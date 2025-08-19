Mým cílem je velká brněnská akademie, říká nový majitel Zbrojovky Kačena

Brněnští fanoušci zase mohou hltat fotbal o to většími doušky. Zašlá značka pod taktovkou kouče Martina Svědíka povstává jako Fénix z druholigového popela, po šesti kolech vede tabulku a ve svých vizích hledí pořádně daleko.
Teď už oficiálně očima byznysmena Kačeny.
Zbrojovka má nového majitele, lídra druhé ligy většinově vlastní podnikatel Kačena
Podnikatel v rozvíjejícím se odvětví bateriových úložišť chce Zbrojovce vybudovat vlastní stadion i akademii. Ze svého a rychle.
V rámci převzetí brněnského klubu se ukázal v podcastu Kudy běží zajíc a jeho prvotní prezentované vize jsou skutečně velkolepé. Obří sportovní centrum, velkolepá akademie... a v neposlední řadě stadion, o kterém se průběžně debatuje už nějakou dobu. A to i ve spojení s druhým brněnským zájemcem o vstup mezi fotbalovou smetánku – Artisem.
Jenže jednání města s oběma kluby nejsou tak rychlá, jak by si fanoušci přáli, a Kačena pro ně tak má ve svém individualistickém přístupu pozitivní vidinu.
„Lokalitu teď vybíráme, pozemky chceme koupit komerčně a jakmile je budeme mít, začneme projektovat. Stavbu rozdělíme do několika etap, ale chceme postupovat rychle. Neplánujeme čerpat městské ani státní dotace. Od města očekávám spíš podporu při povoleních a spolupráci. Jakmile budeme na sto procent vědět, že máme vše připraveno, určitě o tom budeme fanoušky informovat,“ nechal se slyšet Kačena s tím, že konkrétnější zkrátka nyní být nemůže.
Jeho celková vize se však upíná hlavně k akademii s obřími herními plochami a špičkovým zázemím. „Chceme vybudovat moderní sportovní centrum se zázemím pro A-tým a celou mládež. V akademii bude prostor pro regeneraci, dále bychom tam rádi měli ubytování a do budoucna i školu,“ plánuje podnikatel.
„Mělo by to být srdce celého klubu. Ideálně bych začal stavět hned, ale nejdříve je potřeba vybrat lokalitu. Cílem je mít 10 až 15 hřišť a vytvořit pro všechny týmy Zbrojovky domov, kde budou trávit nejen tréninkovou část, ale měli by tam mít i možnost plnohodnotně využívat svůj volný čas,“ představuje ambiciózní projekt.
Fanouškům Zbrojovky se také Kačena musí více představit. Brněnským rodákem totiž není, nicméně kořeny v moravské metropoli má.
„Můj děda pocházel z Brna a já s ním párkrát byl na zápase Za Lužánkami. Energie z tribun mě naprosto pohltila. Fotbal pro mě vždy znamenal především silné emoce a způsob, jak propojovat lidi napříč komunitou. Vstup do Zbrojovky pak byla přirozená volba – díky její dlouhé historii a silné fanouškovské základně v ní vidím obrovský potenciál. Mým prvním dílčím cílem je vybudovat v Brně špičkovou akademii pro děti,“ vysvětluje na klubovém webu Kačena.
Příznivcům „flinty“ slibuje Kačena především profesionalitu, kterou nastartovali jeho předchůdci ze společnosti OneCap. „V podnikání se obklopuji lidmi, kteří jsou velmi dobří ve své oblasti. To samé chci vidět ve Zbrojovce. Je potřeba nechat odborníky dělat jejich práci. Předem nastavit vizi a zajistit profesionálům podmínky, aby ji naplnili,“ má jasno majitel.
Kačenu do klubu přivedl generální manažer a společník ve OneCap Jan Mynář.
„S Honzou Mynářem se známe už delší dobu z jiných pracovních aktivit. Má moji absolutní důvěru v řízení klubu. Jak Honza, tak Jarda Havel udělali s projektem Zbrojovky obrovský kus práce, která nám všem dává nyní dobrou pozici k tomu, abychom mohli celý klub dále posouvat a dostat ho tam, kam patří,“ vychválil nový majitel svého dnes již minoritního společníka s dvaceti procenty akcií klubu.