Žižkov v pražském derby zdolal Slavii B, rozhodl střídající Ondrášek

  12:49
Fotbalisté Žižkova v 7. kole druhé ligy udolali doma rezervu Slavie 1:0 a ve vyrovnané tabulce se posunuli na čtvrté místo. Pražské derby rozhodl pod televizní věží v 72. minutě střídající bývalý český reprezentant Zdeněk Ondrášek. „Béčko“ červenobílých podruhé za sebou prohrálo a je deváté.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Před necelými dvěma tisícovkami diváků se dlouho hrálo bez branek. Až za polovinou druhé půle dostal ve vápně přihrávku šestatřicetiletý Ondrášek a zhruba dvě minuty po příchodu na trávník přízemní křížnou střelou k tyči zaznamenal svou první branku v dresu Žižkova.

Hosté měli po změně stran řadu šancí. Několikrát byl blízko ke gólu především další z bývalých reprezentantů Necid, proti bývalému klubu, za který hrál v minulé sezoně, se ale neprosadil. V nastavení trefil hlavou tyč a dorážející Uduebo zahrál předtím, než dostal balon do sítě, rukou. Brankovou konstrukci ještě za stavu 0:0 napálil i střídající Vorlický, dnešní posila rezervy z prvoligového A-mužstva Slavie.

Chance Národní Liga
7. kolo 24. 8. 2025 10:15
FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov : SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B 1:0 (0:0)
Góly:
72. Ondrášek
Góly:
Sestavy:
Sirotník – Nový, M. Richter, Petrák, Divíšek (63. Klusák) – Jirásek (C), Hönig – Brandner (63. Prošek), Batioja, Gembický (70. Ondrášek) – A. Toula (86. Fišl).
Sestavy:
Markovič – Behenský, Suchý (C), Deli (38. Slončík) – Piták (82. Kolísek), Belžík (46. Vorlický), Jelínek, Boledovič – Pikolon (27. Hájek), Necid, D. Toula (82. Uduebo).
Náhradníci:
Jovanoski – Obal, Patka, Biegon, Janovský.
Náhradníci:
Božev – Naskos, Okonkwo.
Žluté karty:
52. Hönig, 82. Jirásek
Žluté karty:
6. Jelínek, 30. Deli, 75. Vorlický

Rozhodčí: Kubečka – Hájek, Brázdil

Počet diváků: 1748

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 7 5 1 1 18:7 16
2. Slezský FC OpavaOpava 7 4 3 0 12:5 15
3. FC SILON TáborskoTáborsko 7 5 0 2 13:8 15
4. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 7 4 1 2 10:7 13
5. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 7 4 0 3 14:10 12
6. FC Baník Ostrava BOstrava B 6 3 2 1 13:8 11
7. FC Vysočina JihlavaJihlava 7 3 2 2 10:6 11
8. SK Artis BrnoArtis Brno 6 3 1 2 8:12 10
9. SK Slavia Praha BSlavia B 7 3 0 4 12:9 9
10. FK PříbramPříbram 7 3 0 4 9:14 9
11. AC Sparta Praha BSparta B 7 3 0 4 5:10 9
12. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 7 2 2 3 6:14 8
13. 1. SK ProstějovProstějov 7 2 1 4 7:10 7
14. MFK ChrudimChrudim 6 1 2 3 9:12 5
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 7 1 1 5 9:13 4
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 6 0 0 6 5:15 0

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16. : Sestup

