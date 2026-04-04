Zbrojovka porazila i Chrudim, Artis se ve 2. lize bodově dotáhl na barážové místo

Zbrojovka vstřelila obě branky v rozmezí 30. až 35. minuty, kdy se prosadili Janetzký s Texlem. Brněnský tým v této sezoně druhé nejvyšší soutěže prohrál pouze jednou a bodovou sérii natáhl na 15 zápasů. Chrudim nenavázala na minulé dvě výhry a je dvanáctá s tříbodovým odstupem od předposlední Kroměříže.
Na lavičce Artisu skončil v březnové reprezentační pauze kvůli neuspokojivým výsledkům trenér Jiří Chytrý i jeho asistenti. Ambiciózní brněnský klub aktivoval výstupní klauzuli a sáhl po kouči konkurenční Opavy Nádvorníkovi.
Hosty poslal v Kroměříži do vedení Adediran, po změně stran se prosadil Navrátil. Duel zdramatizoval Kříž, jenže na vyrovnání už domácí nedosáhli. Brněnský celek zabral po dvou porážkách a dotáhl se na Opavu, která drží druhou barážovou příčku. Na Táborsko oba celky ztrácejí jen bod. Nováček soutěže Hanácká Slavia nenatáhla vítěznou šňůru na tři utkání a zůstala na 15. místě, Jihlava i Prostějov mají rovněž 19 bodů.
Stejně jako Zbrojovka i Příbram rozhodla v Ostravě o vítězství v úvodním dějství dvěma góly, o něž se postarali Jedlička se Šmigou. Konečný výsledek stanovil po přestávce Málek. Středočeši triumfovali potřetí za sebou a na Opavu s Artisem ztrácejí čtyři body. Slezané prohráli čtvrté kolo v řadě a jsou osmí.
30. Janetzký
35. Texl
Hrdina – Břečka, Markovic, Klíma (C) – Granečný (10. Kaká), Texl, Janetzký (67. Kanakimana), Juroška – Rymarenko (67. Žitný) – Velich (83. Cicilia), Vachoušek (67. Langer).
Šerák – Tecl, Vientiess, Toml – Zachoval (78. Rolinek), David Jambor (22. Doleček), Kejř (C), Schön (66. M. Beránek) – Čičovský, Halda (66. Jurčenko) – Huf (66. L. Hruška).
Andrew – Gjorgievski, Selnar, Hofmann, Blecha, Vedral.
Frydrych – Bauer, Kozojed.
Rozhodčí: Kotala – Dresler, Jurajda
Počet diváků: 4645
9. T. Jedlička
22. Šmiga
72. Málek
Hrubý – Sirotek (69. Šehić), Nogha, Simerský (C), Míček, Okebugwu (46. Řeháček) – Frýdl (82. Vlna), Holaň, Laine (60. Dvořáček) – Škrkoň, Drozd (46. P. Jaroň).
Melichar – Svoboda, Švestka (C) (75. V. Hora), Nghabo, Jakub Urbanec (85. Antwi) – Š. Černý, Karban – T. Jedlička (61. Vrána), Málek, Mulumba (75. Vott) – Šmiga (85. Apea).
Měkota, Temel.
Bleha – Ejedegba, Conte.
38. Frýdl, 71. Míček
15. Mulumba
Rozhodčí: Mach – Ratajová, Pfeifer
Počet diváků: 312
62. Kříž
25. Adediran
53. Navrátil
J. Dostál – Dočkal (76. Toman), Z. Říha, Hlinka (C), Čelůstka – Kříž, Kulíšek (83. Kudela) – D. Moučka (58. Ovesný), Saal (58. Bartolomeu), Koryčan – Večeřa (76. Araujo-Wilson).
Holý – Harazim, Plechatý (C), Čoudek – Kosek (81. Štěrba), Samek (66. Sedlák), Breite, Fomba (73. Al-Mušajfrí) – Navrátil, Adediran, Vukadinović (66. Fulnek).
Mucha – Hanzelka, Aldin, Zavadil, D. Němeček.
Borek – Al-Brakí, Jeřábek, Besedin, D. Toula, Osei, Švancara.
87. L. Kříž (trenér)
20. Adediran, 33. Harazim, 50. Navrátil
Rozhodčí: Vokoun – Hurych, Marek
Počet diváků: 1136
Tabulka
|1.
|Zbrojovka Brno
|21
|18
|2
|1
|48:14
|56
|2.
|Táborsko
|21
|12
|3
|6
|38:23
|39
|3.
|Opava
|21
|10
|8
|3
|34:20
|38
|4.
|Artis Brno
|21
|11
|5
|5
|34:25
|38
|5.
|Příbram
|21
|10
|4
|7
|22:23
|34
|6.
|Žižkov
|20
|10
|3
|7
|26:29
|33
|7.
|Ústí nad Labem
|21
|9
|3
|9
|39:34
|30
|8.
|Ostrava B
|21
|8
|3
|10
|29:31
|27
|9.
|Vlašim
|21
|7
|5
|9
|29:25
|26
|10.
|Slavia Praha B
|20
|7
|4
|9
|30:24
|25
|11.
|České Budějovice
|20
|7
|3
|10
|20:28
|24
|12.
|Chrudim
|21
|5
|7
|9
|24:39
|22
|13.
|Jihlava
|21
|4
|7
|10
|21:27
|19
|14.
|Prostějov
|21
|4
|7
|10
|23:31
|19
|15.
|Kroměříž
|21
|6
|1
|14
|19:37
|19
|16.
|Sparta Praha B
|20
|5
|1
|14
|15:41
|16