Chceme čtvrtý titul v řadě. A být vidět v Evropě, zní od vedení žen Slavie

Na ženský tréninkový areál v Horních Měcholupech praží slunce. Fotbalistky Slavie včetně několika nových tváří právě končí trénink. Už pod vedením kouče Jiřího Vágnera, donedávna pravé ruky Petra Rady v Dukle.

Vše se svými hráčkami ladí na premiéru v 1. lize žen, která nově nese název FORTUNA=LIGA. Ta startuje už v sobotu. Slávistky na úvod právě tady od 14 hodin přivítají Viktorii Plzeň.

„Získaly jsme Káču Svitkovou a Báru Votíkovou, přišly nové tváře z ligy i ze zahraničí a tým doplňují i talentované hráčky ze slávistické akademie. Na sezonu jsme připraveni,“ říká Jaroslava „Poly“ Rinnerová, bývalá hráčka Slavie či AC Milán, která je už 20 let sportovní manažerkou žen Slavie.

Vedle ní ji doplňuje Blanka Pěničková, asistentka trenéra a zároveň trenérka ženské reprezentace do 23 let. „Musíme mít ty nejvyšší ambice. Chceme obhájit svoji pozici v Česku a zkusit být víc vidět v Evropě.“

Nejprve k tomu, že máte novou patronku, paní Ivanu Tykač. Co na to říkáte?

Jaroslava Rinnerová: Moc si toho vážíme. I těch slov, co řekla na naší tiskové konferenci. Pro ženský fotbal, ženský sport a ženy a dívky obecně je to dobrá zpráva, že se taková osobnost bude angažovat.

Blanka Pěničková: Pro holky je to velká odměna a zároveň motivace do další práce. Určitě budeme chtít paní Tykač i její neziskové organizaci Women for Women dělat radost nejen na hřišti, ale zapojíme se rády i mimo ně.

Ivana Tykač s fotbalistkami Slavie. Vpravo Gabriela Šlajsová a kapitánka Diana Bartovičová, vlevo Kateřina Svitková a Barbora Votíková.

Vrátily se Barbora Votíková z Tottenhamu a hostování Kateřiny Svitkové z Chelsea se změnilo v přestup.

JR: Katka tu byla na hostování a jsem ráda, že zůstala. Opora, srdcařka, osa týmu. Bára je pak nejen kvalitní náhrada za Olivii Lukášovou, která odešla do AS Řím, ale také obrovská vzpruha a impulz pro celý tým i českou ligu.

BP: Navíc nám po jejím boku můžou vyrůstat osmnáctiletá Vanesa Jílková, která se vrátila z hostování v Brně a také o tři roky mladší Gábina Sobotková. Velký talent z naší slávistické akademie. Tahle trojice bude fungovat. Bára navíc přináší do týmu hodně pozitivní energie, kterou, věřím, že proměníme ve společný úspěch.

Po dvou letech skončil u týmu trenér Karel Piták, proč?

JR: Trenérovi nebyla prodloužena končící smlouva. Sportovní úsek Slavie cítil, že tým potřebuje nový impulz pro boj v Česku, ale hlavně v Evropě. To však nemění nic na tom, že si samozřejmě zaslouží velký dík za práci, kterou pro tým i Slavii odvedl.

Jak se zatím jeví nový trenér Jiří Vágner?

JR: Jirka má zkušenosti jako hráč i trenér. Týmu dal nový impulz. Holky jsou z něj nadšené.

BP: Osobně z něj mám skvělý pocit a věřím, že se s ním zase posuneme o krok dál. I já se od něj mohu hodně naučit a pomůže mi to v roli trenérky ženské reprezentace do 23 let.

Jiří Vágner, nový trenér žen Slavie

Když jsme si to tady dnes procházeli, tak změn doznal i místní areál v Horních Měcholupech…

JR: Za poslední roky se tady hodně investovalo a dnes máme celý areál prakticky jen pro sebe a další dívčí kategorie. Máme tu domov a také zázemí, které nemají ani některé druholigové mužské týmy. Podle slov holek, které se k nám vrátily, jsme dnes prakticky na stejné úrovni jako dobré evropské kluby.

BP: V profesionálním režimu jedeme už několik let, ale rozvoj areálu v Měcholupech umožnil holkám stejné fungování jako klukům. Ráno přijdou na trénink, mají video, odtrénují, dostanou kvalitní stravu, zajdou do posilovny a všechno dělají společně. Nyní se navíc dokončuje nové hřiště s umělou trávou a v přípravě je i regenerační wellness linka. S tím už budeme na top evropské úrovni.

Cíle v Lize mistryň máte jaké?

JR: Nejprve se tam budeme muset potřetí za sebou dostat, takže už netrpělivě vyhlížíme zářijový los play-off. Každopádně skupina Ligy mistryň je jasně stanovený cíl.

BP: Když se nám pak podaří udělat v ní více bodů než předloni a loni, budeme moc rády. Chceme fanoušky hlavně bavit a sobě i jim přinést zápasy těch nejlepších ženských celků Evropy. Je to nejvyšší meta jak pro hráčky, tak pro klub.

Fotbalistky Slavie se radují z gólu do sítě Sparťanek.

Není přece jen do budoucna cílem dostat se dál než do skupiny?

BP: Sama jsem si čtvrtfinále už zahrála a moc ráda bych to zažila znovu z lavičky.

JR: Dlouhodobý cíl to je. I proto stavíme silný kádr. Nejen pro Česko, ale i pro Evropu. Každopádně se soustředíme na obhajobu pozice na tuzemské scéně a boj o skupinu.

Ale do Sparty od vás odešly dvě opory, Michaela Khýrová a Franny Černá, co za tím stálo?

BP: Bereme to tak, že pokud se nám chce Sparta sportovně vyrovnat, musí sáhnout do Slavie. Netěší nás to, ale vlastně nás to motivuje v tom být neustále lepší. Když roste konkurence, rosteme i my.

Počkejte, ale jde o citelné oslabení.

JR: Nemyslím si. Kdybych vám přečetla naši soupisku, odpověděla by vám sama.

Naopak k vám ze Sparty zamířily Bára Polcarová s Klárou Cvrčkovou.

BP: Obě jsou reprezentantky do 23 let a pro nás sázkou do budoucna.

Už teď cítím, že derby bude mít letos grády.

BP: Což je jedině dobře. Ženské lize jakožto produktu to pomůže. Když lidi vidí, že hraje první s druhým a skončí to jednoznačně, ztrácí liga šťávu. Sparta už musela nějak zareagovat, vždyť naposledy jsme vyhráli ligu o 13 bodů. A cíle máme stále ty nejvyšší. Tedy získat čtvrtý titul v řadě.

JR: I díky podpoře vedení Slavie. Nejen pan Tvrdík a nově paní Tykač, ale i další členové vedení chodí na naše zápasy dlouhodobě a budují nám takové zázemí a podmínky, abychom se neustále posouvaly. Nejen v derby nebo v souboji se Spartou. Navýšil se nám rozpočet, do týmu i zázemí se stále investuje. Ženská Slavie je prostě rok od roku silnější.