústí nad Labem,“ říká. „A také je to zajímavý a atraktivní soupeř pro diváky, který by je mohl přitáhnout na stadion,“ přeje si nejen Červenka plnější tribuny než v sobotním ligovém mači proti Pardubicím.

Remízu 2:2 vidělo 2 641 lidí, což je nejmenší návštěva od letošního návratu Zlína do nejvyšší soutěže.

„Mrzí mě to. A je to zvláštní, když týden předtím nás na Slavii povzbuzuje kotel 350 fanoušků a doma je pak poloviční,“ zmínil Červenka podařený výjezd „ševců“ do Prahy.

NEJ Z LIGY: Kuriózní smůla Frydrycha, dva trenéři jsou na odstřel. A Huk jako Hulk

„Nevím, čím to je. Možná hrají mančafty v okolí, možná sledovali v televizi hokejový zápas Zlína v Jihlavě. Ale vážím si každého, kdo přijde. Čím lepší atmosféra, tím lépe se klukům hraje,“ poznamenal kouč Zlína.

A čím silnější soupeř, tím i často lepší výkony mužstva. Nebojácný ligový nováček dokázal venku okrást o body nejen Slavii, ale předtím také Plzeň, kde po devíti letech zvítězil 1:0. Role jasného outsidera zkrátka Zlínu letos na podzim sedí.

„Je jednodušší se soustředit na obrannou fázi než tvořit. Hráči cítí, že nemají v takových zápasech co ztratit a zároveň je motivuje, že dokážou proti nim hrát i bodovat,“ líčí Červenka.

Zlínský brankář Stanislav Dostál vyráží míč před Erikem Prekopem ze Slavie.

Recept na překvapení je jednoduchý a zároveň složitý.

„Všichni hráči musí být velmi zodpovědní, důslední, hrát přesně, co po nich vyžadujeme. Samozřejmě musíte mít i díl štěstí, protože soupeři jako Slavia a Plzeň jsou kvalitní a nějaké šance si vždycky vytvoří,“ připomněl Červenka, že třeba v Plzni jeho celek přežil pokutový kop.

Což ale venkovní výsledky Zlína proti top týmům nijak nesnižuje. Jenže, když se potom od něj očekává, že doma plusové body potvrdí, sám ztratí. Jako v sobotu s Pardubicemi (13.), které dlouho vlály na chvostu ligového pelotonu a předtím také s Duklou (12.) nebo trápící se Ostravou (14.).

„Ani v jednom zápase jsem nás nebral za favorita. Známe kvalitu našeho i kádru soupeřů a bez ohledu na jejich postavení v tabulce jsou srovnatelné,“ míní Červenka.

Vadí mu, že zlínští fanoušci neodcházeli už čtyřikrát po sobě s pocitem výhry.

První půle bez zákroku? Říkal jsem si, co se to děje, smál se zlínský brankář Dostál

„Štve mě, že jsme nedotáhli dobře rozehraná utkání s Ostravou a Pardubicemi do vítězného konce, k poražení byla i Dukla,“ vyjmenoval duely, ve kterých nováček doma jen remizoval. „Asi nám chybí větší kvalita ve finální fázi a proměnit další šance.“

A možná také stoprocentní koncentrace ze střetnutí se špičkou. „Může to tak být. Do hlav hráčům nevidíme, i když se je snažíme pořád motivovat. Pokud tři, čtyři nepodají ideální výkon, horko těžko budeme vyhrávat,“ ví Červenka.

Proti Slavii bude Zlín ve své oblíbené úloze outsidera. „Pohár je odlišný od ligy. Hraje se na jeden zápas, navíc na těžkém, mazlavém terénu a může se stát cokoliv. Věřím, že dokážeme navázat na zodpovědný a aktivní výkon z Edenu,“ řekl Červenka.

Pak může Zlín opět překvapit.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Nové Sady vs. PlzeňFotbal - Osmifinále - 29. 10. 2025:Nové Sady vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
29. 10. 14:00
  • 30.00
  • 15.00
  • 1.02
Frýdek-Místek vs. Olomouc BFotbal - 9. kolo - 29. 10. 2025:Frýdek-Místek vs. Olomouc B //www.idnes.cz/sport
29. 10. 14:00
  • 2.82
  • 3.49
  • 1.90
Zlín vs. SlaviaFotbal - Osmifinále - 29. 10. 2025:Zlín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
29. 10. 16:30
  • 5.98
  • 4.30
  • 1.50
Juventus vs. UdineseFotbal - 9. kolo - 29. 10. 2025:Juventus vs. Udinese //www.idnes.cz/sport
29. 10. 18:30
  • 1.42
  • 4.79
  • 8.43
Como vs. HellasFotbal - 9. kolo - 29. 10. 2025:Como vs. Hellas //www.idnes.cz/sport
29. 10. 18:30
  • 1.60
  • 3.84
  • 6.81
AS Řím vs. ParmaFotbal - 9. kolo - 29. 10. 2025:AS Řím vs. Parma //www.idnes.cz/sport
29. 10. 18:30
  • 1.51
  • 4.21
  • 7.49
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

Zodpovědnost, přesnost, důslednost, žádá Červenka. Překvapí Slavii také v poháru?

