Druholigový podzim skončil. Zlín už musí stavět tým na první ligu

Do jarní části Chance národní ligy vystartují s luxusním sedmibodovým polštářem. Při svém rekordním podzimním tažení přitom ani jednou neprohráli a inkasovali titěrných pět gólů.

„Šli jsme do sezony s velkým respektem k soutěži. Pro všechny to bylo něco nového. Takový podzim je úplně neskutečný, bomba. Vůbec by nás to nenapadlo,“ rozplývá se trenér Bronislav Červenka, který dostal důvěru i po pádu z první ligy.

Předsezonní prognózy pasovaly Zlín spolu se Zbrojovkou Brno do role největších favoritů, na Letné však byli opatrní.

„Po sestupu to bylo hodně na nože. Všichni jsme byli zklamaní a vlastně pořád jsem zklamaný, ze mě to nevyprchá asi nikdy,“ přiznává gólman Stanislav Dostál, zosobnění zlínské podzimní dominance.

Moc přitom nechybělo a v létě by byl fuč jako mnoho dalších opor, které v létě z potápějící se bárky frnkly. Šéfové klubu Dostálovi slíbili, že ho pustí, nakonec ho ale na sílu udrželi a to byl základ.

„Vím, jaké byly potíže se skládáním týmu,“ připomíná Červenka období bezprostředně po sestupu, kdy nebylo jasné, kdo zůstane.

Zlínský trenér Bronislav Červenka

Většina hráčů měla smlouvy jen pro první ligu, polovina jich zmizela, ne zrovna zvučné posily chodily po jedné a Červenka šetřil úsměvy.

„Hodně nám pomohlo, jak jsme chytili začátek,“ zmiňuje Dostál úvod, kdy Zlín vyhrával silou vůle většinou nejtěsnějším poměrem 1:0 a někdy i se štěstím.

V té době se mohl spolehnout na dvě individuality – Dostála s Davidem Tkáčem. Holohlavý brankářský fantom poprvé inkasoval až v pátém kole ve Vlašimi po dlouhých 497 minutách, Tkáč svým fotbalovým kumštem zařídil tři vítězné trefy.

Jak důležitý pro mužstvo je, se ukázalo v závěru podzimu, když Zlín bez svého zraněného ofenzivního klenotu ve třech ze čtyř zápasů remizoval. V kritické bitvě dvou suverénů se vzepjal k nejlepšímu podzimnímu výkonu a Chrudim doma porazil 2:0, jenže v dalších duelech se k němu nepřiblížil. Naštěstí Východočeši ve finiši ztráceli ještě častěji a zlínský náskok narostl na sedm bodů.

Červenka ale přehnaný optimismus krotí. Dobře si pamatuje sezonu, kdy s Kroměříží dlouho kraloval MSFL, ale na jaře mu první místo vyfouklo béčko Sigmy Olomouc.

„Po podzimu jsme měli polštář deseti bodů. Všichni nás plácali po zádech, že už jsme postupující do druhé ligy. Ale dobře vím, že na každý tým může přijít krize, může nastat problém, zvrtnout se to,“ nabádá k opatrnosti.

Brankář Zlína Stanislav Dostál se chystá k rozehře.

Ne. Zlín ještě prvoligový není. Ale bylo by velkým hříchem o přímý postup přijít. Baráž, do které jdou druhý a třetí celek, je loterie, ve které druholigista ještě nikdy v historii postupový jackpot nevyhrál.

Zlín má po podzimu 40 bodů a jen dvakrát za posledních deset let potřeboval vítěz soutěže více než 60 bodů. A při vší úctě k Chrudimi (33 bodů), třetímu Vyškovu (27) nebo čtvrtému Žižkovu (23) nemá prvoligové ambice a odpovídající zázemí ani jeden z nejbližších pronásledovatelů.

I proto musí na Letné už teď uvažovat v prvoligových dimenzích, aby je očekávaný návrat mezi elitu nezastihl nepřipravené a nestal se pouze jednoroční epizodou.

Aktuální kádr je úzký. Červenka spoléhal na dvanáct vyvolených, nejpilnější náhradník Polášek odehrál jen 242 minut. Když potřeboval pomoc z lavičky, zřídkakdy se jí dočkal. Na podzim měli ve Zlíně štěstí, že se jim – až na Tkáče v závěru – vyhýbala zranění a disciplinární stopky se rozprostřely do jednotlivých kol.

Polovina ze základního jádra má přitom na krku tři křížky – Dostál (33), Bartošák (34), Simerský (32), Kopečný (30), Vukadinovič (33), Poznar (33). Poslední se navíc netají tím, že tahle nebo příští sezona pro něj bude poslední. A Červenka si tohle všechno moc dobře uvědomuje.

„Celým tým fungoval do obrany dobře, ale ještě musíme zapracovat na ofenzivě, kvalita se musí zvýšit. Nesmíme polevit, naopak ještě přidat. Máme dost práce,“ předesílá před čtyřměsíční soutěžní pauzou.

Posily s perspektivou

Apeluje na doplnění mužstva. Ale už ne hráči, kteří pomůžou s postupem. Chce borce s perspektivu pro vyšší soutěž. První liga se každým rokem zkvalitňuje a ne každou sezonu se v ní objeví takový zoufalec jako letos České Budějovice.

Jak vážně to v klubu myslí s první ligou, ukáže už nadcházejí zimní přestupové okno. Nechávat posílení jen na léto je nemístným rizikem. Už v létě se proslýchalo, že si Zlín tipuje možné adepty. Právě proto majitel klubu Zdeněk Červenka angažoval do role externího konzultanta protřelého manažera Pavla Hoftycha, což vzhledem k jeho působení v konkurenčním Žižkově vyvolalo poprask.

Bývalý trenér Zlína má ale perfektně zmapovanou nejen druhou ligu, ale také slovenský trh, kde se pořád dají najít skryté poklady. Možná se některý objeví na Letné už v zimě a pak v létě. Bude to nutné.