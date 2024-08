Chceme udávat trendy. Šéfka ženského týmu Sparty o profi režimu i posilách

V neděli začíná sparťankám liga. A ona má za úkol vrátit na Letnou ženský titul, na který tu čekají tři roky. Pomoci má nový profesionální režim i sedm posil včetně dvou reprezentantek ze Slavie.



Na levé paži má vytetované srdce a pravidelný pulz. Připomínka nelehkého období, kdy maminka i sestra musely na operaci srdce. „Tehdy šel fotbal stranou,“ přiznává drobná blondýnka, bývalá kondiční trenérka, zatímco spolu sedíme na letenském stadionu.

„Věřím, že se tu letos podaří uspořádat dvojzápas, kdy nejdřív bude hrát ženský A tým a po něm mužský.“

Ale plánů je daleko víc. „To, co tu budujeme teď, bude vidět až za pár let.“

Povězte, jak se vám povedlo přetáhnout ze Slavie Michaelu Khýrovou, nejspíš nejlepší hráčku ligy?

Míša má gen Sparty, vyrostla u nás, pak šla na hostování do Dukly a trenér Kolomazník si ji vzal s sebou i do Slavie. Ale myslím, že Spartu měla v sobě stále. Věděli jsme, že jí letos končí smlouva, tak jsme ji zkusili oslovit. Představili jí naši vizi a kývla. Zároveň jsme jí vysvětlili, jakou by měla roli nejen na hřišti, ale i v kabině.

Roli jakéhosi mentora?

Přesně tak. Když bylo Míše osmnáct, pomáhaly jí zkušenější hráčky jako například Lucka Martínková, dnes asistentka trenéra. Nyní už dorostla věkem a zkušenostmi, takže by měla zastat tuto roli ona. Stejně tak Franny Černá.

Další posila ze Slavie. Naopak opačným směrem zamířily Klára Cvrčková s Bárou Polcarovou. Z této rošády vyzníváte lépe.

Nesrovnáváme se se Slavií, koukáme na sebe. Vím, že jsme rozhodně silnější než minulou sezonu. Každá hráčka je reprezentantka, na každý post máme dvě až tři fotbalistky a vytváříme zdravou konkurenci, což mě těší. Obě hráčky, které odešly, mohly zůstat, nabídku od nás dostaly. Zároveň jsme věděli, že s nimi jedná Slavia, a rozhodly se takto.

Stejně se nabízí: Byly u Khýrové s Černou rozhodující finance?

Chápu, že to naším prostředím rezonuje, ale my hráčky nepřeplácíme. Pevně si stojím za tím, že tohle není o financích, ale o naší koncepci. Chceš tu s námi být? Budovat něco? Pojď. Ale pochop, že jsme teprve v roce nula. Nechceš? Nevadí. Nejspíš rozhodlo i to, že od této sezony jsme přešli na plně profesionální režim.

Zkuste mi to přiblížit.

Hráčky už trénují pouze dopoledne. Obrovský posun proti minulé sezoně, kdy ráno vstávaly do práce, trénink byl denně od 17:30, večer domů a další den znova. Teď dojíždí do práce pouze kapitánka Petra Bertholdová. Holky mohou myslet jen na fotbal. Od osmi je na Strahově rychlý videomeeting, od půl deváté do deseti trénink a poté má každá hráčka svůj individuální program.

Což vypadá jak?

Někdo má posilovnu, někdo fyzio, další jde na sezení k mentálním koučkám nebo má individuální přípravu na hřišti. To, co každá zrovna potřebuje. A pak následuje společný oběd. V ženském fotbale v Česku je tento režim unikátní, i když víme, že Slavia trénuje také dost podobně a většinu tréninků má dopoledne. Ale my jsme Sparta, chceme udávat trendy.

Petra Bertholdová, kapitánka Sparty

Váš realizační tým tvoří 16 lidí, lze to srovnat s elitními ženskými týmy Evropy?

Už ano, třeba když k nám dorazil Eintracht Frankfurt, bylo to podobné. Hodně jsme se posunuli, máme GPS analytika, videoanalytika, nutričního specialistu, mentální koučky... Pracujeme s hráčkami častěji individuálně. Ale hlavně, kdyby nebylo obrovské podpory vedení Sparty, nic z toho by nebylo možné.

Jistě se musel navýšit rozpočet ženského týmu.

Jasně, navýšil se. Ale nejde jen o áčko, ale také o investici do Dívčí akademie. Navíc Sparta loni koupila areál Prosek, kde nyní hrajeme domácí zápasy a vznikne tam tréninkové centrum, kam se celý ženský úsek přesune.

Tušíte kdy?

Nejspíš příští rok. Ještě se tam dokončuje zázemí, takže zůstáváme na Strahově. Víte, teď už prostě máme jasnou koncepci, víme, kde chceme být za tři roky, za pět let.