Jedenáct dnů poté, co jako první tým po více než třech a půl letech udrželi v Edenu v ligovém zápase čisté konto (0:0), se fotbalisté Zlína střetnou znovu s mistrovskou Slavií Praha. Tentokrát doma a...

29. října 2025  11:11

Čas strávený u videa se vyplatil. Spokojený Kuchta prolomil čekání, pomohla i intuice

Nad hlavou stejně jako fotbaloví rozhodčí vykouzlil oběma rukama obrazovku a rezolutně ukázal na středový puntík. Sparťanský útočník Jan Kuchta nejdřív pobavil diváky, jenže nakonec i jeho trefu...

29. října 2025

Sladší než ligový start! Nové Sady vyhlíží Plzeň a kvůli FAČR i skromnější kulisu

Pro velký fotbal oba vychovala Sigma Olomouc. Jeden s ní zažil herní vrcholy kariéry i nešťastné období. Druhý neprošel sítem talentů až do A-týmu. Společná motivace se naplnila, když ve třetím kole...

29. října 2025  9:19

Inspirace i Ligou mistrů. Jak kouč Priske se sparťany řešil mizérii v zakončení

Aby pozitivních zpráv ve sváteční večer pro fanoušky sparťanských fotbalistů nebylo málo, jednu přinesl i trenér Brian Priske. „Doufáme, že brzy na hřišti uvidíme i Lukáše Haraslína,“ pronesl na...

29. října 2025  6:25

Penalta, červená, gól v závěru. Fotbalistky do Ligy A nepostoupily

České fotbalistky si v příštím roce elitní Ligu národů A nezahrají. Zůstávají v „béčku“. Rozhodla o tom baráž o postup s Rakouskem. Češky sice v prvním zápase na Slovácku vyhrály 1:0, ale v úterní...

28. října 2025  20:48

Přišli jsme o gól roku, litoval Veselý po zásahu videa. Na Spartě úřadovalo třikrát

Dvě ze tří zkoumaných situací byly minimálně sporné. A shodou okolností byl u obou Jakub Martinec. Nejdřív měl sparťanský stoper štěstí, když po jeho souboji videorozhodčí doporučili odvolat gól...

28. října 2025  20:25

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

28. října 2025  16:05,  aktualizováno  19:07

Samko poslal v závěru do pohárového čtvrtfinále Karvinou. Dál jde i Jablonec

Prvními čtvrtfinalisty aktuálního ročníku domácího poháru jsou fotbalisté Karviné a Jablonce. Slezané doma porazili Slovácko 1:0, když parádní vítězný gól vstřelil v závěru zpoza vápna Samko....

28. října 2025  13:45,  aktualizováno  19:05

Tragédie v Itálii. Brankář Interu Milán srazil vozíčkáře, důchodce nepřežil

Náhradní brankář fotbalistů Interu Milán Josep Martínez cestou na úterní trénink srazil důchodce na elektrickém vozíku. Jedenaosmdesátiletý muž nehodu nepřežil. Podle italské policie nejspíš omdlel a...

28. října 2025  17:16

Slávistické béčko si poradilo s Ústím, v Národní lize jde na pátou příčku

Fotbalisté Slavie B v předehrávce 15. kola druhé ligy porazili doma Ústí nad Labem 2:1. Pražané rozhodli brankami v úvodu obou poločasů, první gól dal Daniel Toula už po 19 sekundách od výkopu....

28. října 2025  16:44

Představí se Messi na mistrovství světa? Rád bych, ale musím být užitečný, řekl

V Interu Miami, kde kope od léta 2023, nedávno prodloužil smlouvu na další tři roky. Přesto nemá Lionel Messi, jeden z nejlepších fotbalistů historie, zcela jasno, zda se příští rok ukáže na světovém...

28. října 2025  11:16

Vlasová výzva. Fanoušek Manchesteru United se už 388 dní nestříhal. Dočká se?

Psal se 5. říjen 2024, když se Frank Ilett, fanoušek Manchesteru United, ostříhal naposledy. A pak se zařekl: „Příště půjdu pod nůžky, až můj klub vyhraje pět zápasů v řadě!“ Ten den však stále...

28. října 2025  5:03

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.