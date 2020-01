Mladíci jako oživení. Do zimní ligy nakonec zasáhne sparťanské béčko

„S organizátory jsme ladili naši účast v průběhu celého roku. Výsledkem je účast béčka s tím, že bude doplňované o další hráče,“ vysvětlil sparťanský tiskový mluvčí Ondřej Kasík.

Je tím objasněna menší nejasnost z konce listopadu, kdy byl představeny podrobnosti ke 23. ročníku tradičního turnaje. Zatímco pořadatelé hovořili o zapojení Sparty Praha, v doprovodných materiálech se zprvu objevovalo její béčko, případně kombinovaná sestava. Následně na klubovém webu kouč Kotal konkrétně hovořil o Tipsport lize jako o součásti zimní přípravy B-týmu.

„Jednání se vyvíjela dlouho a my jsme to na posledním setkání asi neřekli úplně přesně,“ prohlásil Aleš Kolář, ředitel turnaje.

„Samozřejmě jsme se snažili, aby hrálo áčko, ale zase musíme respektovat Spartu, že nechtěla nastupovat na umělé trávě. Uvažovala by o tom, pokud by se hrálo na přírodní trávě. Pak to vypadalo, že někdy nastoupí kombinovaný kádr. Ale nechali jsme to na nich. Pro nás je Sparta pořád velká značka, jeden z našich nejslavnějších klubů. Její účasti si velmi vážíme.“

Základní skupiny Skupina A (Xaverov): Příbram, Jablonec, Bohemians Praha 1905, Dukla Praha Skupina B (Mladá Boleslav): Hradec Králové, Varnsdorf, Mladá Boleslav, Sparta Praha Skupina C (Dunajská Streda): DAC Dunajská Streda, Nitra, Skalica, Zbrojovka Brno Skupina D (Ostrava): Prostějov, Pohronie, Baník Ostrava, Karviná

Sparťanské béčko má za sebou povedený půlrok, v A skupině ČFL je po podzimu druhé o dva body za Táborskem. Sází na talentované fotbalisty doplněné zkušeností v podobě Lukáše Váchy (30), či pětadvacetiletého střelce jedenácti gólů Lukáše Juliše. I tak věkovým průměrem 21 let patří mezi nejmladší celky v soutěži.

„Mladí kluci, o kterých se i v médiích hodně píše, budou pro tuto soutěž určitě oživením. Diváci mají možnost vidět na vlastní oči velké talenty, s kterými trenér Kotal pracuje. Tato varianta je pro nás zajímavá a věříme, že bude velkým přínosem i pro celý turnaj,“ uvedl Kasík.

„Bude to pro nás velmi dobrá průprava, máme příležitost si hned na startu roku zahrát s kvalitními soupeři,“ těší Kotala, jehož svěřenci se postupně střetnou s Varnsdorfem, Mladou Boleslaví a Hradcem Králové.

Lukáš Vácha z rezervy Sparty během třetiligového zápasu proti Domažlicím.

Zimní liga odstartuje 8. ledna v půl jedenácté právě zápasem Sparty a Varnsdorfu. První fáze soutěže proběhne podle loňského vzoru: šestnáct týmů ve čtyřech skupinách po čtyřech, výsledky se počítají do společné tabulky a vítěz obdrží kromě putovního poháru ještě 160 tisíc korun.



Pořadatelé také jednají o zapojení videorozhodčích, jasno by mělo být do týdne.

Tři dny po skončení česko-slovenské části začíná tzv. Tipsport Malta Cup: týdenní kemp, na který vyrazí čtyři mužstva. Baník Ostrava, Zbrojovka Brno, která loni klání na Maltě ovládla, a Mladá Boleslav s Dunajskou Stredou, účastníci evropských pohárů.

„Fotbalisty čekají skvělé podmínky. Maltská asociace výrazně investují do trávníků, spolupracují se stejnou firmou, která je chystá týmům v anglické Premier League. A je to vidět, týmům se to loni velmi líbilo,“ dodal Václav Sochor, vedoucí mediálního oddělení Tipsportu.

Favoritem první fáze turnaje je ostravský Baník s kurzem 1,7:1, následují Jablonec a Mladá Boleslav (5:1).