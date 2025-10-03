Zbrojovka se od domácí porážky s Prostějovem drží na vítězné vlně. V Ústí rozhodla ve 39. minutě, kdy Klíma odcentroval z levé strany a volný Čavoš zblízka překonal Grigara. Zkušený gólman jinak předvedl řadu povedených zákroků, stejně jako jeho protějšek Hrdina.
Ve druhém poločase měl další velkou šanci Čavoš, ale Grigar jeho střelu vyrazil. Domácí favorita v závěru zatlačili, ani na bod však nedosáhli a zůstali sedmí.
České Budějovice vyhrály po čtyřech druholigových prohrách v řadě a v tabulce předskočili Spartu B. Oproti Pražanům ale mají dva zápasy k dobru.
Zápas s Příbramí rozhodl už ve 12. zápasu Jáchym Štindl. Po změně stran viděl nejprve červenou kartu hostující Málek, jenže o necelou čtvrt hodinu později se do sprch po druhé žluté poroučel i českobudějovický Tischler. Pojišťující gól přidal v 69. minutě Sunday.
39. Čavoš
Grigar – Vondrášek (C) (69. Toure), Čítek, Březina, F. Novotný – Osaghae, Kott (62. D. Richter) – Kodad, Moulis, Fantiš (69. D. Černý) – Žežulka.
Hrdina – Vachoušek (71. Vedral), Klíma, Hofmann (C), Kaká – Rymarenko (80. Kronus), Žitný (60. Texl), Juroška – Janetzký, Čavoš (71. Kanakimana), Selnar (71. Gjorgievski).
Němec – Tureček, Marquinho, Goj, Idumbo, Kuta.
Sláviček – Kutík, Šural, Břečka, Blecha, Cicilia.
31. Osaghae, 90. F. Novotný
57. Žitný, 66. Selnar, 83. Gjorgievski
Rozhodčí: Orel – Cichra, Ježek; delegát: Kolbaba; technický delegát: Adamec
Počet diváků: 2471
12. Štindl
69. Sunday
Andrew – Brabec, Rajtmajer, Koné – Omon (90.+2 Bastl), Tischler, Adam (78. Hubínek), Krch, Sunday (90.+2 Douděra) – Skalák /K/ (62. Igbokwe), Štindl (78. Asaidi).
Melichar – Svoboda, Nghabo, Ejedegba, Urbanec (46. Kop) – Švestka /K/, Kissiedou (61. Vrána) – Antwi, Málek, Vott (46. Řezníček) – Šmiga (83. Hašek).
Nalezinek – Wandji, Firbacher, Zrun.
Bleha – Faye, Vokřínek.
41. Tischler, 74. Omon, 89. Andrew, 90+3. J. Brabec
11. Jakub Urbanec, 77. Svoboda, 90+4. Vrána
65. Tischler
52. Málek
Rozhodčí: Opočenský – Novák, Šůma
Počet diváků: 753