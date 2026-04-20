Zbrojovka se vrací do první ligy! Po remíze Artisu s Táborskem má o postupu jasno

Zbrojovka hrála první ligu naposledy v ročníku 2022/23. Postup mezi elitu je prvním velkým sportovním úspěchem od nástupu nových majitelů. V listopadu 2024 koupila klub společnost OneCap, která se přesunula do pozice menšinového vlastníka od loňského srpna a příchodu podnikatele Vojtěcha Kačeny.
„Máme obrovskou radost z dosavadních vítězství a z toho, že se nám podařilo splnit předsezonní cíl. Postup určitě oslavíme, ale zároveň už myslíme na příští utkání proti Slavii B. Chceme do konce ročníku získat co nejvíce bodů,“ uvedl Jan Baránek, asistent trenéra Zbrojovky.
Zbrojovka se výhrou v Jihlavě přiblížila postupu, Opava podlehla béčku Slavie
Táborsko remízou na hřišti Artisu udrželo před konkurentem druhou příčku o dva body. V úvodu hosty poslal do vedení zblízka Matějka, jenž 13. trefou v sezoně dostihl nejlepšího střelce soutěže a pondělního soupeře Adedirana. Ve 40. minutě srovnal po kombinační akci Navrátil.
Zbrojovka má nakročeno k tomu, aby ovládla druhou ligu podobně jako před rokem Zlín. Ten měl po závěrečném 30. kole osmnáctibodový náskok na druhou příčku, dohromady nasbíral 71 bodů. Brněnský celek má nyní na kontě 62 bodů.
40. Navrátil
9. Matějka
Holý – Jeřábek (C), Plechatý, Harazim, Štěrba – Pospíšil (87. Breite), Sedlák – Fomba (46. al-Mušajfrí), Navrátil (61. Samek), Vukadinović (61. Osei, 90+4. Fulnek) – Adediran.
Pastornický – P. Novák (C), Bláha, Holiš, Barac (89. Řezáč) – Polyák – Nikl, Matějka (71. Voleský), Bello (78. Hák), Varačka (78. J. Rezek) – Plachý.
Borek, Kašík – al-Brajkí, D. Toula, Švancara.
Kubný, Šťovíček – F. Rataj.
38. Navrátil
23. Barac
Rozhodčí: Jan Machálek – Jan Dohnálek, Petr Brázdil
Počet diváků: 1056
|KLUB
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Zbrojovka Brno
|24
|20
|2
|2
|51:19
|62
|2.
|Táborsko
|24
|13
|5
|6
|41:25
|44
|3.
|Artis Brno
|24
|12
|6
|6
|39:30
|42
|4.
|Opava
|24
|11
|8
|5
|39:24
|41
|5.
|Příbram
|24
|11
|5
|8
|24:25
|38
|6.
|Žižkov
|24
|11
|5
|8
|32:35
|38
|7.
|Ústí nad Labem
|24
|11
|3
|10
|43:37
|36
|8.
|Ostrava B
|24
|10
|4
|10
|36:34
|34
|9.
|Vlašim
|24
|9
|6
|9
|34:26
|33
|10.
|Slavia Praha B
|24
|9
|5
|10
|36:33
|32
|11.
|České Budějovice
|24
|9
|3
|12
|23:31
|30
|12.
|Chrudim
|24
|6
|7
|11
|30:43
|25
|13.
|Prostějov
|24
|5
|8
|11
|26:35
|23
|14.
|Kroměříž
|24
|7
|2
|15
|21:38
|23
|15.
|Jihlava
|24
|4
|7
|13
|23:32
|19
|16.
|Sparta Praha B
|24
|5
|2
|17
|17:48
|17