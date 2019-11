Frťala: Sladké ovoce bylo blízko, ale ještě máme patnáct kol

Se soupeřem, který útočí na bleskový návrat do 1. ligy, z níž na jaře sestoupil. „Máme teď mečbol na to, abychom se dostali na metu třiceti bodů,“ říká kouč Zdenko Frťala přesně v polovině soutěže, v níž jeho tým nasbíral 27 bodů.

Stačí mu to na páté místo se čtyřbodovou ztrátou na barážové příčky a s osmibodovou na první, jež zajišťuje přímý postup do 1. ligy.

Hodně, nebo málo?

Odpovídá to průběhu, kterým jsme si prošli. Neměli jsme dobrý vstup do soutěže, pak jsme chytili šňůru úspěšných zápasů, když jsme se k ní odrazili vysokou výhrou v domácím zápase s Varnsdorfem a na jejím konci jsme jsme byli nadohled barážovým pozicím.

Nejen jim, mohli jste, v případě pokračování úspěšných výsledků, pomýšlet i na ohrožení vedoucích Pardubic.

To je pravda, jenomže právě v téhle chvíli se nám výkonnost zadrhla. Přišly karty, zranění, ztráta formy a ve chvíli, kdy jsme už cítili, že si do toho sladkého ovoce můžeme kousnout, tak jsme to tak trochu odmítli. Každopádně nás čeká ještě patnáct kol.

Bude asi z tohoto pohledu hodně důležité, jak dopadne váš poslední zápas na Dukle. Souhlasíte?

Souhlasím. Po nevydařených zápasech s Prostějovem a v Ústí nad Labem jsme si před dvěma posledními zápasy podzimu dali za cíl, abychom po nich stále byli na dostřel minimálně baráže. Už kvůli motivaci, abychom na sobě nepřestávali pracovat. Když přijde uspokojení, tak to je to nejhorší, co se může stát. První zápas jsme vyhráli, teď to musíme na Dukle potvrdit. Máme na to skoro dva týdny, abychom se připravili, abychom přežili změnu počasí a odevzdali tam zbytek sil.

Když se ohlédnete za první polovinou ligové soutěže, co tam z pohledu vašeho mužstva vidíte?

Třeba to, že jsme si jasně nastavili, že je nutné, aby fungovala kabina, aby v ní nebyl rušivý element, což se povedlo. Druhým bodem přesvědčit hráče o jejich kvalitách. Tedy otázka sebevědomí, víry ve své schopnosti, což je možná to nejdůležitější. Aby věřili, že jsou schopní se poměřit s nejlepšími.

Ještě něco?

Chtěli jsme dát prostor našim odchovancům, kteří dokazují a naznačují, že by se mohli posunovat výš. Je to ale otázka další každodenní práce, abychom vychovali nové Holeše.

Co vám naopak nejvíc v týmu v první polovině soutěže chybělo?

Asi větší klid v útočné fázi , správné rozhodování, kdy jít do většího rizika a kdy zachovat větší klid. I přesto, že jsme dali devětadvacet gólů, což není zrovna málo.

Někdo ale může namítnout, že to trochu zkresluje osm gólů v už zmíněném zápase s Varnsdorfem.

To může, ale my jsme ty góly museli dát, abychom jich měli tolik.