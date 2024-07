Pikantní rošáda v ženské lize. Sparta se Slavií si vyměnily reprezentantky

Ženská fotbalová liga bude mít letos grády. Slávistky, které v posledních třech sezonách získaly pokaždé mistrovský double, vstoupí do té nové se zásadně obměněným týmem. Dvě hráčky základní sestavy Michaela Khýrová a Franny Černá míří do Sparty, opačným směrem jdou Barbora Polcarová a Klára Cvrčková. Všechny čtyři jsou posily do ofenzivy a přestupují jako volné hráčky po konci smlouvy.