Řezníčkovo loučení a jedna střela na bránu. Do útoku chce Zbrojovka posilu

V dusném podvečeru absolvoval slavnostní předzápasové rozloučení, při němž od brněnského klubu na hrací ploše obdržel dárky na rozloučenou, a následně devadesát minut totálně jalové podívané.

Zbrojovka Brno se loučila s útočníkem Jakubem Řezníčkem.

Zbrojovka mu předvedla jedinou přímou střelu na bránu, již v nastaveném čase v obří šanci trestuhodně překopl střídající Šimon Mičuda, hosté trefili břevno a tyč a k tomu je při tutovce zblízka vychytal debutující brněnský gólman Filip Mucha.

Bezgólová remíza byla spravedlivým výsledkem, za nějž zejména Brňané museli být rádi. Ve druhé lize stále ještě žehlí dva týdny starý domácí výprask 1:6 od Varnsdorfu, na který navázali udržením dvou čistých kont v řadě. Před týdnem ho podpořil Řezníček vítězným gólem na 1:0 na hřišti Táborska, v neděli už se žádný střelec nenašel.

„Jak se nám buduje hra od brankáře a přes střední pásmo, což jsme dnes proti běhavému a kompaktnímu soupeři ukázali, tak ještě nemáme tolik zvládnutou tu závěrečnou fázi, abychom naše pološance proměnili. Chybí nám to ještě v tréninku a tím pádem i v zápase,“ shrnul důvody marného dobývání soupeřovy obrany brněnský trenér Jaroslav Hynek.

Připustil navíc, že kdyby pár desítek vteřin před závěrečným hvizdem Mičuda zblízka zavěsil, nebylo by to spravedlivé vítězství. „Pro Spartu by to bylo kruté,“ řekl.

V neúplné tabulce je Zbrojovka po šestém kole osmá. Vyškov, s nímž hraje příští pondělí, je pátý.

Nováček si vedl dobře

Dvě čistá konta za sebou udržela brněnská obrana bez veteránů Jakuba Šurala, který dál pyká za červenou kartu, a Luďka Pernici, jenž v neděli zůstal na lavičce náhradníků.

„Jsem rád, že vidíme, že můžeme hrát v jakémkoliv složení v zadních řadách. Máme za sebou tři týdny tréninkového procesu a zápasu, sehrávala se obrana v současném složení a je dobře, že máme teď takové výsledky. Debakl s Varnsdorfem hráči zatřásl, pracujeme, věříme víc a víc tomu, co děláme, a dnešní utkání to ukázalo. Nepřináší nám to sice ještě výsledek, kvalitní hru ale ano,“ pochvaloval si kouč.

Brněnský brankář Filip Mucha zasahuje v utkání proti Spartě.

Kromě zkušených stoperů se musel obejít i bez své gólmanské jedničky Dominika Sváčka. Toho nečekaně po inkasované „šestce“ podržel, jenže v závěru minulého týdne se Sváček zranil, a tak dostal poprvé v Brně prostor Filip Mucha. Vedl si více než zdatně.

Hynek kromě toho potvrdil, že se vedení Zbrojovky pokouší získat jednoho hráče do ofenzivy. Zopakoval však, že hráčům se momentálně do Brna nechce. „A taky něco stojí, takže to není otázka na mě. Nicméně my se o jednom jménu bavíme. Bylo by to pro nás povzbuzení, kdyby jeden hráč za Řezníčka přišel,“ poukázal kouč.

K dispozici už ani na lavičce náhradníků neměl Waleho Musu Alliho, jehož přestup do alžírského USM Alger sice ještě není dotažen formálně, ale hráč již je v Africe.

Hynkův celek se sice musel znovu obejít bez povzbuzování fanoušků, kteří Zbrojovce nemohou odpustit komplikace při procesu změny majitele, aspoň se ale na brněnský soubor nesnášely nadávky a pískot. Hrálo se převážně v tichu.