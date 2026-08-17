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Žižkov shání nového kouče. Vedení po bídném startu sezony odvolalo Tichaie

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  12:09

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Jindřich Tichai, trenér Žižkova. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Fotbalisté Viktorie Žižkov jsou bez trenéra. Vedení druholigového pražského klubu odvolalo kouče Jindřicha Tichaie poté, co mužstvo v neděli utrpělo domácí debakl 1:4 od rezervy Baníku Ostrava.

Viktoria uvedla, že nástupce představí v dalších dnech. Do té doby klub pověřil vedením mužstva asistenta Petra Papouška.

Klub zareagoval na tři porážky z úvodních čtyř kol druholigového ročníku, debakl 1:4 utrpěl tým i o týden dříve ve Vlašimi.

Rezerva Baníku deklasovala Žižkov a opustila v druhé lize sestupové příčky

„V součtu se závěrem předešlé sezony máme z posledních osmi ligových zápasů bilanci sedmi proher a jediné výhry. Mnohem podstatnější však je, že ani po velké obměně kádru se herní projev mužstva prakticky nezměnil,“ uvedl předseda představenstva klubu Milan Richter.

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Fotbalisté Viktorie Žižkov jsou bez trenéra. Vedení druholigového pražského klubu odvolalo kouče Jindřicha Tichaie poté, co mužstvo v neděli utrpělo domácí debakl 1:4 od rezervy Baníku Ostrava.

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