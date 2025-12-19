Jedenáct mužstev z Česka a pět ze Slovenska rozdělených do čtyř skupin si to rozdají od 10. ledna. Každý celek odehraje tři zápasy, načež se seřadí do společné tabulky. Rozhoduje počet bodů, brankový rozdíl, větší podíl vstřelených branek či vzájemné utkání.
Vítěz získá 200 tisíc korun, celkově si kluby rozdělí milion.
A kdo je favoritem? České prvoligové týmy Liberec, Teplice, Mladá Boleslav, Hradec Králové, Zlín či pražská Dukla. Na putovní pohár a prémii si jistě pomýšlí i zástupci slovenské nejvyšší soutěže Prešov a Skalica.
|
Trenér reprezentace? Ať je z Česka. Je podobně důležitý jako premiér, tvrdí Rada
Bez šance však nejsou ani druholigové celky. Vždyť hned sedmkrát v historii ovládl turnaj právě druholigista. I loni, kdy slavil Varnsdorf. Jenže nyní se v tomto městě na severu Čech kope až třetí liga a klub mezi účastníky chybí.
„Dali jsme přednost celkům z první a druhé ligy,“ zdůvodnil na tiskové konferenci k Zimní Tipsport lize ředitel turnaje Aleš Kolář z Tipsportu.
Zimní Tipsport liga 2026
10. – 30. ledna
Skupina A (Xaverov)
Skupina B (Mladá Boleslav)
Skupina C (Prostějov a Skalica)
Skupina D (Senec)
V soutěži tradičně chybí i kluby hrající evropské poháry, protože ty na začátku roku většinou odlétají ladit formu do tepla.
„Ale pro prvoligové týmy, které nemají takové ambice, a zejména pro druholigisty jde o příjemné zpestření,“ řekl Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA).
Zatímco loni byl patronem turnaje herec a fanoušek Slavie Michal Isteník, jehož táta odkopal přes 700 zápasů za SK Kladno, letos je to bývalý československý reprezentant a fotbalový trenér Petr Rada.
„Těším se. Je to skvělý turnaj pro hráče i diváky, kteří jsou v zimě hladoví po fotbalu. Vždycky mě to bavilo, ať už v roli trenéra, nebo pak fanouška. Takže jsem rád, že mě oslovili a můžu být u toho,“ řekl Rada, který je vůbec nejčastějším účastníkem tohoto turnaje v roli trenéra.
A neměl někdy obavy, že se jeho hráč při zápasech v zimě a na umělce zraní?
„Kdepak, zranit se může i při běhání v lese. Stejně byste v přípravě nějaký zápas odehráli a tohle má aspoň prestiž. A navíc teď už jsou umělky hodně kvalitní.“
Těší ho i to, že se turnaj odehraje bez videosystému VAR. „Konečně žádné zásahy videa, vše se rozhodne na hřišti. Starej dobrej fotbal,“ pousmál se Rada. VAR bude k dispozici pouze ve skupině, která se koná ve slovenském Senci, kde poslouží k proškolení nových rozhodčích.
A příležitost zaujmout dostanou nejen rozhodčí, nýbrž i hráči širších kádrů či B-týmů. Jediný prvoligový tým, který turnaj odehraje pouze s áčkem, je Tatran Prešov.
Třeba Mladá Boleslav nasadí do prvního zápasu áčko, které pak letí na soustředění, a tak ho pro další duely nahradí béčko. Liberec nastoupí do všech zápasů se svou rezervou, stejně tak Dukla, která do akce zapojí i tři nové mladíky z Angoly.
Spartak Trnava, který se měl původně také zúčastnit, nakonec rovněž odlétá za teplem. Nahradí ho tak partnerský klub Malženice, nováček Zimní ligy. V jeho dresu však vyběhne i několik hráčů Trnavy.
Z turnaje odvysílá pět přímých přenosů stanice ČT sport, dalších 19 duelů bude na TV Tipsport. Ani v lednu si tak od fotbalu v Česku neodpočinete. Což je jedině dobře.