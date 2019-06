Předseda Živanic, kterého vyloučili z FAČR, jihlavské výzvě fandí

Vedení druholigového týmu po neúspěšné baráži s Karvinou rovněž kritizuje poměry v českém fotbale a v otevřené výzvě žádá mimo jiné odstoupení Jozefa Chovance a Martina Wilczeka z komise rozhodčích. „Jsem rád, že se ozval i někdo z profesionálních klubů, ale mám obavy, aby to nevyšumělo jako u nás,“ reaguje Špaček.

„Nás také podpořily jiné kluby, ale neoficiálně, bojí se. A já jim nechtěl dát ‚polibek smrti‘, kdybych zveřejnil jejich jména. Zajímá mě, co se teď bude dít. Ale ten moloch je tak strašný, že fakt nevím, zda to někdo přemůže. Jihlavu to bude bolet, to my známe. Ryba smrdí od hlavy, musí se to vyčistit nahoře. Se Špačkem a jeho Živanicemi prostě zametli. Řekli si: Špaček je debil, vyloučíme ho a tím to je vyřešené. Podle mě by se problémy ve fotbale mělo zabývat MŠMT, které do něj cpe peníze,“ dodává živanický funkcionář.

Bráníte se vyloučení z FAČRu právní cestou?

Mohl bych se bránit jenom soudně - žádná možnost odvolání tam není. Ale to by byl běh na dlouhou trať, navíc by to stálo peníze. Takže se soudit nebudu. Oficiálně se Špačka sice zbavili, ale nic mi nezabrání, abych se třeba k něčemu vyjadřoval do médií, což jim tak vadilo. Chci podporovat hnutí cistyfotbal.cz, kam jsem vstoupil, a chci se tam angažovat.

Co vaše vyloučení fakticky znamená?

Oficiálně za Živanice nemůžu vystupovat na žádných listinách, na FAČRu měli můj podpisový vzor, který byl důležitý pro přestupy a podobně. Jinak se pro mě v globálu nic nezměnilo, až na to, že budeme potřebovat nový vzor.

Tuhle roli za vás tedy zastane sekretář klubu Richard Polák?

Jsou tam dva, pan Polák už ho tam má. Místo toho mého to tak zřejmě bude podpis nově zvoleného předsedy, jímž se asi stane pan Šeda. Já budu předsedou čestným. (úsměv) Je to pro nás samozřejmě komplikace, protože se teď se bude řešit hromada věcí, kde je ten podpis potřeba. Proto to na svazu taky dělali... Jinak mi samozřejmě nikdo nemůže zakázat, abych chodil na stadion nebo komunikoval s našimi hráči.

Dostaly Živanice mezitím nějaké nové pokuty?

Ne, ale uvidíme, co se stane po víkendovém kole, které jsme doma hráli s Vyšehradem (porážka Živanic 1:2). Rozhodčí (Robert Hájek) dal našim hráčům šest žlutých karet a trenéra Olivu vyhodil z lavičky, tak asi dostaneme něco za něj.

Co se v utkání s Vyšehradem dělo?

To si neumíte představit, jak se dá odpískat a odmávat fotbalový zápas. Nikdy nás doma nikdo od první minuty takhle „neřezal“. V poločase jsme 1:0 vedli a nastavovalo se pět minut. Ve druhé půli jsme pak 1:2 prohrávali a rozhodčí to ukončil hned. Reálně jsme pak uvažovali, že úplně skončíme, i kvůli hráčům. Že příští rok už nebudeme pokračovat. Teď máme ve dvou posledních zápasech venku Litoměřicko a doma Ústí nad Orlicí. Tak uvidíme.

Co další zápasy z nedávné doby?

Mám z nich jenom ty nejhorší zkušenosti. S tím Vyšehradem už jsme si říkali, že si z nás rozhodčí dělají pr... Třeba předtím v Brozanech (výhra 3:0) naši kluci odehráli bezproblémový zápas co se týče všeho, pohodička. Pak v Písku (porážka 1:3) už teoreticky o nic nešlo, protože se z ČFL letos nesestupuje. Pískali to tam Paták, Mudra a Pastyřík, delegátem byl Sádovský. A bylo to šílené, i domácí diváci se divili, zda je něco takového možné. Rozhodčí si pak z našich hráčů dělali legraci a říkali jim, že si můžou stěžovat. Neuznali nám vyrovnávací gól na 2:2. Někdo si asi na ten zápas vsadil, protože na Písek byl dobrý kurz, ten šel pak zázračně dolů... Tak to asi byli ti diváci...

A dál?

Následně v Zápech (výhra 1:0), i když tam není prostředí na fotbal, pískal rehabilitovaný Pilný naprostou rovinu, a jestli udělal nějaké chyby, tak oboustranně. Nikoho víc nepoškodil. Našim hráčům však volal jeden nejmenovaný pán, že by domácí potřebovali vyhrát. Klukům slouží ke cti, že na nic nepřistoupili a oznámili to nám.