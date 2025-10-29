Žitný ze Zbrojovky mu zlomil nohu, přesto ústecký Kott žádá: Snižte mu trest

Petr Bílek
  17:11
Ačkoli faul Patrika Žitného odnesl zlomeninou lýtkové kosti, ústecký kapitán Tomáš Kott žádá odvolací komisi fotbalové asociace o zmírnění jeho desetizápasového trestu. Přidal se tak k oběma druholigovým klubům, tedy Viagemu a Zbrojovce Brno, které se utkaly na začátku října.
Tomáš Kott smutní po gólu Zbrojovky.

Tomáš Kott smutní po gólu Zbrojovky. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Vlevo Tomáš Kott, vpravo Patrik Žitný.
Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...
Kapitán ústeckých fotbalistů Tomáš Kott v nových dresech, které odkazují na...
Ústí nad Labem, 2. 8. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá...
21 fotografií

„Upřímně si myslím, že takto vysoký trest není přiměřený. Šlo o nešťastnou souhru okolností a jsem přesvědčený, že v tom z Patrikovy strany nebyl žádný úmysl. Po skluzu jsme se do sebe nešťastně zaklínili, z čehož bohužel vzniklo moje zranění lýtkové kosti. Patrik se mi hned po zápase ozval a omluvil se,“ uvedl v prohlášení sám Kott, pro nějž podzim zraněním skončil.

Podle ústeckého trenéra Svatopluka Habance se k týmu připojí v zimní přípravě, pauzu odhadl na osm týdnů. Žitný fauloval domácího kapitána v 57. minutě zápasu, který Zbrojovka vyhrála 1:0. Za svůj zákrok dostal žlutou kartu. Disciplinární komise mu v minulém týdnu zastavila činnost na deset utkání. Brno se odvolalo, o víkendu ve Vlašimi ještě Žitný nastoupil.

„Chtěl bych poprosit odvolací komisi, aby trest pro Patrika přehodnotila a snížila ho na co nejnižší možnou míru. Podobné situace ke sportu bohužel patří, ale je důležité rozlišovat mezi úmyslem a nešťastnou náhodou,“ napsal Kott ve vyjádření pro komisi.

V podobném duchu zní i ústecký apel. „Vnímáme to jako ojedinělý moment v Patrikově kariéře, nikoli jako projev úmyslu někomu ublížit,“ stojí v něm. Žitný je podle trenéra Habance neustále v kontaktu s Kottem a zajímá se o jeho stav.

„Jsme přesvědčeni, že mírnější trest by byl přiměřenější a zároveň by naplnil smysl disciplinárního opatření – tedy vést hráče k nápravě, nikoli ho vyřadit z dění na dlouhé období,“ uvedl Viagem. „Patrika si vážíme nejen jako hráče, ale i jako člověka, který vždy reprezentoval kluby čestně a s maximálním nasazením. Věříme, že při přezkumu případu budou tyto skutečnosti zohledněny a že výsledné rozhodnutí bude odrážet principy sportovního ducha a zdravého rozumu.“

Stejný trest jako Žitný dostal v dubnu ostravský kapitán Michal Frydrych za faul na olomouckého Jana Klimenta v semifinále domácího poháru, také mu zlomil lýtkovou kost. S odvoláním neuspěl. Po šesti zápasech, které si odpykal, mu však disciplinární komise zbylá čtyři utkání převedla na dvouměsíční podmínku. A směl tedy nastoupit.

29. října 2025  13:41,  aktualizováno  17:38

29. října 2025  17:11

