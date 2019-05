Trenér Šustr byl ten klíč. Ve Zbrojovce Brno velebí strůjce úspěchu

„Málokdy svoje hráče chválím. Dnes musím říct, že jsem na ně hrdý a pyšný, jaký předváděli výkon,“ pravil brněnský trenér Pavel Šustr poté, co jeho mužstvo ve 29. kole zdemolovalo Třinec 5:0 a svoje třetí místo potvrdilo.

Dvojzápas o návrat mezi elitu odehraje Brno „pohárovým způsobem“ příští týden. Ve středu doma, v neděli venku. Dva a půl měsíce poté, co začínali jaro se sedmibodovou ztrátou na „barážovou“ příčku, je to pro fotbalisty Zbrojovky cenný úspěch, zároveň však jen mezikrok. „Cílem je postup, ne baráž. Slavit určitě nebudu, a hráčům jsem oslavy kategoricky zakázal,“ řekl Šustr.

Poslední krok do baráže udělali Brňané razantně. Dominantní představení podtrhl dvěma góly do sítě svého bývalého týmu Šimon Šumbera, čímž splnil trenérův požadavek, aby právě tyto dvě branky vstřelil.

„Tohle je mužstvo, které jednoznačně patří do první ligy,“ řekl po zápase o kvalitách Zbrojovky třinecký trenér Tomáš Jakus. Přidal se tak do řady těch druholigových trenérů, označujících Brno jako nejlepšího soupeře, s nímž na jaře hráli.

Na jaře, to je potřeba zdůraznit. Zbrojovka po zimní pauze je úplně jiným týmem než Zbrojovka na podzim. „Tým pracuje a věří v myšlenku, kterou trenér nastavil. Tady to funguje od vrchu až po nás hráče. Věříme tomu, co děláme, a vrací se nám to,“ uvedl Šumbera.

Do Zbrojovky se vrátil teprve v zimě právě z Třince. „Šel jsem sem s ambicemi. Co jsem slyšel kolem sebe, moc lidí tomu (postupu do baráže) nevěřilo. Já jsem ale viděl mančaft na soustředění na Maltě a viděl jsem, jak kluci jdou za tím, co tady trenér nastavil. Z vlastní zkušenosti vím, že tohle funguje,“ řekl.

Kapitán brněnského týmu Lukáš Magera zpětně označil za zlomový bod v sezoně nástup trenéra Šustra. Bývalý brněnský útočník přišel po šestém kole od mládeže namísto Romana Pivarníka.

„Celý rok byl náročný. Od začátku jsme ztráceli, zápasy jsme nezvládali, hlavně doma proti slabším. Nešlo nám to, nehráli jsme dobrý fotbal. S trenérem Šustrem se to radikálně změnilo a můžu říct, že to byl ten klíč. Víme, co hrát, plníme, co požaduje. Šustr přenastavil úplně všechno,“ ohlížel se Magera.

Ještě podzim přitom byl i pod Šustrem z brněnského pohledu rozpačitý. Zbrojovka pod jeho vedením poztrácela 14 bodů z 30 možných, a když podzim zakončila domácí prohrou s Vlašimí, zdálo se, že s postupovými plány je konec.

Přišla však hráčská obměna a velké brněnské procitnutí. Na jaře Zbrojovka prohrála jen dvakrát a přidala jednu remízu, zbytek byly výhry.

„Ztratili jsme vyhraný zápas v Budějovicích, naším špatným výkonem jsme prohráli ve Varnsdorfu, ale pořád jsme věřili a dokazovali jsme to na hřišti, že do baráže patříme. Zaslouženě jsme se tam dostali,“ shrnul Šumbera.

Spokojený záložník přiznal, že z nejvyšší soutěže zatím sledoval prakticky jen skupinu o titul. „Teď se podívám i na spodek,“ řekl směrem k soupeři pro baráž. „Bohemka, nebo Příbram? Je mi to asi jedno. Bude tam ligový mančaft se svými myšlenkami. My můžeme jít s čistou hlavou a deset dnů se chystat, než baráž vypukne,“ prohodil Šumbera.

Stejně tak kapitán Magera nechtěl řešit, kdo se Zbrojovce postaví. Napřed myslel na závěrečný druholigový duel v sobotu v Jihlavě. „Uvidíme, koho nám tabulka (první ligy) přilosuje. Nechám se překvapit. Teď to jde mimo mě. Hlavně že jsme třetí místo udělali my,“ řekl.