Fotbalová kauza: FAČR vyšetřuje i gólmana, co vyřadil Sigmu, či manažera HC Olomouc

Václav Havlíček
Lukáš Jakubíček
,
  15:44
Loni prožil fotbalovou pohádku. Ve 38 letech vychytal brankář Zdeněk Kofroň z divizních Nových Sadů postup v Českém poháru přes prvoligovou Sigmu, obhájce trofeje. V dalším kole se postavil i proti Viktorii Plzeň. Teď ale Kofroně čekají náročné dny. Etická komise Fotbalové asociace ČR ho vyšetřuje kvůli možnému úplatkářství. Na seznamu vyšetřovaných figurují i další hráči z Olomoucka včetně rozhodčího Simona Vejtasy, který zároveň pracuje jako marketingový manažer v hokejové Olomouci.
Fotogalerie3

Brankář Kofroň z Nových Sadů během zápasu MOL Cupu. | foto: ČTK

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Etická komise FAČR zahájila 47 disciplinárních řízení, a to především pro podezření ze spáchání disciplinárních přečinů úplatkářství a match fixingu. Podezřelými jsou členské kluby, funkcionáři, rozhodčí i hráči.

Na seznamu vyšetřovaných etickou komisí, jenž FAČR zveřejnil po mimořádné tiskové konferenci, figuruje i Zdeněk Kofroň. „Slyším to od vás poprvé. Kauzu od rána sledujeme v médiích, ale Zdeňkovo jméno slyším až od vás. Je to pro mě šok! Absolutně nechápu,“ řekl iDNES.cz předseda čtvrtoligových Nových Sadů Josef Ondroušek.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

„Etická komise FAČR zahájila dne 24. 3. 2026 disciplinární řízení se Zdeňkem Kofroněm pro podezření ze spáchání disciplinárních přečinů,“ stojí v prohlášení Etické komise.

Podle ní měl Kofroň za úplatu poskytnutou Jakubem Prokešem svým výkonem v dresu Nových Sadů ovlivnit zápas divize v Baťově v březnu 2024. Kofroň má nyní zákaz činnosti. Hrát nemůže až do „naplnění právní moci disciplinárního rozhodnutí ve věci samé“.

Prokeš je bývalý manažer či sportovní ředitel, jenž se mihl v mnoha klubech na jižní a střední Moravě. Prošel Startem Brno, Zlínskem, Znojmem, tedy kluby, které Etická komise rovněž vyšetřuje.

Zábřeh v nejistotě, obvinění i odchovanci Sigmy

Postihy se týkají i dalších klubů v Olomouckém kraji. Na listu Etické komise figuruje několik jmen fotbalistů z nižších soutěží, kteří dříve v klubech na Olomoucku působili, nebo nyní působí.

Podezřelý je také devětadvacetiletý hráč Roman Bala z divizního Zábřehu. „Hráč se úplatkářství mohl dopustit tím, že ze strany pana Pavla Býmy přijal úplatek ve výši nejméně 1 000 EUR, aby ovlivnil svým výkonem utkání SK Kvítkovice (dřívější název pro Zlínsko) – FK Třinec hrané dne 13. 9. 2022,“ píše Etická komise.

Bývalý rozhodčí Pavel Býma figuruje v rozsáhlé kauze na několika místech. V úterý v jeho bydlišti zasahovala policie. Kromě Valašského Meziříčí působil také jako funkcionář v Otrokovicích a už dvakrát přejmenovaném klubu FC Zlínsko, který na startu aktuální sezony opustil třetí ligu a zamířil do okresu poté, co mu dosluhující výkonný výbor FAČR zatrhl na posledním zasedání před volbami prodej třetiligové licence do Zábřehu.

„Je to složitá situace. Bude záležet na Etické komisi, jak rozhodne. Musíme dbát presumpci neviny. Nemůžeme ho soudit. Budeme čekat, jak dopadne vyšetřování a jak rozhodnou Etická a Disciplinární komise,“ řekl Bohuslav Charvát, předseda SK Sulko Zábřeh, k Balovi. Také Bala má zakázanou činnost.

Na seznamu FAČR je také například někdejší brankář Uničova Marek Kalina, Nikolas Tilkeridis, jenž hrával za HFK Olomouc či Hranice, odchovanci Sigmy Matěj Hýbl a Lukáš Vychodil, další bývalý mládežník Sigmy Daniel Kubát nebo prostějovský odchovanec Zdeněk Novotný. Ani jeden z nich ale není vyšetřován v souvislosti s kluby z Olomoucka.