A to kde?

V Evropě. Chceme hrát pravidelně Ligu mistrů a v české lize být suverénní.

Jenže v posledních třech letech brala mistrovský double Slavia.

Věříme, že tentokrát uspějeme my. A když ne? Máme za sebou obrodu týmu a naším hlavním cílem je dát týmu tvář a jasný herní projev. Ruku v ruce s tím přijdou úspěchy. Už v září nás čeká kvalifikace Ligy mistryň, nejdřív Linköping, pak nejspíš Paris FC, který loni vyřadil Wolfsburg a Real Madrid. Můžeme jen překvapit. Vzpruhou pro nás byla i ligová generálka, v níž jsme porazili RB Lipsko 2:0.

Brankářskou jedničkou bude teprve osmnáctiletá Zuzana Kožuriková. Není to risk?

Ještě jednáme s několika golmankami, které by Zuzce dýchaly na záda. Jsme blízko transferu, který by mohl být velmi zajímavý.

Bára Votíková byla ve hře?

Mluvili jsme s ní, ale nedopadlo to a teď je ve Slavii. Už se poohlížíme po jiných. Dorazila k nám i mladá Bryscejnová ze Slavie, s tou však počítáme spíš pro druholigové béčko, v áčku bude jako trojka.

Co útočnice Andrea Stašková, která skončila v AC Milán?

Přiznám se, že na našem seznamu nebyla. Sparta v současné době hledá hráčky, které mají stabilní výkony na vysoké úrovni, odhodlání na sobě pracovat a vnímají fotbal. A v neposlední řadě pro ně není rozhodující finanční stránka. Fotbalovým prostředím jde informace, že má zamířeno do destinace, v níž o fotbalový rozvoj zrovna nejde.

Jenže i české lize chybí větší konkurenceschopnost.

Bohužel. Potvrdili jsme si to nedávno, když jsme jednali s pár zahraničními reprezentantkami, podpis byl blízko, a ony nám řekly: Vaše liga není tak kvalitní, jediný těžký zápas je derby. Šlo o mladší hráčky s velkým potenciálem, nakonec skončily v jiných klubech, jako je například Wolfsburg.

Třeba Alena Pečková, která odešla ze Slovácka do španělského Eibaru? Ta ne. Byli jsme s ní v kontaktu, my i Slavia, jenže její prioritou bylo zahraničí.

Mimochodem, Sparta teď od zahraničních hráček upouští a zaměřuje se hlavně na domácí trh. Co se změnilo?

Je pravda, že teď máme jen dvě zahraniční hráčky: Changovou a Beckmanovou. Už nehledáme v USA, jelikož chceme budovat projekt na delší roky. Američanky tu chtějí být většinou jen rok nebo dva, spojit fotbal s cestováním po Evropě a pak zase zpět do draftu. Zahraničním hráčkám se však nebráníme, jen se jim často nezdá naše liga dost dobrá, nebo jsou finančně v jiné dimenzi. Hlavně chceme mít hráčky, které tu opravdu chtějí být.

Jak do toho zapadá trenér Pavol Gregora? Čím si vás získal?

Vzpomínám, když jsme loni v říjnu prohráli v kvalifikaci Ligy mistryň s Frankfurtem 0:5. Rozdíl dvou tříd. Facka, kdy jsme viděli, jak je tým dole. Sedli jsme si s vedením a vyříkali si všechny trable. Viděli jsme, že potřebujeme obměnit kádr a přivést trenéra, který bude umět zapracovávat mladé hráčky, bude systémový a koncepční. Vypsali jsme výběrové řízení a přišel Palo a přesvědčil nás.

Pavla Satrapová

Nás myslíte koho?

Byla jsem tam já, Tomáš Rosický, Tomáš Křivda a František Čupr. Takže to neměl snadné. (usmívá se) Ale jasně definoval, v čem je Sparta horší než Slavia, kde má rezervy, co pomůže. A my věděli: Toho člověka chceme.

A jak jste se vlastně do Sparty dostala vy?

Už je to osm let, co jsem tu začínala jako asistentka trenéra u mladších žákyň. Pak jsem tu léta pracovala jako kondiční trenérka, loni se měla stát manažerkou akademie, ale Hanka Výmolová, bývalá šéfka ženského úseku, si mě zavolala: Vzala bys to po mně?

Překvapení?

To teda. Ale hned jsem souhlasila. Chtěla někoho, kdo má zkušenosti s manažerskou funkcí, já předtím vedla Centrum celoživotního vzdělání na Univerzitě Karlově. A někoho, kdo podle jejích slov spojuje lidi. Vážím si této důvěry. Vidím, jak vedení Sparty sjednotilo všechny zaměstnance, jak Tomáš Rosický sjednotil mužské áčko... Totéž bych ráda u ženského týmu.