Zbrojovka v krizi: provize za Krejčího do klubu nepůjde, sponzoři chybí

Stopeři vykartovaní a pomalí, tvorba hry špatná a útok vylidněný. Fanoušci odrazení, po poslední domácí potupě 1:6 od Varnsdorfu zhnusení a rezignovaní. Vždyť místo posil pro další hon za návratem do první fotbalové ligy musejí od představitelů Zbrojovky dokola poslouchat, že jejich klub není pro hráče atraktivní adresa.

Může být v Brně s fotbalem ještě hůř?

Bohužel pro druhé největší město v republice může.

V době, kdy klub s nevyjasněnou vlastnickou strukturou těžce lepí rozpočet a sponzoři mu dávají vale, mohla leccos změnit luxusní vzpruha ve výši až čtyřiceti milionů korun v podobě provize za přestup bývalého zbrojováka Ladislava Krejčího ze Sparty do Girony.

Posvětit to měla pondělní valná hromada, svolaná stále ještě největším akcionářem klubu Václavem Bartoňkem. Na programu sice měla víc bodů, tím hlavním však mělo být vypořádání pohledávky mezi Spartou a Zbrojovkou ve věci Krejčího nedávného přestupu. „Pohledávka by se v případě odhlasování převedla na společnost FOR Brno Plus, vlastněnou panem Bartoňkem,“ objasňuje bývalý spolumajitel brněnského klubu Petr Hoskovec, jehož synové několik akcií stále drží.

Vzhledem k tomu, že přestup sparťanského lídra do Girony přinesl do pražské pokladny 297 milionů korun, mluvilo se o tom, že Zbrojovka má právo si z tohoto „dortu“ ukrojit až čtyřicet milionů korun.

Václav Bartoněk během zápasu Zbrojovky proti Varnsdorfu, který pro brněnský soubor skončil naprostým fiaskem.

Že si podíl či výraznou část z této sumy urve Bartoněk pro sebe už svérázný boss jednou veřejně zmínil. „Způsob řešení je daný. Byl zanesený i v kupní smlouvě s Pavlem Svoreněm (dřívější zájemce o klub – pozn. red.) a přenáší se dál. Nazval bych to takto: Jsem součástí konzumačního řetězce. Nějaký podíl z přestupu Ládi mít budu a nepřijde mi to neřestné,“ řekl Bartoněk v květnu deníku Sport. Prý do Zbrojovky musel nalít mnoho peněz ze svého a přestup někdejšího odchovance je příležitost, jak se mu část financí vrátí.

V pondělí však přesun pohledávky neprosadil. Hoskovcovi na poslední chvíli valnou hromadu zneplatnili. „Nemohla se konat, neboť byla formálně špatně svolána, v rozporu se stanovami. Vůle ji uskutečnit byla ze strany majoritního akcionáře, ale nemohl nic dělat kvůli procesní vadě,“ vysvětluje Michal Havlík, člen dozorčí rady Zbrojovky.

Hbitý Alli míří do Alžírska Vleklá story o nevoli nigerijského šikuly Wale Musy Alliho pokračovat v brněnském angažmá skončila. Maličký, avšak technicky výborně vybavený záložník po konci hostování v Českých Budějovicích a letošních třech startech za Zbrojovku přijal nabídku USM Alger, prvoligového týmu v Alžírsku. Na jihu Moravy nastřádal 46 startů, ve kterých zapsal pět branek a devět asistencí. Klauzule v jeho smlouvě podle zdroje MF DNES měla čítat přes sedm milionů korun a právě ta zabránila Allimu v setrvání v Budějovicích. O hráče se pak měl zajímat i Baník Ostrava či kluby z Polska. Nakonec však odchází do USM, několikanásobného alžírského mistra. V loňské sezoně skončil v lize na čtvrtém místě a postoupil do kvalifikace afrického Konfederačního poháru, obdoby Evropské ligy. Odchodové spekulace narůstají i kolem matadora Jakuba Řezníčka, jehož základní sestava v nové sezoně zatím míjí. Šutér má být stále v hledáčku Dukly Praha, jednat by podle informací deníku Sport měl také s českobudějovickým Dynamem. Šestatřicetiletý útočník touží po dvou zbývajících brankách, které mu chybí ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů. (jcr)

Jde však jen o odsun zmíněného záměru. „Valná hromada proběhne v řádu měsíce, aby bylo vše platné. Problém odhlasovat řádnost schůze i přes procesní nedostatek by asi nebyl, ale nechci o tom spekulovat. Nevím, jaká je motivace minoritních akcionářů. Nevím, zda to vůbec něco ovlivní,“ naznačuje další „malý vlastník“ Pavel Binder, že na bod s přesunem pohledávky nejspíš i v novém termínu dojde.

