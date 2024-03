Jednání o prodeji fotbalové Zbrojovky míří k fiasku, fanoušci se bouří

O tom, že Pavel Svoreň většinu v brněnském druholigovém klubu převezme, informoval výkonný ředitel investiční společnosti Portiva společně s Václavem Bartoňkem loni v červenci. Ani následujících devět měsíců a smluvní termín do minulého pátku však nestačily k tomu, aby došlo k naplnění této dohody. Podle zdrojů blízkých jednání dokonce zbývá už jen hodně malá naděje, že se tak vůbec stane.

„Pánové Bartoněk a Svoreň ztratili společnou řeč. Pokud se do pátku na prodeji Zbrojovky nedohodnou, tak jejich dohoda padá, a momentálně to vypadá tak, že pan Svoreň není oblíbencem pana Bartoňka,“ řekl iDNES.cz muž, který má k jednáním blízko.

Svoreň, který během února oznámil, že je schopen Zbrojovku od 1. března řídit, informoval v podobném duchu na síti X. „Vím, že řada z Vás čeká na vyjádření k aktuální situaci a dle slibu bych Vám ho rád poskytl. Zatím nicméně není co říci. Smluvní dohoda v původních parametrech nebyla naplněna. Oboustranně se snažíme transakci resuscitovat… s nejasným výsledkem… Vzhůru Brno,“ vzkázal fanouškům v pondělí večer.

Více komentovat průběh „přetahované“ o 61 procent akcií klubu, které měl v tuto dobu už vlastnit, odmítl. „Téma je křehké,“ uvedl.

Vedení klubu by se k situaci mělo vyjádřit v úterý večer.

Pavel Svoreň měl mít ve Zbrojovce hlavní slovo. Majitel brněnského fotbalového klubu Václav Bartoněk.

„Je otázka, zda pan Bartoněk chce Zbrojovku vůbec prodat. Nečekal, že pan Svoreň bude chtít klub i řídit. Proto se jejich dohoda zasekla, a přestože Svoreň o Zbrojovku dál stojí, jsou hranice, za které už zajít nemůže,“ předestřel svoje vidění situace zdroj iDNES.cz.

Nejistota a nestabilita v brněnském fotbale nahrává i spekulacím, které mezi fanoušky kolují. Podle jedné z nich Bartoněk zvažuje Zbrojovku prodat někomu, komu věří víc než Svoreňovi, a plánuje v ní mít dál rozhodující slovo.

Ve vlastnické struktuře Zbrojovky patří nyní většina Václavu Bartoňkovi, 31 procent získal již minulý rok Svoreň (s tímto podílem byla spojena opce na zisk další třetiny a dohromady tedy většiny akcií klubu) a 5 procent vlastní Regionální hospodářská komora Brno. Svoreň již dříve potvrdil, že pokud se nestane většinovým vlastníkem, o menšinu zájem nemá.

„Pokud to tak opravdu dopadlo, tak to je pro Zbrojovku hodně špatná zpráva. Nebylo by to poprvé, co zájemce o koupi Zbrojovky odešel s nepořízenou,“ povzdechl si bývalý brněnský obránce Jan Klimeš.

Takto reaguje fanouškovská skupina Orthodox Fans Brno na Václava Bartoňka. Katapult je Bartoňkova přezdívka.

Společně s ním jsou znepokojeni i fanoušci brněnského fotbalu. Bartoňkovi vyčítají, že Zbrojovku nedokázal udržet stabilně v první lize, a k jejímu prodeji Pavlu Svoreňovi se upínali.

Během prvního jarního utkání druhé ligy v sobotu na Dukle průběžně skandovali „Bartoněk ven!“ a další protesty chystají na sobotní domácí duel s Táborskem. Na své diskusní platformě se bouří a zvažují protiakce vůči neoblíbenému bossovi.

„Každý počítal s tím, že s novým většinovým majitelem a investorem se situace zlepší, náhled celého Brna a brněnských příznivců na Zbrojovku se zlepší. Asi ne nadarmo manažer Zdeněk Psotka minulý týden prohlásil, že do Brna nikdo z hráčů v zimě nechtěl jít. Ta značka je pokažená, to se těžko narovnává. A značku někdo pokazil,“ ukazuje i Klimeš nepřímo na Bartoňka.

Spolupráce? Spíš soupeření

Nedůvěru a chaos v jednání mezi Bartoňkem a Svoreněm, která připomínají spíš soupeření než snahu o nalezení společné cesty, dokumentovala i jejich „přestřelka“ na internetu na konci minulého týdne. V pátek Bartoněk na webu Zbrojovky informoval, že k dohodě o prodeji „rozhodně“ dojde, na což Svoreň o den později na síti X odpověděl, že ho toto sdělení překvapilo.

FC Zbrojovka Brno @FCZbrojovkaBrno 🆕 SITUAČNÍ ZPRÁVA KLUBU



Smluvní partneři FOR Brno PLUS a.s. a Česká sportovní rozvojová s.r.o. rozhodně dokončí akciovou transakci prodeje podílu 61 % klubu FC Zbrojovka Brno a.s.



Aktuální stav tohoto procesu a termín jeho dokončení ovlivňuje probíhající licenční řízení pro… https://t.co/lDobKBXeae https://t.co/9bQDm38sdc oblíbit odpovědět

„Tento text jsme viděli poprvé ve chvíli, kdy se objevil na stránkách klubu, a byli jsme z něj překvapeni jako z řady dalších věcí v posledních dnech,“ napsal na svém účtu na síti.

I mezi odpůrci zbrojováckého šéfa Bartoňka z řad příznivců se šířila obava, že prohlášení je jen mlžením a snahou případný krach jednání svést na Svoreně.

Již dřív ze zákulisí vyhrocených jednání uniklo, že pokud by Václav Bartoněk neměl ve Zbrojovce menšinový podíl, nikdy by nesouhlasil ani s tím, že se o přenechání klubu bude bavit.

V případě, že by Zbrojovku převzal, hodlal Svoreň uvést do pozice ředitele klubu slovenského manažera Viktora Blažka, který dřív působil v Trnavě a v Senici. „Ale jen pokud bychom měli majoritu,“ zdůraznil.

K tomu má však Svoreň momentálně hodně daleko.