Tak už doopravdy? Zbrojovka má mít nového majitele v dubnu, Bartoněk zůstane

Kapoun? Nedorozumění, nebo zákulisní hra Od konce února kolovala fotbalovým prostředím v Brně zvěst, že by se měl o Zbrojovku zajímat také Petr Kapoun, šéf „kosmické firmy“ TRL Space Systems. Také ona patří do portfolia Regionální hospodářské komory Brno a mluvilo se o tom, že si Kapouna jako svého spoluinvestora přivedl k jednáním zájemce o koupi fotbalového klubu Pavel Svoreň. Ukázalo se to jako „falešná“ stopa. V době, kdy je Kapoun služebně v zahraničí, se proti spekulaci jeho firma ohradila v odpovědi na otázky iDNES.cz. „Petr Kapoun z pozice místopředsedy představenstva RHK Brno, která je pětiprocentním vlastníkem fotbalového klubu Zbrojovka Brno, a která současně moderovala novou akvizici, byl ze své pozice u jednání mezi Václavem Bartoňkem a Pavlem Svoreněm. Firma TRL Space, ve které je ředitelem, spolupracovala s brněnským fotbalovým klubem na zavedení datové analýzy, mimo jiné, za použití družicových dat. Projekt měl na starost Petr Boháček, Manažer strategie TRL Space, který současně zastává funkci v dozorčí radě klubu, jež měla přispět k zavedení nové technologie do fungovaní FCZB. To jsou veškerá oficiální spojení, která s klubem existují a ostatní konspirace naše společnost odmítá,“ uvedl Michael Sido, zástupce firmy. (jip)