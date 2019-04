Jihomoravské derby ovládla Zbrojovka. Potíže Znojma narostly

„S lepším týmem jsme na jaře dosud nehráli, Brno bylo nejlepší. Domácí nám dali dvě branky a zaslouženě vyhráli, my jsme se jim trochu vyrovnali ve druhém poločase. Za výkon se stydět nemusíme, jenomže body nám to žádné nedalo,“ uznal kvality vítězů František Šturma, trenér Znojma.

Pět kol před koncem druhé ligy výsledek derby stvrdil pozice obou soupeřů na opačných pólech tabulky. Zbrojovka se posunula na 4. místo a na třetí Hradec Králové ztrácí jeden bod, Znojmo je třetí od konce s tříbodovým náskokem na sestupovou příčku.

Zatímco Brnu pomáhají hradecká klopýtnutí, díky nimž živí naději na účast v baráži, Znojmo s takovou pomocí počítat nemůže. V neděli dopoledne Chrudim doma nečekaně porazila Jihlavu 4:3 a v tabulce se dostala nad Šturmovu partu.

„Ten výsledek nechápu, ale co se dá dělat. My jsme na tom špatně, ale snad se zachráníme,“ povzdechl si znojemský stoper Muamer Avdič. Ve 22. minutě tento bosenský obránce nezasáhl do vývoje zápasu v Brně vůbec šťastně. Dlouhý nákop Zbrojovky z vlastní poloviny hlavou jen nadzvedl za sebe, kde sbíhal domácí záložník Peter Štepanovský. Zkušeně si míč zpracoval a přehodil Antonína Bučka v brance hostí - 1:0.

Šancí měl Štepanovský hned několik, zakončoval je z pravého křídla. Jednou mířil na zadní tyč a minul, jednu ránu mu zlikvidoval Buček. Gól z 22. minuty nicméně stačil k tomu, aby Brno bralo body.

„Stoper tu akci svým zásahem hlavou zkomplikoval, protože jinak bych dostal balon do běhu a šel bych s ním sám. Po Avdičově zásahu jsem to měl trochu víc z úhlu. Ale možná mi vlastně i pomohl, protože brankář byl vyběhnutý, musel se přesouvat a nechal mi v brance trochu místa na zakončení,“ přemítal střelec úvodního gólu derby.

Avdič vzal chybu na sebe, což bylo vidět už z gestikulace na hřišti. Obličej si schovával do dresu, ukazoval spoluhráčům, jak chtěl na míč vyskočit a co se vlastně přihodilo.

„Náš hráč mě nezajišťoval, nebo kdyby mi někdo řekl pusť, tak to ani netečuju… Bohužel. Šel jsem do toho balonu naplno, hlavně ať ho odehraju, bohužel jsem mu to takhle nachystal a on (Štepanovský) to proměnil. Měli jsme líp zareagovat, couvnout dozadu. To je sport… byla to chyba, kterou si vyčítám, jenomže my taky musíme dávat i góly vepředu, a to jsme nedali,“ řekl Avdič.

Vedoucí gól Zbrojovky byl zaslouženým vyústěním dění na trávníku. Znojmo se s aktivitou vytasilo až po změně stran, kdy mělo pasáže, kdy drželo míč a přehrávalo domácí. Těm pomohl debutující brankář Jiří Floder tím, že zlikvidoval čistou šanci Dominika Kunci v 71. minutě. Za pět minut nato si Antonín Růsek na malém vápně naběhl na ideální centr z křídla a hlavou zvýšil na 2:0 pro Brno.

„Nám chyběla produktivita a asi i větší sebevědomí hráčů, aby si víc dovolili. Se zakončením máme poslední dobou problém, což se potvrdilo. V prvním poločase jsme tahali za kratší konec, ve druhém poločase už jsem naše kluky poznával a viděl jsem, že chtějí hrát a s výsledkem něco udělat. Tam se naše hra rapidně zlepšila. Jenže fotbal se hraje na góly,“ pokrčil rameny znojemský trenér Šturma.

Výhra domácích mohla být nakonec ještě vyšší, ale v 81. minutě se dělovka Michala Škody odrazila od břevna do oblasti brankové čáry a pak ven do hřiště. Někteří diváci už viděli míč za čarou, rozhodčí situaci ale jako gólovou neposoudili.

Zbrojovku to mrzet nemuselo, v derby zanechala až na pasáž ve druhé půli suverénní dojem.

„V určitých úsecích hry jsme měli převahu, po změně stran jsme ale aktivitu zbytečně opustili. Tam nás Znojmo začalo přehrávat. Spokojený jsem s výsledkem a s úseky hry, kdy jsme hráli tak, jak si představujeme. Pro nás teď přijde týden, kdy se potřebujeme připravit na další zápas v Sokolově, abychom tam předvedli stejný výkon jako doma,“ sdělil brněnský trenér Pavel Šustr.