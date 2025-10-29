Žitný ze Zbrojovky mu zlomil nohu, přesto ústecký Kott žádá: Snižte mu trest

„Upřímně si myslím, že takto vysoký trest není přiměřený. Šlo o nešťastnou souhru okolností a jsem přesvědčený, že v tom z Patrikovy strany nebyl žádný úmysl. Po skluzu jsme se do sebe nešťastně zaklínili, z čehož bohužel vzniklo moje zranění lýtkové kosti. Patrik se mi hned po zápase ozval a omluvil se,“ uvedl v prohlášení sám Kott, pro nějž podzim zraněním skončil.
10x stop pro Žitného? Zbrojovka se odvolá, zastalo se ho i Ústí: Nic šíleného
Podle ústeckého trenéra Svatopluka Habance se k týmu připojí v zimní přípravě, pauzu odhadl na osm týdnů. Žitný fauloval domácího kapitána v 57. minutě zápasu, který Zbrojovka vyhrála 1:0. Za svůj zákrok dostal žlutou kartu. Disciplinární komise mu v minulém týdnu zastavila činnost na deset utkání. Brno se odvolalo, o víkendu ve Vlašimi ještě Žitný nastoupil.
„Chtěl bych poprosit odvolací komisi, aby trest pro Patrika přehodnotila a snížila ho na co nejnižší možnou míru. Podobné situace ke sportu bohužel patří, ale je důležité rozlišovat mezi úmyslem a nešťastnou náhodou,“ napsal Kott ve vyjádření pro komisi.
V podobném duchu zní i ústecký apel. „Vnímáme to jako ojedinělý moment v Patrikově kariéře, nikoli jako projev úmyslu někomu ublížit,“ stojí v něm. Žitný je podle trenéra Habance neustále v kontaktu s Kottem a zajímá se o jeho stav.
„Jsme přesvědčeni, že mírnější trest by byl přiměřenější a zároveň by naplnil smysl disciplinárního opatření – tedy vést hráče k nápravě, nikoli ho vyřadit z dění na dlouhé období,“ uvedl Viagem. „Patrika si vážíme nejen jako hráče, ale i jako člověka, který vždy reprezentoval kluby čestně a s maximálním nasazením. Věříme, že při přezkumu případu budou tyto skutečnosti zohledněny a že výsledné rozhodnutí bude odrážet principy sportovního ducha a zdravého rozumu.“
Stejný trest jako Žitný dostal v dubnu ostravský kapitán Michal Frydrych za faul na olomouckého Jana Klimenta v semifinále domácího poháru, také mu zlomil lýtkovou kost. S odvoláním neuspěl. Po šesti zápasech, které si odpykal, mu však disciplinární komise zbylá čtyři utkání převedla na dvouměsíční podmínku. A směl tedy nastoupit.