Živanice dál bojují se svazem, soudu se vyhýbají

Jeho osobně totiž tristní situace naštvala nejvíc a v listopadu se rozhodl poslat na fotbalový svaz velmi kritický otevřený dopis. Výsledek? FAČR jej ze svých struktur vyloučil.

„Nemůžu jednat za klub a podepisovat papíry, ale nikdo mi nezabrání, abych dál kritizoval místní poměry, což dělat budu. Čekám, až mi svaz vrátí příspěvky, a obratem je zašlu na účet hnutí Čistý fotbal, kde se začínám angažovat,“ říká otevřeně Špaček.

Živanickým nejvíc cukaly koutky, když jim podle jejich vyjádření před jarním utkáním se Zápy (1:0) volal bývalý delegát, jestli by nebyli ochotní duel „prodat“.

„To už je trochu moc, ne? Smekám před našimi hráči, že s tím za námi přišli a řekli nám to. Utkání pak odehráli na hranici svých možností a zvítězili, což se samozřejmě nesetkalo s kladnou odezvou,“ říká Špaček.

To a spousta dalších věcí, se kterými Živanice v posledním půlroce vyšly na povrch, jsou velice závažná obvinění. Pořádané tiskovky však spravedlnost nepřinesou, někteří volají po opravdovém civilním soudu, k tomu se však v Živanicích zatím nemají.

„Podívejte, už takhle mě to tahání po svazu stojí hrozně sil, a když si představím, jak v tomhle státě probíhají soudy, ještě navíc s nejistým výsledkem, moc velkou naději v ně nemám,“ tvrdí Špaček, ovšem s příslibem, že klub celou situaci ještě zváží.

Zatím mu však nezbývá, než zatnout zuby a soustředit se na sportovní pole.

„Podzim byl, jaký byl, ale na jaře jsme si už na soutěž zvykli, prošli jsme kvalitní zimní přípravou a projevilo se to. Dostali jsme se úplně jinam a s drobnými výkyvy jsme předváděli parádní výkony,“ hodnotí kouč Živanic Roman Oliva.

Klub dokonce uvažoval o tom, že by se do příštího ročníku ČFL nepřihlásil, ale to se nakonec nestane. „Řešili jsme, jestli má cenu, abychom kopali soutěž, která vůbec není o fotbale, ale bylo by to nefér vůči našim hráčům, kteří něco dokázali a dosáhli postupu,“ vysvětluje konečné rozhodnutí Petr Špaček.

Živanice tedy rozjely přípravy na novou sezonu. V jednání jsou jak odchody a příchody, tak jednotlivá přátelská utkání. Východočeši však zatím žádnou ze zmíněných věcí nedotáhli a budou o nich teprve informovat na další tiskové konferenci před sezonou.

Jedinou jistotou je, že budou nadále postrádat útočníka Tomáše Kakrdu, který byl v říjnu likvidačně zfaulován v utkání proti Štěchovicím (2:3). „Pořád je v kádru, ale nemůže trénovat ani hrát. Je po několika operacích, a když to dobře půjde, zapojí se na podzim a možná by mohl stihnout jarní sezonu. Považuji za smutné, že se mu nikdo za to, jak strašně ho zlikvidovali, neomluvil,“ podivuje se Špaček.