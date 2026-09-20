Fotbalisté Žižkova přehráli Třinec a natáhli svou bodovou šňůru ve druhé lize

Skóre duelu pod televizní věží otevřel v 24. minutě Papoušek, v závěru poločasu zvýšil Žitný. Konečný výsledek stanovil po přestávce Huf. Pražané doma v druhé lize zvítězili po dvou zápasech. Třinec ani na pátý pokus v druholigové sezoně venku nevyhrál.
24. Papoušek
45. Žitný
63. Huf
Sirotník – Reiter, Hašek, Žitný, F. Novotný – R. Hrubý, Hönig (85. Farka) – Batioja (C) (88. Vlček), Papoušek (65. Hubínek), Baafi (65. Prošek) – Huf (85. Kujabi).
Murin – Bolf, Simerský, Helebrand, Šehić – Omasta (67. M. Černý), Zinhasović (59. Agbo), Samiec (C), Machuča (59. Dadak), Cienciala (84. Nguyen) – Abdoulkarim (59. Dedič).
Škodoň – M. Richter, Holásek, Kaulfus, Kosek.
Adamuška, Mrózek – Vlachovský, Obuch, Demitra.
10. Hönig
51. Helebrand, 61. Agbo
Rozhodčí: Mach – Váňa, Lakomý
Počet diváků: 1218
Nalezinek – Chalupa, H. Hruška, Čítek, Jurčenko, Túlio, K. Hrubeš, Gembický, Samek, Toml (C), Smejkal.
Melichar – Švestka, Piško (C), Vott, Svoboda, Penner, Roušar, T. Jedlička, Urbanec, Nghabo, Málek.
Kotlín – Hrdlička, M. Jedlička, Pospíšil, Klimeš, J. Lacko, Shehu, Kozojed, Jeřábek, Osmani, Kašpárek.
Gergela – Kop, Apea, Conte, Tošnar, Faye, Pešek, Fila.
Rozhodčí: Pechanec – Kubr, Šůma