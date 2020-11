Žižkov řeší stadion i postup. Finančně jsme na ligu připraveni, tvrdí Richter

Pod novým majitelem Martinem Loudou, který klub získal před rokem, se Viktoria uzdravila a po devíti letech se hodlá prodrat zpátky mezi elitu. „Co se týče finančního zázemí, asi jsme na první ligu připraveni,“ vnímá záložník Daniel Richter, letní posila z Ústí.

„Předtím na Žižkově byly dluhy, ale pod panem Loudou je všechno smazané. Nevýhoda je stadion, nemůžeme hrát na našem domácím, ale jsme na Střížkově. Zatím rekonstrukce nezačala.“

Nachystaná už je, stačí dohoda se zástupci Prahy. Současný stadion nedostal licenci pro profesionální soutěže a patří třetí městské části. „Poslední tři měsíce trávíme desítky hodin týdně nad tím, jak bude modernizace stadionu probíhat. Jsme připraveni začít okamžitě a doufáme, že brzy dostaneme svolení radnice,“ uvedl v klubové televizi sám Louda. Rád by příští sezonu odpálil už v novém.

Zdeněk Koukal, zastupující trenéra Žižkova.

Zda to bude v nejvyšší soutěži, nebo opět ve druhé lize, to je teď ve hře. Viktoria je čtvrtá s pětibodovou ztrátou na vedoucí Hradec Králové, jemuž podlehla, ale má dohrávku s posledním Třincem k dobru. „Hradec je samozřejmě konkurent, taky má nějaké věci ohledně stavby stadionu slíbené. Ale my koukáme na sebe,“ tvrdí Koukal. „Chceme vyhrát každý zápas a uvidíme, jak to dopadne. Postupu se nezříkáme, netajíme se tím, že do první ligy chceme.“

Sestavu vyšperkoval třeba exreprezentant Daniel Pudil. „Přivedla se spousta kvalitních hráčů a máme nejvyšší ambice. Jen to musíme prokázat na hřišti,“ apeluje záložník Richter.

V sobotním duelu na ústeckém stadionu to Viktoria neprokázala. Po prvním poločase vedla, přesto prohrála. „Ústí na nás po přestávce trochu víc nalezlo, už jsme se nedostávali do naší rozehrávky. Ztráceli jsme míče, oni chodili do brejků a naše dvě obrovské chyby potrestali. Naši hráči propadli, to by se tak zkušenému mužstvu, které chce jít na postup, nemělo stávat,“ želel Koukal, jinak trenér žižkovského dorostu.

Áčko vedl spolu s trenérem brankářů Václavem Winterem, neboť kouči Zdeněk Hašek a Daniel Sochor jsou pozitivní na covid-19. „Odnesli to oba, protože jsou spolu v kanceláři. Při zápase jsme byli v kontaktu přes Skype, měli jsme je na lavičce na uších. Dívali se na přenos, dávali rady i během hry, o přestávce udělali rozbor. Něco jsme si řekli i my, protože jsme u toho byli naživo. Bohužel co jsme řekli, nefungovalo,“ štvalo Koukala.

Richter po první venkovní porážce varoval: „Tyhle ztráty nás můžou stát první místo. Pořád jsme mu na dosah, když v dohrávce porazíme Třinec, budeme od něj jen dva body. Je nás ve druhé lize sice jen čtrnáct a nahoru půjde pouze ten nejlepší, ale to nic nemění – kdo bude mít největší kvalitu po celý rok, postoupí.“

Bude to Žižkov?