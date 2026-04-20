Zbrojovka se vrací do první ligy! Po remíze Artisu s Táborskem má o postupu jasno

  19:02aktualizováno  19:37
Po třech letech se fotbalisté brněnské Zbrojovky vracejí do nejvyšší soutěže. Lídr druhé ligy má jistotu po pondělní dohrávce 24. kola a remíze 1:1 mezi třetím Artisem Brno a druhým Táborskem. Jihočeši šest kol před koncem ztrácejí na čelo 18 bodů a se svěřenci trenéra Martina Svědíka mají horší vzájemnou bilanci.
Gólová radost Gjorgievskiho ze Zbrojovky v zápase s Artisem

Zbrojovka hrála první ligu naposledy v ročníku 2022/23. Postup mezi elitu je prvním velkým sportovním úspěchem od nástupu nových majitelů. V listopadu 2024 koupila klub společnost OneCap, která se přesunula do pozice menšinového vlastníka od loňského srpna a příchodu podnikatele Vojtěcha Kačeny.

„Máme obrovskou radost z dosavadních vítězství a z toho, že se nám podařilo splnit předsezonní cíl. Postup určitě oslavíme, ale zároveň už myslíme na příští utkání proti Slavii B. Chceme do konce ročníku získat co nejvíce bodů,“ uvedl Jan Baránek, asistent trenéra Zbrojovky.

Zbrojovka se výhrou v Jihlavě přiblížila postupu, Opava podlehla béčku Slavie

Táborsko remízou na hřišti Artisu udrželo před konkurentem druhou příčku o dva body. V úvodu hosty poslal do vedení zblízka Matějka, jenž 13. trefou v sezoně dostihl nejlepšího střelce soutěže a pondělního soupeře Adedirana. Ve 40. minutě srovnal po kombinační akci Navrátil.

Zbrojovka má nakročeno k tomu, aby ovládla druhou ligu podobně jako před rokem Zlín. Ten měl po závěrečném 30. kole osmnáctibodový náskok na druhou příčku, dohromady nasbíral 71 bodů. Brněnský celek má nyní na kontě 62 bodů.

Chance Národní Liga
24. kolo 20. 4. 2026 17:00
SK Artis Brno SK Artis Brno : FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko 1:1 (1:1)
Góly:
40. Navrátil
Góly:
9. Matějka
Sestavy:
Holý – Jeřábek (C), Plechatý, Harazim, Štěrba – Pospíšil (87. Breite), Sedlák – Fomba (46. al-Mušajfrí), Navrátil (61. Samek), Vukadinović (61. Osei, 90+4. Fulnek) – Adediran.
Sestavy:
Pastornický – P. Novák (C), Bláha, Holiš, Barac (89. Řezáč) – Polyák – Nikl, Matějka (71. Voleský), Bello (78. Hák), Varačka (78. J. Rezek) – Plachý.
Náhradníci:
Borek, Kašík – al-Brajkí, D. Toula, Švancara.
Náhradníci:
Kubný, Šťovíček – F. Rataj.
Žluté karty:
38. Navrátil
Žluté karty:
23. Barac

Rozhodčí: Jan Machálek – Jan Dohnálek, Petr Brázdil

Počet diváků: 1056

KLUBZVRPSB
1.Zbrojovka Brno24202251:1962
2.Táborsko24135641:2544
3.Artis Brno24126639:3042
4.Opava24118539:2441
5.Příbram24115824:2538
6.Žižkov24115832:3538
7.Ústí nad Labem241131043:3736
8.Ostrava B241041036:3434
9.Vlašim2496934:2633
10.Slavia Praha B24951036:3332
11.České Budějovice24931223:3130
12.Chrudim24671130:4325
13.Prostějov24581126:3523
14.Kroměříž24721521:3823
15.Jihlava24471323:3219
16.Sparta Praha B24521717:4817
Tipsport - partner programu
Lecce vs. FiorentinaFotbal - 33. kolo - 20. 4. 2026:Lecce vs. Fiorentina //www.idnes.cz/sport
20. 4. 20:45
  • 3.68
  • 3.32
  • 2.19
Crystal Palace vs. West HamFotbal - 33. kolo - 20. 4. 2026:Crystal Palace vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
20. 4. 21:00
  • 2.65
  • 3.45
  • 2.77
Jablonec vs. Mladá BoleslavFotbal - - 21. 4. 2026:Jablonec vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
21. 4. 17:00
  • 1.87
  • 3.62
  • 3.94
Mallorca vs. ValenciaFotbal - 33. kolo - 21. 4. 2026:Mallorca vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
21. 4. 19:00
  • 2.53
  • 3.21
  • 3.12
Bilbao vs. OsasunaFotbal - 33. kolo - 21. 4. 2026:Bilbao vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
21. 4. 19:00
  • 1.91
  • 3.46
  • 4.61
Karviná vs. OstravaFotbal - - 21. 4. 2026:Karviná vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
21. 4. 20:00
  • 2.32
  • 3.28
  • 3.01
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Slavia se červená, je důvod k zneklidnění? Sparta i Plzeň měly titul i nejvíc vyloučení

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Tři červené karty v posledních dvou kolech, i kvůli nim pět bodů minus. Je ve fotbalové Slavii kvůli chatrné disciplíně důvod k zneklidnění? Šest vyloučení v sezoně je po Pardubicích druhé nejvyšší...