Každopádně představenstvo klubu ani dozorčí rada o detailech této iniciativy nevědí. „Je mi jasné, že se o tom spekuluje, že se to řeší. Pan Bartoněk řekl, že peníze za Krejčího chce pro svou firmu, pro nás ale tato informace oficiálně neexistuje. Požadavek na převedení pohledávky jsme zatím neobdrželi. Teprve až tento proces nastane na valné hromadě nebo představenstvu, tak se k tomu můžeme vyjádřit. Otázkou je, jak si to mezi sebou přeberou potenciální kupující klubu a prodávající strana. Žádný scénář kolem pohledávky totiž smluvně neexistuje,“ upozorňuje Havlík. Zda by jako člen dozorčí rady považoval za rozumné vyvést v době zbrojovácké mizérie sumu, která se rovná asi polovině ročního rozpočtu klubu, odmítl komentovat.

Co dál je v Brně nového?

Ani další novinky nevzbuzují zrovna gejzíry optimismu.

Když chtěl zmiňovaný podnikatel Svoreň vstoupit do Zbrojovky, nechal si zpracovat audit, po němž avizoval, že půlku kupní ceny klubu spolknou její nezaplacené závazky. Zda tento závěr nese i audit, který si zadal aktuální zájemce o koupi, boss hokejové Komety Brno Libor Zábranský, zatím není jasné. „Všechny informace jsou takové, že se směřuje k převodu všech akcií od pana Bartoňka k panu Zábranskému. A mám také informaci, že už to probíhá. Doufáme, že vše bude co nejrychleji uzavřeno, protože celý minulý ročník a zejména na jaře nás to limitovalo ve všech rozhodnutích, důležitých pro běžný chod klubu,“ vyprávěl už před startem nové sezony sportovní ředitel a člen představenstva klubu Zdeněk Psotka.

Jenže od té doby na fanoušky opět ze všech stran zní zneklidňující ticho. Jediný viditelný počin je možnost permanentkářů Komety vyrazit i na tři domácí fotbalové duely, vždy za symbolickou korunu. Zábranský na neplatné valné hromadě nebyl. Ani nemohl, tvoří ji jen aktuální akcionáři a on oficiálně v žádném spojení se Zbrojovkou není.

Marné doufání v restart

Oba sportovní bossové k budoucnosti Zbrojovky mlčí, zprávy nemají činovníci klubu ani minoritní vlastníci. „Informace nám chybí, případný prodej je čistě v režii majoritního akcionáře. Regionální hospodářská komora Brno drží stále pět procent, ale od doby avizovaného vstupu pana Zábranského v diskusi nejsme. Ten nás nikdy nekontaktoval,“ podotýká člen představenstva komory Havlík.

Zbrojovku dál fakticky řídí Bartoněk, jehož fanoušci nenávidí – za léta trápení mají důvodů celou řadu. A viditelně nelichotivá finanční kondice je jedním z nich. Klub zoufale potřebuje vyřešit své kostlivce a zajistit si jisté peníze. K těm od města, kraje a soutěže přitékají další zdroje spíš „po kapkách“. Důkazem budiž i pustý dres Zbrojovky.

Věrní jí zůstávají partneři AZ Servis a síť barů a restaurací Charlie’s. Tvář naopak odvrátily některé výrazné společnosti. Nejvýznamnější konec spolupráce je s fondem Adax Invest, po němž nesl název i stadion na Srbské. Z dresu zmizelo také logo Tipsportu, který je však na klubovém webu dál vedený jako generální partner.

Celkově má jít o sponzorský výpadek příjmů v řádu nízkých jednotek milionů korun. Už proto by se násobná injekce za úspěšný kariérní posun odchovance Ladislava Krejčího klubu více než hodila.

Co by však „Flintě“ prospělo nejvíc? Restart. Kompletní. Tak jako jej Zábranský předvedl v Kometě...