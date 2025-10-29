Zodpovědnost, přesnost, důslednost, žádá Červenka. Překvapí Slavii také v poháru?

„Z nedávného ligového utkání se nedá moc vycházet. Soupeř nastoupí s jinou sestavou, počítám, že udělá hodně změn a my nějaké také. Bude to odlišný zápas, možná i těžší,“ tipuje trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka před středečním duelem, který má na Letné výkop v 16.30 hodin.
Každopádně Červenku los pohárového osmifinále potěšil.
„Hlavně proto, že v sobotu nás čeká náročný ligový zápas v Jablonci a nemusíme nikam cestovat jako v předchozím kole do Ústí nad Labem,“ říká. „A také je to zajímavý a atraktivní soupeř pro diváky, který by je mohl přitáhnout na stadion,“ přeje si nejen Červenka plnější tribuny než v sobotním ligovém mači proti Pardubicím.
Remízu 2:2 vidělo 2 641 lidí, což je nejmenší návštěva od letošního návratu Zlína do nejvyšší soutěže.
„Mrzí mě to. A je to zvláštní, když týden předtím nás na Slavii povzbuzuje kotel 350 fanoušků a doma je pak poloviční,“ zmínil Červenka podařený výjezd „ševců“ do Prahy.
„Nevím, čím to je. Možná hrají mančafty v okolí, možná sledovali v televizi hokejový zápas Zlína v Jihlavě. Ale vážím si každého, kdo přijde. Čím lepší atmosféra, tím lépe se klukům hraje,“ poznamenal kouč Zlína.
A čím silnější soupeř, tím i často lepší výkony mužstva. Nebojácný ligový nováček dokázal venku okrást o body nejen Slavii, ale předtím také Plzeň, kde po devíti letech zvítězil 1:0. Role jasného outsidera zkrátka Zlínu letos na podzim sedí.
„Je jednodušší se soustředit na obrannou fázi než tvořit. Hráči cítí, že nemají v takových zápasech co ztratit a zároveň je motivuje, že dokážou proti nim hrát i bodovat,“ líčí Červenka.
Recept na překvapení je jednoduchý a zároveň složitý.
„Všichni hráči musí být velmi zodpovědní, důslední, hrát přesně, co po nich vyžadujeme. Samozřejmě musíte mít i díl štěstí, protože soupeři jako Slavia a Plzeň jsou kvalitní a nějaké šance si vždycky vytvoří,“ připomněl Červenka, že třeba v Plzni jeho celek přežil pokutový kop.
Což ale venkovní výsledky Zlína proti top týmům nijak nesnižuje. Jenže, když se potom od něj očekává, že doma plusové body potvrdí, sám ztratí. Jako v sobotu s Pardubicemi (13.), které dlouho vlály na chvostu ligového pelotonu a předtím také s Duklou (12.) nebo trápící se Ostravou (14.).
„Ani v jednom zápase jsem nás nebral za favorita. Známe kvalitu našeho i kádru soupeřů a bez ohledu na jejich postavení v tabulce jsou srovnatelné,“ míní Červenka.
Vadí mu, že zlínští fanoušci neodcházeli už čtyřikrát po sobě s pocitem výhry.
„Štve mě, že jsme nedotáhli dobře rozehraná utkání s Ostravou a Pardubicemi do vítězného konce, k poražení byla i Dukla,“ vyjmenoval duely, ve kterých nováček doma jen remizoval. „Asi nám chybí větší kvalita ve finální fázi a proměnit další šance.“
A možná také stoprocentní koncentrace ze střetnutí se špičkou. „Může to tak být. Do hlav hráčům nevidíme, i když se je snažíme pořád motivovat. Pokud tři, čtyři nepodají ideální výkon, horko těžko budeme vyhrávat,“ ví Červenka.
Proti Slavii bude Zlín ve své oblíbené úloze outsidera. „Pohár je odlišný od ligy. Hraje se na jeden zápas, navíc na těžkém, mazlavém terénu a může se stát cokoliv. Věřím, že dokážeme navázat na zodpovědný a aktivní výkon z Edenu,“ řekl Červenka.
Pak může Zlín opět překvapit.