Za podivný gól fotbalistek Slavie se Liberci omluvil i šéf klubu Tvrdík

„Šla jsem po centru do souboje a ta hráčka byla za mnou. Když jsem balon vyboxovala, tak ležela na zemi a strašně řvala. V tu chvíli mi bylo všechno úplně jedno. Je to moje chyba, měla jsem asi hrát dál, ale v ten moment šlo všechno stranou,“ popsala gólmanka Pižlová, která dříve chytala za Spartu.

O vážnosti situace svědčí fakt, že zraněnou hráčku hostů odvezla sanitka přímo ze hřiště do nemocnice. „Když na to budu koukat z profesionálního hlediska, tak to byla chyba, ale asi každá máma by takto zareagovala. Byla to moje první reakce a zpátky už to nevrátím,“ dodala Pižlová.

sešívaní @Slaviapraha_ Tohle je špatně…



Zdroj: milujufotbal

Záběry podivuhodného gólu se brzy začaly šířit na sociálních sítích a dostaly se až k šéfovi Slavie Jaroslavu Tvrdíkovi. Ten pak napsal na twitter, že se osobně omluvil majiteli libereckého klubu Ludvíku Karlovi a že vedení týmu slávistických žen posílá do Liberce omluvný dopis. „Podobné jednání je v rozporu s novým etickým kodexem Slavie. Střílející hráčka situaci neviděla, ale trenéři a hráčky měli následně situaci vyřešit fair play způsobem,“ uvedl.

Jelikož sudí nemůže gól odvolat, Slavia by mohla napravit situaci jen tím, že by si nechala vstřelit vyrovnávací gól. To se však nestalo, i když Slavia už měla zajištěný mistrovský titul, a Slovan tak padl před více než pěti stovkami diváků na hlavní ploše stadionu U Nisy těsně 0:1.

Daniel Konrad @DanielKonrad01 Fair play je základním předpokladem sportovního zápolení, které obsahuje dodržování pravidel,sportovní chování,pomoc druhému sportovci a týmu.



Fair play je základním pilířem @slaviaofficial



Dopisem klubu se velmi omlouváme za vystoupení @SlaviaZeny v zápase s @FCSlovanLiberec

Dlužno dodat, že remíza ani případná výhra by historický postup do Ligy mistryň libereckým hráčkám nezajistily. Slovácko totiž v posledním kole remizovalo na Spartě 1:1 a uhájilo třetí příčku. Tým Slovanu skončil o tři body zpět čtvrtý a s týmem z Uherského Hradiště měl horší bilanci ze vzájemných zápasů. „Hráli jsme proti staronovému mistrovi České republiky. Kvalita Slavie se samozřejmě projevovala. My jsme se snažili během celého zápasu srdnatě bránit jejich útoky. Slavia měla více ze hry, ale nepouštěli jsme ji do extra gólových šancí,“ řekl liberecký trenér Petr Myslivec.

Nad kuriózním gólem soupeře se příliš nepozastavoval, mrzelo ho něco jiného. „Byl to trošku zvláštní závěr sezony, protože během utkání se vážně zranily hned čtyři hráčky. Na naší straně nedohrály Košíková a Sováková, čímž se trochu pokazila celoroční pohoda. Nicméně osobně si myslím, že holky udělaly ohromný pokrok v herní kvalitě a projevu,“ dodal Myslivec.