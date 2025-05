Chrudim si výhrou na Žižkově zajistila baráž, Vyškov uspěl v Olomouci

Zlín potřeboval k jistotě postupu porážku Chrudimi, východočeský celek ale pod televizní věží zvítězil. Hosty poslal rychle do vedení ranou pod břevno Kejř, v 26. minutě srovnal z dorážky chytrým obloučkem přes gólmana veterán Petržela a zapsal svou druhou branku po zimním příchodu ze Slovácka. Žižkov měl v druhé půli mírnou převahu, ale v 86. minutě rozhodl na opačné straně po narážečce zblízka kapitán Řezníček.

Chrudim posedmé za sebou bodovala, z toho popáté zvítězila. Už čtyři kola před koncem získala jistotu, že si zahraje minimálně baráž, která čeká na druhý a třetí tým tabulky. Na čtvrtý Žižkov má již nedostižný náskok 15 bodů.

Přímo mezi elitu projde jen vítěz soutěže. Zlín může slavit postup ve vloženém středečním kole, a to v případě, že vyhraje nad Opavou v jejím azylu v Dolním Benešově. Pokud by „Ševci“ nezvítězili, nesměli by získat méně bodů než Chrudim proti Prostějovu.

K třetí příčce se přiblížil Vyškov, jenž na Hané deklasoval olomoucké „béčko“. O všechny čtyři branky se podělili různí střelci, tři góly dali hosté po změně stran. Zápas nedokončil hlavní sudí Dorušák, který si poranil sval. Celý druhý poločas odřídil první asistent rozhodčího Caletka.

Vyškov zvítězil po čtyřech kolech a na třetím místě má nyní čtyřbodový náskok na čtvrtý Žižkov. Nejvyšší soutěž by nicméně nejspíš neměl kde hrát. Klub nedávno oznámil, že po sezoně opustí azyl v Drnovicích, neboť tamní stadion přestal splňovat podmínky pro druhou ligu. Pokračování Vyškova v profesionálních soutěžích je tak velmi nejisté.

Olomoucké rezervě se vzdaluje záchrana, na posledním místě tabulky má už devítibodovou ztrátu na nesestupové příčky. Nedaří se ani slávistickému „béčku“, které podlehlo Opavě 0:1 a potřetí za sebou prohrálo. Na 13. místě má jen tříbodový náskok na předposlední Varnsdorf.

FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov : MFK Chrudim MFK Chrudim 1:2 (1:1) Góly:

26. Petržela Góly:

13. Kejř

86. Jan Řezníček Sestavy:

Melichar – M. Richter, Broukal (86. A. Toula), Fišl, Klusák – Jirásek (C), Petrák – Petržela (74. Gembický), Prošek (63. Vaníček), Batioja (74. Hönig) – Necid. Sestavy:

Šerák – Kozojed, Zaknić, Toml, Kosek – Jan Řezníček (C) – Kejř (70. Darmovzal), Bauer (89. Florică), Holub (46. Hrubeš), Doleček (70. Wehowský) – Náprstek (84. P. Černý). Náhradníci:

Čtvrtečka – Muleme, Řezáč, Divíšek, Janovský. Náhradníci:

Tlustý – Shobowale. Žluté karty:

Žluté karty:

28. Doleček, 68. Bauer, 88. Šerák Rozhodčí: Nehasil – Vlček, Hádek Počet diváků: 1 248

SK Sigma Olomouc B SK Sigma Olomouc B : MFK Vyškov MFK Vyškov 0:4 (0:1) Góly:

Góly:

34. Kok

61. Condé

67. Svoboda

84. Žák Sestavy:

Stoppen – Oříšek, Bednár, Leibl (C), Křišťál – Kreida, Zahradníček (62. Fabiánek) – A. Uriča, Růsek (62. Proniuk), Huňa (46. Cahel) – Fiala (46. Juliš). Sestavy:

Sirotník – Svoboda, Vedral, Nghabo, Němeček (C) – Djanbou, Sá (80. M. Novák) – Condé, Ulbrich (75. Piško), Acuta (66. Žák) – Kok (75. Lacík, 80. A. Sy). Náhradníci:

Tůma – Coufal, Martin Škoda, Stryk, Macharáček, Ikugar. Náhradníci:

Hrubý, Derka – Schön, Traoré, Čelůstka. Žluté karty:

45+1. Zahradníček Žluté karty:

63. Nghabo Rozhodčí: Dorušák – Caletka, Bureš Počet diváků: 219