Bývalý fotbalový rozhodčí Pavel Býma před soudem.

Policie v klubu Sigma Olomouc nezasahuje, potvrdil ČTK mluvčí Jiří Fišara. Akce se netýká ani druholigového fotbalového klubu 1. SK Prostějov, řekl předseda klubu Ivan Polák.

Olomoucký rozhodčí mohl přijmout úplatek

Vážné obvinění je ovšem vedeno proti fotbalovému rozhodčímu z Olomouce Simonu Vejtasovi, který zároveň figuruje jako marketingový manažer u extraligového hokejového klubu HC Olomouc.

Podle vyjádření Etické komise je Vejtasa podezřelý, že ve stadiu pokusu mohl výkonem ovlivnit za úplatek od Jakuba Prokeše zápas Baníku B s Frýdkem-Místkem z října 2022.

Marketingový manažer HC Olomouc a fotbalový rozhodčí SImon Vejtasa.

Vejtasa začal loni pískat i profesionální soutěže. Jako hlavní arbitr figuroval v zápasech Českého poháru, pískal i druhou ligu, například v Prostějově. V první lize se objevoval jako čtvrtý rozhodčí a snil o tom, že se jednou stane hlavním sudím také v Chance Lize.

Populární je i v hokejové Moře, jako hlavní marketingový manažer se zasloužil o značné zviditelnění klubu, za což mu před pár týdny skandováním jeho jména poděkovali i olomoučtí fanoušci na pozápasové rozlučce.

Pokud se ovšem veškerá obvinění ukážou jako pravdivá, dostanou nejen jeho fotbalové plány velké trhliny. Vejtasa na žádost o vysvětlení během úterý nereagoval.

Tipsport - partner programu
Česko vs. LotyšskoFotbal - - 25. 3. 2026:Česko vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
25. 3. 14:00
  • 1.28
  • 4.97
  • 7.66
Česko vs. DánskoFotbal - - 25. 3. 2026:Česko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
25. 3. 17:00
  • 2.60
  • 3.11
  • 2.50
Turecko vs. RumunskoFotbal - - 26. 3. 2026:Turecko vs. Rumunsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 18:00
  • 1.37
  • 4.84
  • 7.96
Česko vs. IrskoFotbal - - 26. 3. 2026:Česko vs. Irsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 2.05
  • 3.32
  • 3.93
Dánsko vs. S. MakedonieFotbal - - 26. 3. 2026:Dánsko vs. S. Makedonie //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.28
  • 5.33
  • 9.90
Polsko vs. AlbánieFotbal - - 26. 3. 2026:Polsko vs. Albánie //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.66
  • 3.46
  • 5.69
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Fotbalová kauza: FAČR vyšetřuje i gólmana, co vyřadil Sigmu, či manažera HC Olomouc

Milan Machálek z Nových Sadů ukazuje na poraněné místo.

Loni prožil fotbalovou pohádku. Ve 38 letech vychytal brankář Zdeněk Kofroň z divizních Nových Sadů postup v Českém poháru přes prvoligovou Sigmu, obhájce trofeje. V dalším kole se postavil i proti...

24. března 2026  15:44

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Aktualizujeme
Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

24. března 2026  9:37,  aktualizováno  12:55

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

24. března 2026  9:15

Můj zatím nejlepší rok kariéry, liboval si Šulc. Co znamená jeho gólová oslava?

Pavel Šulc s partnerkou Natali na vyhlášení ankety Fotbalista roku.

Na zádech má desítku, na hlavě rockerský rozcuch a u nohou skoro celý Lyon. A teď už i fotbalové Česko. „Je skvělé vidět své jméno mezi takovými osobnostmi českého fotbalu,“ prohlížel si nablýskané...

24. března 2026  7:40

Fotbalistou roku 2025 se stal Šulc. Na pódiu poděkoval i své kočce

Fotbalista roku Pavel Šulc s trofejí pro vítěze.

Jedenadvacet branek, šestnáct asistencí, objev francouzské ligy. Pavel Šulc se stal nejlepším fotbalistou Česka za rok 2025. Svou bilanci takřka rovnoměrně rozdělil mezi Viktorii Plzeň a Lyon. Druhý...

23. března 2026  21:51

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

