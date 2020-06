Frťala si lebedí: Excelentní úvod, to trenér zažije málokdy

Je po nouzi, útočníci jsou zpět V minulých zápasech musel na hrot stoper Jakub Martinec, protože zdravých útočníků bylo pomálu. Tahle doba, která se táhla od začátku restartu 2. ligy, konečně v hradeckém týmu skončila. Poté, co se před nedávnem vrátil Erik Prekop a v pondělí v Jihlavě se konečně dostal do základní jedenáctky, se v zápase objevil i další rekonvalescent Filip Firbacher. V zápase s Viktorií Žižkov nastoupil na posledních deset minut a i to mu stačilo, aby málem dal gól. Chybělo mu jen přesnější zakončení. To naopak hned na začátku zápasu předvedl Prekop, když už po necelých pěti minutách tvrdou hlavičkou po rohovém kopu poslal svůj tým do vedení. „Už jsem nedal gól, ani nepamatuju. Potěší každý,“ sděloval Prekop po zápase, v němž naznačil svoje možnosti i přesto, že dlouho laboroval se zraněním. „Cítím se dobře, naběháno jsem měl hodně, ale herní praxe chyběla. Teď už to je to lepší.“ Prekop přišel do Hradce Králové loni v létě s pověstí kanonýra, což začal záhy naplňovat, v úvodních kolech vstřelil tři branky. V zimní přípravě ale přišlo zranění, které ho nepustilo do březnového jarního startu proti Líšni . A ani po téměř třech měsících od tohoto utkání ještě nebyl v pořádku tak, aby mohl absolvovat první duel po restartu soutěže. Nyní už je zpět a k výhře nad Žižkovem výrazně přispěl. „Říkali jsme si před utkáním, že snad konečně přijde zápas, který to zlomí, a přišlo to. Dali jsme rychle tři góly a pak už jsme se fotbalem bavili,“ uvedl k výhře 5:0 na Žižkovem, která přišla po sérii tří remíz.