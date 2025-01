Posil poskrovnu, zvučnější jména až v létě. Zbrojovka hasí hněv fanoušků

Na papíře to zní nadějně: střed obrany vyztužený ostříleným bývalým legionářem Tomášem Břečkou ze Slovácka, v útoku prověřený druholigový střelec Justin Araujo-Wilson z Jihlavy, kolem nich „nadupané“ mladé brněnské pušky, a to celé doplněné o perspektivní hráče z ligových týmů – tak by měla vypadat sestava fotbalistů Zbrojovky, pokud by se naplnila aspoň část spekulací, jež kolem probíhající obrody mužstva pod novým klubovým vedením cirkulují.

Bolehlav fanouškům brněnského fotbalu však snadno může způsobit fakt, že zmínění plejeři by měli na zbrojovácké soupisce přistát až v létě poté, co jim v jejich klubech vyprší smlouvy.

Naléhavá současnost je podstatně skromnější. Sestava, připravovaná pro jarní boje o únik z druholigového pásma sestupu, je zatím na papíře slabší, než byla na podzim, odchody převažují i více než týden po zahájení zimní přípravy nad příchody.

„Na dalších posilách pracujeme. Víme, že musíme mít i zkušené hráče, ale chceme jít hlavně cestou výchovy a rozvíjení mladých talentů. S posilováním nejsme ještě u konce, zatím jsme v této fázi budování spokojeni,“ ubezpečil příznivce na středečním setkání s médii sportovní manažer Martin Jiránek.

Fanoušky ale víc popudil než navnadil; v době konání tiskovky byly posily ohlášeny pouze dvě, a to obránce Patrik Haitl z Opavy a útočník William Palacios z Kolumbie, oba po skončení svých angažmá. Od Zbrojovky, přezimující v druhé lize třetí od konce se stejným bodovým ziskem, jako má na sestupové příčce předposlední béčko Baníku Ostrava, čekala veřejnost hned od startu přípravy víc, a dala to představitelům klubu ihned najevo.

Štiplavé poznámky a zklamání začal krátce po tiskovce otevřeným odpovídáním na síti X „hasit“ přímo generální manažer klubu Jan Mynář, dosud největší zimní posilu Patrika Žitného z Mladé Boleslavi pak Zbrojovka raději urychleně oznámila následující den ráno. Další nový hráč podle zdroje MF DNES na zveřejnění čeká.

Posily? Dvě, tři, nebo pět

Podle zákulisních informací brněnské vedení mělo či stále má zájem o sparťanské mládežníky Lukáše Saala a Nicolase Piraliče, brankáře Jana Sirotníka ze Slavie či krajního hráče Daniela Kutíka z Chrudimi, ani jedno z těchto jmen však ve středu z Jiránkových úst nepadlo. „Všechno je to v jednání, konkrétní nebudu,“ podotkl ke zvěstem, i když se mluví o tom, že někteří z této skupiny hráčů s týmem trénují.

Jan Mynar @honzamynar @tom_veverka @Spilmachr1913 @clair1913 Myslim, ze to je mysleno nad ramec toho, co uz dnes vime, ze nastane az v lete, protoze to ted treba z ruznych duvodu nedopadlo. Podme postupne. Uctujme pred soustredenim v turecku :). oblíbit odpovědět

Oficiálně Zbrojovka potvrdila pouze testování dvou zahraničních zadáků Marca Torrese (21 let) a Seliuse Gindeberga (19 let).

„Nebyl jsem zastáncem testování, ale na českém trhu je takový problém s obránci, že jsme ho podstoupili. Koncem týdne si test vyhodnotíme,“ naznačil manažer.

První přípravné utkání v zimní pauze čeká Zbrojovku v sobotu, kdy v 10.30 na umělé trávě za Lužánkami přivítá Hodonín.

Že testy nemusí být marné, naznačuje Jiránkovi příběh Kolumbijce Palaciose, který se k brněnskému týmu připojil po skončení podzimu, nastoupil do dvou zkušebních zápasů, prosadil se střelecky a vysloužil si smlouvu.

Kolik dalších nových hráčů bude jeho příchod do Zbrojovky následovat, není v tuto chvíli patrné. „Můžou být dva, tři, nebo jich může být pět. Nechci mluvit v číslech. Pracujeme na tom, a až se uzavře přestupové okno, pak budeme moct říct, jak jsme posílili. Pak se můžu vyjádřit,“ mlžil diplomaticky Jiránek.

Jako nepravděpodobnou označil možnost čekání na zužování ligových soupisek a odesílání hráčů po hostováních. „Nikdy neříkej nikdy, ale nyní to vidím tak, že takový hráč nepřijde,“ pronesl.

Později večer generální manažer Jan Mynář na síti X uvedl, že s některými posilami už nyní klub počítá na léto, protože se je nepovedlo přivábit nyní. To by měl být i případ zmíněného Břečky.

Dál se hledá útočník

Ačkoliv Jiránek v pozici nováčka na pozici sportovního manažera Zbrojovky zatím mnoho „úlovků“ vykázat nemůže, s odporem hráčů vůči jednání s brněnským klubem se prý nesetkává. „Jsem mile překvapený, že Zbrojovka je pořád vnímána jako velké jméno. V tom problém není. Spíš to vnímám tak, že nebudeme hráče přeplácet. Dostávat sem borce za velké peníze by nemělo smysl,“ představil svoji vizi.

A tak třeba záložník Martin Pospíšil, odložený Olomoucí, zakotvil místo Zbrojovky v sousední – a na první pohled ambicióznější – Líšni. Alespoň se do Králova Pole povedlo přivábit Žitného, jenž má za sebou poměrně dlouhou herní pauzu.

„Pořád se díváme po hráčích na pozici stopera, kde nemáme jasno, pro které se rozhodneme. Potřebujeme je jak do zápasu, tak do tréninku, aby mezi našimi stopery byla kvalitní konkurence. V portfoliu máme i jednoho útočníka, o němž diskutujeme. Celkově nám na stole leží tři jména, nad nimiž se rozhodujeme,“ nechal do brněnského posilování nahlédnout trenér Jaroslav Hynek.

Pro jaro si brněnské vedení dává dva cíle – odlepit se v tabulce z pásma sestupu a nachystat se na léto. „Abychom pak už mohli mít tým pro útok na ligu,“ plánuje Jiránek.

I do té doby však bude muset náročné fanoušky přesvědčit, že zvládne proplout hned velmi náročným jarem.