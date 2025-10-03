Zbrojovka porazila Ústí. České Budějovice vyhrály poprvé od srpna, zdolaly Příbram

Fotbalisté vedoucí Zbrojovky Brno zvítězili v utkání 12. kola druhé ligy v Ústí nad Labem 1:0 a v neúplné tabulce odskočili druhému Táborsku o tři body. Zatímco lídr vyhrál pětkrát po sobě, severočeský nováček čeká na tříbodový zisk již čtyři kola. V druhém pátečním utkání České Budějovice porazily na domácím hřišti Příbram 2:0. Oba týmy dohrávaly po červených kartách v deseti hráčích.
ilustrační snímek | foto: Petr Nečas, FC Zbrojovka Brno

Zbrojovka se od domácí porážky s Prostějovem drží na vítězné vlně. V Ústí rozhodla ve 39. minutě, kdy Klíma odcentroval z levé strany a volný Čavoš zblízka překonal Grigara. Zkušený gólman jinak předvedl řadu povedených zákroků, stejně jako jeho protějšek Hrdina.

Ve druhém poločase měl další velkou šanci Čavoš, ale Grigar jeho střelu vyrazil. Domácí favorita v závěru zatlačili, ani na bod však nedosáhli a zůstali sedmí.

České Budějovice vyhrály po čtyřech druholigových prohrách v řadě a v tabulce předskočili Spartu B. Oproti Pražanům ale mají dva zápasy k dobru.

Českobudějovický Jude Sunday v pohárovém duelu s Baníkem Ostrava.

Zápas s Příbramí rozhodl už ve 12. zápasu Jáchym Štindl. Po změně stran viděl nejprve červenou kartu hostující Málek, jenže o necelou čtvrt hodinu později se do sprch po druhé žluté poroučel i českobudějovický Tischler. Pojišťující gól přidal v 69. minutě Sunday.

Chance Národní Liga
12. kolo 3. 10. 2025 17:30
Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. : FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
39. Čavoš
Sestavy:
Grigar – Vondrášek (C) (69. Toure), Čítek, Březina, F. Novotný – Osaghae, Kott (62. D. Richter) – Kodad, Moulis, Fantiš (69. D. Černý) – Žežulka.
Sestavy:
Hrdina – Vachoušek (71. Vedral), Klíma, Hofmann (C), Kaká – Rymarenko (80. Kronus), Žitný (60. Texl), Juroška – Janetzký, Čavoš (71. Kanakimana), Selnar (71. Gjorgievski).
Náhradníci:
Němec – Tureček, Marquinho, Goj, Idumbo, Kuta.
Náhradníci:
Sláviček – Kutík, Šural, Břečka, Blecha, Cicilia.
Žluté karty:
31. Osaghae, 90. F. Novotný
Žluté karty:
57. Žitný, 66. Selnar, 83. Gjorgievski

Rozhodčí: Orel – Cichra, Ježek; delegát: Kolbaba; technický delegát: Adamec

Počet diváků: 2471

Chance Národní Liga
12. kolo 3. 10. 2025 18:00
SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice : Fotbal Příbram Fotbal Příbram 2:0 (1:0)
Góly:
12. Štindl
69. Sunday
Góly:
Sestavy:
Andrew – Brabec, Rajtmajer, Koné – Omon (90.+2 Bastl), Tischler, Adam (78. Hubínek), Krch, Sunday (90.+2 Douděra) – Skalák /K/ (62. Igbokwe), Štindl (78. Asaidi).
Sestavy:
Melichar – Svoboda, Nghabo, Ejedegba, Urbanec (46. Kop) – Švestka /K/, Kissiedou (61. Vrána) – Antwi, Málek, Vott (46. Řezníček) – Šmiga (83. Hašek).
Náhradníci:
Nalezinek – Wandji, Firbacher, Zrun.
Náhradníci:
Bleha – Faye, Vokřínek.
Žluté karty:
41. Tischler, 74. Omon, 89. Andrew, 90+3. J. Brabec
Žluté karty:
11. Jakub Urbanec, 77. Svoboda, 90+4. Vrána
Červené karty:
65. Tischler
Červené karty:
52. Málek

Rozhodčí: Opočenský – Novák, Šůma

Počet diváků: 753

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 11 9 1 1 27:10 28
2. FC SILON TáborskoTáborsko 11 8 1 2 21:10 25
3. Slezský FC OpavaOpava 10 6 4 0 18:6 22
4. SK Artis BrnoArtis Brno 11 6 3 2 17:12 21
5. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 11 6 2 3 16:12 20
6. FC Baník Ostrava BOstrava B 11 5 3 3 20:13 18
7. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 12 5 2 5 20:17 17
8. SK Slavia Praha BSlavia B 11 5 1 5 21:12 16
9. 1. SK ProstějovProstějov 11 4 2 5 13:15 14
10. FK PříbramPříbram 10 4 1 5 11:18 13
11. FC Vysočina JihlavaJihlava 11 3 3 5 13:14 12
12. MFK ChrudimChrudim 11 2 5 4 13:20 11
13. AC Sparta Praha BSparta B 10 3 0 7 6:22 9
14. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 11 2 2 7 9:22 8
15. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 11 1 4 6 11:17 7
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 11 1 0 10 9:25 3

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

