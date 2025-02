Ve Zlíně si oddechli, Tkáč je na jaro připravený. Jen čísla nemám, komentoval

„Pomalu se do toho zase dostávám. První dva týdny zimní přípravy jsem chyběl, pak jsem začal běhat. Odehrál jsem čtyři zápasy, minutáž jde nahoru. Bude to lepší a lepší. Cítím se dobře, až na čísla, která nemám. Doufám, že si je šetřím na sezonu,“ přeje si Tkáč.

Během podzimního tažení je měl skvělá. V jedenácti zápasech dal šest gólů, čtyři byly vítězné, dva z nich zaznamenal v úvodu sezony. Ve dvou duelech vybojoval pokutový kop, obě branky z nich byly vítězné.

A třikrát se na něm soupeři vyfaulovali, čímž Zlínu v přesilovce usnadnil cestu k výhře.

Když si pak v říjnovém domácím zápase s Opavou, ve kterém pomohl dvěma trefami, vyvrtnul kotník, mužstvo bez něj vyhrálo jeden ze čtyř duelů.

„Kača je rozdílový hráč, umí to v ofenzivě zrychlit. Věřím, že kdyby byl zdravý, zápas bychom zvládli,“ povídal nejlepší podzimní střelec Zlína Vukadin Vukadinovič po překvapivé domácí plichtě s Jihlavou.

„Je kreativní, dokáže být rychlý, řešit klíčové momenty. Bez něj je náročnější zápasy zvládat,“ doplnil Červenka.

Když chyběl na úvodním tréninku zimní přípravy, ne že by zavládla v klubu panika, mírné obavy ale ano. Zvláště pokud jde o Tkáče, který si se zdravím ve 22 letech užil svoje.

Slibně rozjetou kariéru mu na rok a půl zabrzdil zánět stydké kosti. O podstatnou část loňského jara ho připravily následky po trombóze, dokonce mu hrozila plicní embolie. Teď byl ale klidnější.

„Začalo mi píchat v plosce nohy. Možná to bylo z běhání po tvrdých terénech. Byla to nešťastná náhoda. Pod tlak jsem se ale nedostával. Věřil jsem, že budu za pár týdnů v pohodě, a naštěstí druhá liga začíná později, takže čas se připravit byl,“ shrnul Tkáč.

Stoprocentně v kondici ještě není, v mrazivé páteční vítězné domácí generálce proti Kroměříži už ale zvládl 72 minut. Po utkání si vyčítal ránu do tyče.

„Šancí jsme měli hodně,“ zmínil slabší efektivitu v zakončení. „Generálku ale hodnotím kladně. Kroměříž má kvalitu na střed druhé ligy,“ pochválil vedoucí celek MSFL.

David Tkáč ze Zlína vyráží do útoku v přípravném utkání s Kroměříží.

Dnes v Plzni už půjde o více, o postup do čtvrtfinále MOL Cupu.

„Je to pro nás zpestření. Možnost se porovnat se špičkou první ligy. Těšíme se na zápas. Jdeme do něj s respektem, ale s odhodláním si to s nimi rozdat,“ pronesl Tkáč před střetem s favorizovaným osmifinalistou Evropské ligy.

Důležitější bude pro Zlín pondělní vstup do Chance národní ligy v domácím utkání proti Prostějovu.

„Začátek je vždycky nejdůležitější,“ ví Tkáč.

Po podzimu má Zlín náskok sedmi bodů, na konci chce slavit přímý postup do nejvyšší soutěže, ze které loni po devíti letech spadl. „Máme to dobře rozjeté, teď to jen musíme udržet. A i kdyby se nám něco nepovedlo, což se může stát, nesmíme propadat panice.“