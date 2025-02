Plzeň jako generálka na druhou ligu. Suverénní Zlín ještě posílil. Není hotovo!

„Nikdo si nemyslí, že je to hotové. Kluci si moc dobře uvědomují, kolik sil je to stálo na podzim a že je to bude stát na jaře další. Žádné podcenění a myšlenky, že jsme v první lize, nejsou na programu dne. Víme, o co jde, a jsem rád, že to vědí i hráči. Půjdeme krok po kroku k cíli, který jsme si vytyčili,“ shrnul trenér Bronislav Červenka, jehož tým prošel podzimem bez porážky a vytvořil si sedmibodový polštář před druhou Chrudimí.

A aby přišel o případnou baráž, musel by na jaře totálně zkolabovat. Čtvrtý Žižkov je zpátky o 17 bodů.

„Největším soupeřem Zlína bude Zlín,“ prohodil Pavel Hoftych, který je sportovním šéfem Žižkova a zároveň konzultantem ve Zlíně.

I díky němu lídr těsně před koncem přestupního období vytunil sestavu o perspektivního útočníka Matěje Koubka z prvoligového Hradce Králové.

„Nechceme nic podcenit. Když se naskytla šance ho získat, šli jsme do toho,“ podotkl viceprezident klubu Zdeněk Grygera.

Zatímco nigerijský útočník Kanu a slovinský wingbek Ščernjavič jsou spíše příslibem do budoucna, Koubek přichází jako hotový hráč do základní sestavy. Poprvé může obléknout zlínský dres ve čtvrtečním osmifinále MOL Cupu v Plzni.

„Pohárový zápas bereme jako realitu. Spadl na nás před ligou. Plzeň je obrovsky kvalitní tým, dokazuje to v lize i evropských pohárech,“ vnímá Červenka, že nepůjde o klasickou generálku na pondělní domácí duel s Prostějovem.

Jak bude vypadat zahajovací jedenáctka, se rozhodne až v den odjezdu na západ Čech. Zlínskou prioritou je ligová soutěž.

„Důležitý bude zdravotní stav mužstva,“ naznačil Červenka, že nehodlá ve čtvrtek riskovat.

Zlínský trenér Bronislav Červenka

Ve Zlíně udrželi přes zimu všechny hráče, tři nováčci zapadají do klubové koncepce.

„Dva zahraniční hráči jsou maximem, máme jich dost,“ zmínil Červenka, že počet cizinců v kádru jejich příchodem narostl na sedm. Získat kvalitního našince je složité. „Když chcete dobrého hráče, musíte ho tvrdě zaplatit. Ligové týmy si navíc nechávají obrovsky široké kádry a nechtějí pustit ani jednoho hráče.“

Výjimkou byl Koubek, od něhož si na Letné slibují zvýšení produktivity, která Zlín na podzim občas trápila.

„S finální fází jsme se potýkali i v přípravě,“ vnímá Červenka rezervy ve hře. Ostatně v posledním zkušebním zápase Zlín porazil kroměřížského lídra MSFL svým nejčastějším podzimním výsledkem 1:0.

Pomoct by měl uzdravený motor ofenzivy Tkáč, který vynechal poslední čtyři podzimní kola kvůli zraněnému kotníku. Start jara naopak nestihne kapitán Simerský, který teprve nabírá kondici po operaci kolene.

„Po poháru a třech ligových kolech bude reprezentační přestávka a věřím, že po ní už budeme kompletní,“ přeje si Grygera.

Koubek jde k lídrovi natěšený a hladový

Před necelým měsícem Matěj Koubek v dresu Hradce Králové předvedl střelecký kousek, který se podaří málokomu. V generálce na jarní část fotbalové ligy s kazachstánským Turanem dal čtyři góly. Další už bude střílet ve Zlíně, kam těsně před zavřením zimního přestupového období zamířil.

Pětadvacetiletého forvarda chtělo několik klubů. Nakonec se rozhodl pro klub, jehož tým po vydařeném podzimu míří k návratu do nejvyšší soutěže.

„Zlín měl o mě největší zájem ze všech týmů. Hodně se mi to líbilo, jsem hladový a natěšený. Chci být prospěšný a pomoct Zlín vrátit tam, kam patří,“ sdělil Koubek.

Koubek, jenž do Hradce zamířil z pražských Bohemians, zkušenosti s druhou ligou má, zahrál si ji v Jihlavě a v Ústí nad Labem: „Nejdu do neznáma. Vím, co od soutěže čekat, jaké jsou klubové ambice. Doufám, že na konci sezony budeme slavit.“

Svým přestupem do Zlína kopíruje kariéru svého otce Františka. Rovněž prvoligového útočníka, jenž si angažmá v Hradci vyzkoušel dokonce dvakrát. Zvlášť úspěšné z jeho strany bylo to druhé z konce 90. let minulého století. Pod vedením tehdejšího kouče Hradce Hřebíka patřil Koubek k nejobávanějším útočníkům v lize.

Liberecký obránce Filip Prebsl se přetlačuje s Matějem Koubkem z Hradce Králové.

V roce 2003 Koubek starší působil ve Zlíně, kam nyní zamířil jeho syn. „Samozřejmě jsme se o tom s tátou bavili a konzultovali to, fotbal řešíme neustále,“ přiznal Koubek mladší a dodal, že fotbalová minulost jeho otce nebyla tím nejdůležitějším, co pro Zlín rozhodlo. „Nemyslím si, že bych měl jít v jeho stopách, rozhodl zájem Zlína.“

Připustil, že i když byl jeho přestup dotažen až v poslední den přestupového okna, o zájmu Zlína věděl už delší dobu.

„Nabídka Zlína se mi hodně líbila. I když jsem měl víc možností a mohl i prodloužit smlouvu v Hradci, kde jsem nebyl spokojený s vytížením, přijal jsem novou výzvu. Tím, že se Zlín dohodl s Hradcem na konci přestupního termínu, vypovídá to o jeho zájmu,“ poznamenal fotbalista, jenž v dresu Hradce nastoupil k prvoligovým duelům a zaznamenal v nich sedm branek.