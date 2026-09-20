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Fotbalisté Žižkova přehráli Třinec a natáhli svou bodovou šňůru ve druhé lize

Autor: ,
  12:35
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Bílek, MF DNES

Fotbalisté Žižkova porazili doma v 9. kole druhé ligy nováčka z Třince 3:0. Viktoria, která bodovala v soutěži potřetí v řadě a podruhé za sebou vyhrála, se díky tomu posunula na 10. místo neúplné tabulky. Slezané zvítězili v jediném z úvodních devíti kol a zůstali předposlední.

Skóre duelu pod televizní věží otevřel v 24. minutě Papoušek, v závěru poločasu zvýšil Žitný. Konečný výsledek stanovil po přestávce Huf. Pražané doma v druhé lize zvítězili po dvou zápasech. Třinec ani na pátý pokus v druholigové sezoně venku nevyhrál.

Chance Národní Liga
9. kolo 20. 9. 2026 10:15
FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov : FK Třinec FK Třinec 3:0 (2:0)
Góly:
24. Papoušek
45. Žitný
63. Huf
Góly:
Sestavy:
Sirotník – Reiter, Hašek, Žitný, F. Novotný – R. Hrubý, Hönig (85. Farka) – Batioja (C) (88. Vlček), Papoušek (65. Hubínek), Baafi (65. Prošek) – Huf (85. Kujabi).
Sestavy:
Murin – Bolf, Simerský, Helebrand, Šehić – Omasta (67. M. Černý), Zinhasović (59. Agbo), Samiec (C), Machuča (59. Dadak), Cienciala (84. Nguyen) – Abdoulkarim (59. Dedič).
Náhradníci:
Škodoň – M. Richter, Holásek, Kaulfus, Kosek.
Náhradníci:
Adamuška, Mrózek – Vlachovský, Obuch, Demitra.
Žluté karty:
10. Hönig
Žluté karty:
51. Helebrand, 61. Agbo

Rozhodčí: Mach – Váňa, Lakomý

Počet diváků: 1218

Chance Národní Liga
9. kolo 20. 9. 2026 13:15
SK Kladno SK Kladno : Fotbal Příbram Fotbal Příbram 0:0 (-:-)
Sestavy:
Nalezinek – Chalupa, H. Hruška, Čítek, Jurčenko, Túlio, K. Hrubeš, Gembický, Samek, Toml (C), Smejkal.
Sestavy:
Melichar – Švestka, Piško (C), Vott, Svoboda, Penner, Roušar, T. Jedlička, Urbanec, Nghabo, Málek.
Náhradníci:
Kotlín – Hrdlička, M. Jedlička, Pospíšil, Klimeš, J. Lacko, Shehu, Kozojed, Jeřábek, Osmani, Kašpárek.
Náhradníci:
Gergela – Kop, Apea, Conte, Tošnar, Faye, Pešek, Fila.

Rozhodčí: Pechanec – Kubr, Šůma

Chance Národní Liga
9. kolo 20. 9. 2026 14:30
FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B : Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. 0:0 (-:-)
Chance Národní Liga
9. kolo 20. 9. 2026 16:30
FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim : FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko 0:0 (-:-)
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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9. kolo

SK Kladno vs. Fotbal Příbram //www.idnes.cz/sport
20.9. 13:15
  • 2.24
  • 3.38
  • 2.91
FC Baník Ostrava B vs. Viagem Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
20.9. 14:30
  • 2.13
  • 3.69
  • 2.91
FC Sellier & Bellot Vlašim vs. FC SILON Táborsko //www.idnes.cz/sport
20.9. 16:30
  • 2.51
  • 3.39
  • 2.56

10. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

9. kolo

8. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MFK KarvináKarviná 9 6 0 3 19:12 18
2. FK Dukla PrahaDukla Praha 9 5 2 2 18:13 17
3. FC Vysočina JihlavaJihlava 9 5 1 3 14:9 16
4. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 8 4 3 1 13:8 15
5. SK Slavia Praha BSlavia B 9 3 4 2 19:15 13
6. FC SILON TáborskoTáborsko 8 3 4 1 12:8 13
7. Fotbal PříbramPříbram 8 3 4 1 13:12 13
8. FC Baník Ostrava BOstrava B 8 3 2 3 15:10 11
9. Slezský FC OpavaOpava 9 2 4 3 13:15 10
10. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 9 3 1 5 8:16 10
11. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 8 2 3 3 13:13 9
12. SK KladnoKladno 8 2 3 3 11:12 9
13. FK Arsenal Česká LípaČeská Lípa 9 2 3 4 10:16 9
14. 1. SK ProstějovProstějov 9 1 5 3 11:12 8
15. FK TřinecTřinec 9 1 4 4 10:17 7
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 9 1 3 5 8:19 6

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

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