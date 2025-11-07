Žitný přijde „jen“ o osm zápasů, odvolací komise mu zmírnila trest

Žitný na začátku října při výhře Zbrojovky 1:0 v Ústí nad Labem skluzem podrazil a současně přisedl Kottovu nohu. Domácí hráč utrpěl zlomeninu lýtkové kosti a je mimo hru na několik měsíců. Záložník vedoucího týmu druhé ligy nebyl v utkání vyloučen, přesto mu disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vzhledem k následkům zastavila činnost na 10 soutěžních zápasů.
Za šestadvacetiletého rodáka z Ústí nad Labem se následně postavil Kott i severočeský celek. V prohlášení na klubovém webu žádali o zmírnění trestu, protože ke zranění došlo nešťastnou náhodou a bez úmyslu faulovat. Komise na čtvrtečním zasedání ubrala Žitnému dva zápasy.
„Odvolací komise snížila hráči trest až na spodní hranici stanovenou pro tento případ disciplinárním řádem FAČR z důvodu specifického charakteru herní situace, neboť z provedeného dokazování došla odvolací komise k závěru, že úmyslem hráče nebylo zraněného protihráče faulovat, natož jej zranit. Odvolací komise si je zároveň vědoma závažnosti disciplinárního přečinu hráče a jeho následků, nicméně má za to, že trest zákazu závodní činnosti na osm soutěžních utkání je v tomto případě dostačující,“ stojí v komuniké.
Žitný dosud mohl hrát, protože trest během odvolacího řízení nenabyl právní moci. Druhá liga má tento víkend na programu závěrečné podzimní kolo, do hry se záložník Zbrojovky vrátí nejdříve v dubnu.
Desetizápasový trest dostal v dubnu i ostravský kapitán Michal Frydrych za faul na olomouckého Jana Klimenta v semifinále domácího poháru. Rovněž kanonýr Sigmy skončil v nemocnici se zlomenou lýtkovou kostí, Frydrychovi však odvolací komise nevyhověla. Vyšší distanc dostal v historii samostatné ligy jen sparťan Léonard Kweuke, kterému komise v květnu 2013 zastavila činnost na 12 utkání.