Brno zbrojí na boj o postup, ke Klusáčkovi chce bývalého asistenta Slovácka

Nový realizační tým chce Zbrojovka představit ideálně do konce tohoto týdne. V pondělí jí začíná příprava.

Změny nicméně ještě nejsou definitivní. „Hovořili jsme spolu telefonicky, ale domluvení zatím nejsme. Proběhl první kontakt,“ reagoval ve středu Mucha. Možností zvažoval víc, k rozmyšlení nabídky si vzal několik dní čas.

Sdílnější nebyl ani Polách, o jehož povýšení k dospělému áčku Zbrojovky se v Brně několikrát spekulovalo, vždy však ve spojení s koučem Janem Trousilem, novým asistentem v Plzni. „Zatím nemůžu potvrdit,“ sdělil Polách k nové variantě.

Na změny fanoušci Zbrojovky netrpělivě čekají, klub je po neúspěšném boji o záchranu mezi elitou avizoval. Stále je však nepředstavil, a to ani v případě odchodu sportovního manažera Tomáše Požára, který v Brně působil pět let.

Kuriózně až po jeho odchodu angažovala Zbrojovka na místo kouče Klusáčka, kterého chtěl Požár přivést už v závěru uplynulé ligové sezony a zkusit s ním odvrátit sestup.

„Pro mě je důležitá současnost, na minulost se nedívám. Teď jsem se se Zbrojovkou domluvil, teď jsem tady a chci pro Zbrojovku to nejlepší,“ řekl minulý týden Klusáček. Od vedení Zbrojovky dostal důvěru i úkol pokusit se tým po sestupu v co nejkratším čase mezi elitu vrátit.

Mezi jeho úspěchy patří úvazek v národním týmu, kde působil jako asistent Michala Bílka, nebo senzační cesta s Bohemians do finále ligové skupiny o Evropu v roce 2020. Zahraniční angažmá si vyzkoušel v Kataru.

V Brně se stal prvním článkem nového sportovního úseku v rámci značných změn, s nimiž vedení Zbrojovky po výbuchu v závěru skončené sezony počítá. Nastupuje však nejen v době, kdy ještě nemá svoje asistenty, ale kdy především klub jako takový nemá obsazenou klíčovou manažerskou pozici. Klusáček je srozuměn s tím, že v manažerské roli bude v přípravném období vypomáhat, dlouhodobě ale se sezením na dvou židlích nepočítá.

„Dlouhodobě manažerské povinnosti mít nebudu. V první fázi ano, tak počítám s tím, že tahle práce bude na mně, ale přicházím jako trenér, ne dělat sportovního manažera,“ řekl.

Střídá neúspěšného kouče Martina Haška, což se v jeho kariéře děje podruhé. Poprvé po něm převzal Bohemians v roce 2019 a málem s nimi postoupil do pohárové Evropy.

„Čeká nás hodně práce. Přeji si, aby dávala smysl a aby vyvrcholila návratem do první ligy. K tomuto cíli bych ještě přidal touhu obnovit kolem Zbrojovky pozitivní atmosféru, která – jak aspoň cítím – sestupem utrpěla. Uvidím, zda se nám to povede. Pád do druhé ligy se na ní podepsal. Musí to být samozřejmě spojené s výsledky, to je tak všude,“ uvědomuje si Klusáček.

Druhou ligu si vyzkoušel před osmnácti lety v Xaverově, od té doby ji sledoval jen jako divák. „Nezastírám, že se s ní budu muset seznámit. Předpokládám, že to nebude nic, co by se nedalo zvládnout,“ uvedl kouč.