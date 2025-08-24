Žižkov v pražském derby zdolal Slavii B, rozhodl střídající Ondrášek

Před necelými dvěma tisícovkami diváků se dlouho hrálo bez branek. Až za polovinou druhé půle dostal ve vápně přihrávku šestatřicetiletý Ondrášek a zhruba dvě minuty po příchodu na trávník přízemní křížnou střelou k tyči zaznamenal svou první branku v dresu Žižkova.
Hosté měli po změně stran řadu šancí. Několikrát byl blízko ke gólu především další z bývalých reprezentantů Necid, proti bývalému klubu, za který hrál v minulé sezoně, se ale neprosadil. V nastavení trefil hlavou tyč a dorážející Uduebo zahrál předtím, než dostal balon do sítě, rukou. Brankovou konstrukci ještě za stavu 0:0 napálil i střídající Vorlický, dnešní posila rezervy z prvoligového A-mužstva Slavie.
72. Ondrášek
Sirotník – Nový, M. Richter, Petrák, Divíšek (63. Klusák) – Jirásek (C), Hönig – Brandner (63. Prošek), Batioja, Gembický (70. Ondrášek) – A. Toula (86. Fišl).
Markovič – Behenský, Suchý (C), Deli (38. Slončík) – Piták (82. Kolísek), Belžík (46. Vorlický), Jelínek, Boledovič – Pikolon (27. Hájek), Necid, D. Toula (82. Uduebo).
Jovanoski – Obal, Patka, Biegon, Janovský.
Božev – Naskos, Okonkwo.
52. Hönig, 82. Jirásek
6. Jelínek, 30. Deli, 75. Vorlický
Rozhodčí: Kubečka – Hájek, Brázdil
Počet diváků: 1748