Popotahování za kritiku. Fotbalová disciplinárka zve šéfa Živanic

Právě tak to stojí v dopise datovaném zřejmě omylem k 25. lednu 2018 (správně má být 2019), jejž Špačkovi zaslala Etická komise FAČR. Redakce ho má k dispozici.

„Hodlám tam jet s právní zástupkyní, jinak bych dostal pokutu deset tisíc. FAČR je občanské hnutí, ale nakládá s námi tak, jako kdybychom mu patřili. Já mám přitom vedle fotbalu normální zaměstnání, musím si na to vzít volno. Ale nevzdám to,“ říká mnohaletý živanický funkcionář.

S něčím podobným jste nicméně asi v klubu počítali.

Upřímně řečeno, nemyslím si, že by bylo patřičné, aby mě někdo tahal k Etické komisi. Pokud by se k ní měl někdo dostavit, tak ne já. Ve fotbale jsou věci, které by se měly řešit přednostně. Jestli chtějí nějaké důkazy pro má tvrzení, ať si pustí záznamy těch zápasů. Tam je jich tolik, že by tím mohli dláždit chodby na svazu. Měli by se zabývat tím, aby se fotbal zlepšil. Mám ovšem pocit, že to je čím dál horší.

Můžete to rozvést?

Na můj dopis doteď nebyla žádná adekvátní odezva. Reakce na to, kdo, proč a jak rozhoduje ty zápasy. Nikomu jsem nestál za to, aby se mi ozval. Nikoho nezajímá, co se stalo našemu útočníku Tomáši Kakrdovi, že je po těžké operaci a rok nebude chodit do práce... Neetické je to, že se tímhle nikdo nezabývá. Další věc je dopis z FAČRu, který přišel nedlouho po mém otevřeném dopisu, že jsme dostali pokutu nejdřív deset a pak dalších devadesát tisíc. To už jsme zaplatili.

Za to, že Živanice coby třetiligový klub nemají mládež?

Ano. Dělíme se o ni totiž s Bohdančí, Starým Hradištěm a podobně. To bych ty peníze radši nacpal do té mládeže. Navíc, jak jsem se teď v úterý dozvěděl, 21. února nám kvůli té mládeži hrozí ještě jiné disciplinární řízení s další možnou pokutou. Chtěli by nám na rok zastavit přestupy. Ale to je zatím neoficiální, volal mi to náš sekretář pan Polák, že mu to zrovna přišlo.Jsem rozhodnutý, že budu žádat o radu z MŠMT, odkud do svazu plynou peníze. Jak to máme v Živanicích dělat s mládeží, když se tam narodí šest dětí do roka? Za to bude FAČR dávat pokutu? Něco je špatné ve státě fotbalovém. Ten první dopis jsem posílal, aby se něco změnilo k lepšímu, ale je tomu naopak. Co teď říkal pan doktor Mlsna, když rezignoval na pozici v komisi rozhodčích, tak pod to se můžu podepsat. Vymyká se to kontrole.

Máte už představu, jak se budete hájit?

Je to čerstvé, zatím jsem mluvil jen s asistentkou právní zástupkyně. Budeme to teprve konzultovat.

Po vašem otevřeném dopise jste vzýval podporu klubů z nižších soutěží. Přidal se k vám někdo?

Mile mě překvapilo, jak se k tomu postavila fotbalová veřejnost, byla na naší straně tak z 95 procent, což je víc, než jsem čekal. Mezi funkcionáři to jsou jednotlivci. Ale mají strach z toho, aby někde nebyli spojovaní se Živanicemi. Původně jsem si myslel, že bychom mohli postupovat společně. To se až na výjimky nestalo.

Takže za vámi přece jen stojí nějaké další kluby?

Ano, ale nechci je teď jmenovat, abychom je nepoškodili. Mohli by se je snažit zastrašit.