20. dubna 2026  17:45

Legendu střídá legenda. K rumunské reprezentaci se po čtvrtstoletí vrací Hagi

Gheorghe Hagi coby kouč Steauy v Praze, rok 2007.

K rumunské fotbalové reprezentaci se po 25 letech vrátil jako hlavní trenér bývalý legendární záložník Gheorghe Hagi. Nahradil zesnulého Mirceu Luceska, jenž na konci března zkolaboval před...

20. dubna 2026  17:32

Bayern slavil titul s papouškem pro štěstí. Zakončí rekordní jízdu ziskem treble?

Leon Goretzka, záložník Bayernu Mnichov, s porcelánovým papouškem během oslav...

Na oslavná trička, která symbolizují zisk pětatřicátého německého titulu, si fotbalisté mnichovského Bayernu nechali natisknout papouška kakadu, který si na krk pověsil stříbrnou kulatou trofej....

20. dubna 2026  15:10

Červená pro Mbodjiho správně. Komise rozhodčích řešila i situace z Olomouce

Sudí Dalibor Černý vylučuje slávistického obránce Youssouphu Mbodjiho v utkání...

Byl to klíčový okamžik celého utkání. Slávistický obránce Mbodji před vápnem fauloval hradeckého Trubače a sudí Černý ho po kontrole u videa vyloučil. Podle komise rozhodčích celou situaci po...

20. dubna 2026  14:21

Kdybych spadl, dostane červenou. Haaland rozhodl šlágr, pak se pozastavil nad sudím

Stoper Arsenalu Gabriel dělá hlavou pohyb směrem k Erlingu Haalandovi z...

Když po utkání šel slavit ke kotli domácích fanoušků, do kamery zazpíval prvních pár slov písně od rappera Flo Ridy. „Oh, oh, sometimes I get a good feeling,“ v překladu „někdy mám prostě dobrý...

20. dubna 2026  12:44

Smutek v Teplicích, znovu jen o záchranu. Čeká nás boj o holý život, tuší Frťala

Zlínský gólman Stanislav Dostál pomohl k výhře nad Teplicemi těžkým zákrokem v...

Po nástupu nového majitele se ve fotbalových Teplicích blýská na lepší časy, letos ale ještě i hřmí. Skláři po porážce 2:3 v klíčovém zápase základní části ve Zlíně promarnili šanci na střední...

20. dubna 2026  11:52

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Třicet kol základní fáze Chance Ligy bude brzy minulostí a odstartuje nadstavbová část, která tabulku rozdělí do tří částí. Prvních šest týmů se utká ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní...

20. dubna 2026  11:04

NEJ Z LIGY: Bořilův výlev i další šance pro Mihelaka. A Matoušek by neměl přemýšlet!

Slávističtí fanoušci během utkání v Hradci

Boj o titul v české fotbalové lize má kolo před koncem základní části novou zápletku. Druhá Sparta si bez problémů poradila s Jabloncem (3:1) a stáhla Slavii na rozdíl pěti bodů. Ta poprvé v sezoně...

20. dubna 2026

Hradecký kouč Horejš: Poháry? Mám teď jen letenky na dovolenou

Hradecký trenér David Horejš se raduje z vítězného gólu svých hráčů proti...

Fotbalisté Hradce porazili po Spartě a Jablonci i vedoucí Slavii a v této sezoně tak vybojovali výhru nad aktuálně třemi nejlepšími týmy v soutěži. Navíc je výhra potvrzuje ve skupině, v níž se bude...

20. dubna 2026  9:56

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Penaltu vybojoval, proměnil a taky zavinil. Radost i zloba Prekopa, jehož kouč chválil

Slávisté Erik Prekop a Jan Bořil během utkání proti Hradci Králové

Vybojoval penaltu, kterou sám proměnil. Ale slávistickým hrdinou se „odstrčený“ útočník Erik Prekop v Hradci Králové (1:2) nestal. „Hrozný, mám špatné pocity. Smutek, hněv. Asi bych byl neslušný,...

20. dubna 2026  9:11

Tři slávistické hlouposti. A najednou je to o pět! Souboj o titul znovu slibuje drama

Rozlícený slávistický kapitán Jan Bořil inkasuje červenou kartu v závěru utkání...

Pořád to zní nepravděpodobně, ale teď už o něco méně než před pár týdny. Stáhnout pět bodů za zbývajících šest kol? Fuška. Ale stát se to může. Zvlášť když vezmete v úvahu rozpoložení, v jakém se...

20. dubna 2026  8:13

