Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Etická komise FAČR zahájila 47 disciplinárních řízení, a to především pro podezření ze spáchání disciplinárních přečinů úplatkářství a match fixingu. Podezřelými jsou členské kluby, funkcionáři, rozhodčí i hráči.
Na seznamu vyšetřovaných etickou komisí, jenž FAČR zveřejnil po mimořádné tiskové konferenci, figuruje i Zdeněk Kofroň. „Slyším to od vás poprvé. Kauzu od rána sledujeme v médiích, ale Zdeňkovo jméno slyším až od vás. Je to pro mě šok! Absolutně nechápu,“ řekl iDNES.cz předseda čtvrtoligových Nových Sadů Josef Ondroušek.
„Etická komise FAČR zahájila dne 24. 3. 2026 disciplinární řízení se Zdeňkem Kofroněm pro podezření ze spáchání disciplinárních přečinů,“ stojí v prohlášení Etické komise.
Podle ní měl Kofroň za úplatu poskytnutou Jakubem Prokešem svým výkonem v dresu Nových Sadů ovlivnit zápas divize v Baťově v březnu 2024. Kofroň má nyní zákaz činnosti. Hrát nemůže až do „naplnění právní moci disciplinárního rozhodnutí ve věci samé“.
Prokeš je bývalý manažer či sportovní ředitel, jenž se mihl v mnoha klubech na jižní a střední Moravě. Prošel Startem Brno, Zlínskem, Znojmem, tedy kluby, které Etická komise rovněž vyšetřuje.
Zábřeh v nejistotě, obvinění i odchovanci Sigmy
Postihy se týkají i dalších klubů v Olomouckém kraji. Na listu Etické komise figuruje několik jmen fotbalistů z nižších soutěží, kteří dříve v klubech na Olomoucku působili, nebo nyní působí.
Podezřelý je také devětadvacetiletý hráč Roman Bala z divizního Zábřehu. „Hráč se úplatkářství mohl dopustit tím, že ze strany pana Pavla Býmy přijal úplatek ve výši nejméně 1 000 EUR, aby ovlivnil svým výkonem utkání SK Kvítkovice (dřívější název pro Zlínsko) – FK Třinec hrané dne 13. 9. 2022,“ píše Etická komise.
Bývalý rozhodčí Pavel Býma figuruje v rozsáhlé kauze na několika místech. V úterý v jeho bydlišti zasahovala policie. Kromě Valašského Meziříčí působil také jako funkcionář v Otrokovicích a už dvakrát přejmenovaném klubu FC Zlínsko, který na startu aktuální sezony opustil třetí ligu a zamířil do okresu poté, co mu dosluhující výkonný výbor FAČR zatrhl na posledním zasedání před volbami prodej třetiligové licence do Zábřehu.
„Je to složitá situace. Bude záležet na Etické komisi, jak rozhodne. Musíme dbát presumpci neviny. Nemůžeme ho soudit. Budeme čekat, jak dopadne vyšetřování a jak rozhodnou Etická a Disciplinární komise,“ řekl Bohuslav Charvát, předseda SK Sulko Zábřeh, k Balovi. Také Bala má zakázanou činnost.
Na seznamu FAČR je také například někdejší brankář Uničova Marek Kalina, Nikolas Tilkeridis, jenž hrával za HFK Olomouc či Hranice, odchovanci Sigmy Matěj Hýbl a Lukáš Vychodil, další bývalý mládežník Sigmy Daniel Kubát nebo prostějovský odchovanec Zdeněk Novotný. Ani jeden z nich ale není vyšetřován v souvislosti s kluby z Olomoucka.
Policie v klubu Sigma Olomouc nezasahuje, potvrdil ČTK mluvčí Jiří Fišara. Akce se netýká ani druholigového fotbalového klubu 1. SK Prostějov, řekl předseda klubu Ivan Polák.
Olomoucký rozhodčí mohl přijmout úplatek
Vážné obvinění je ovšem vedeno proti fotbalovému rozhodčímu z Olomouce Simonu Vejtasovi, který zároveň figuruje jako marketingový manažer u extraligového hokejového klubu HC Olomouc.
Podle vyjádření Etické komise je Vejtasa podezřelý, že ve stadiu pokusu mohl výkonem ovlivnit za úplatek od Jakuba Prokeše zápas Baníku B s Frýdkem-Místkem z října 2022.
Vejtasa začal loni pískat i profesionální soutěže. Jako hlavní arbitr figuroval v zápasech Českého poháru, pískal i druhou ligu, například v Prostějově. V první lize se objevoval jako čtvrtý rozhodčí a snil o tom, že se jednou stane hlavním sudím také v Chance Lize.
Populární je i v hokejové Moře, jako hlavní marketingový manažer se zasloužil o značné zviditelnění klubu, za což mu před pár týdny skandováním jeho jména poděkovali i olomoučtí fanoušci na pozápasové rozlučce.
Pokud se ovšem veškerá obvinění ukážou jako pravdivá, dostanou nejen jeho fotbalové plány velké trhliny. Vejtasa na žádost o vysvětlení během úterý nereagoval.