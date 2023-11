Řez je potřeba, soudí brněnský kouč Polách. Dotkne se i jeho?

Mimo jiné přiznal, že na jaře čeká mohutný útok brněnské Zbrojovky, která na podzim za čelem nehezky klopýtala.

„Měla výpadek, ale já ji pořád pasuji na kandidáta číslo jedna na postup,“ prohlásil Rada bez ohledu na to, že FNL vede Vyškov před Duklou. „Zbrojovka má ligové zkušenosti, udržela kádr, je to tradiční klub. Sezona ještě bude zajímavá,“ odhadl.

Těžko mohl tušit, že jenom o pár hodin později se Zbrojovka doma ztrapní ve své podzimní derniéře, prohraje s béčkem Olomouce 0:1 a dost možná tím z boje o přímý postup mezi elitu sama vycouvá.

Přezimuje šestá, na první Vyškov ztrácí devět bodů a všechny zápasy se špičkou na jaře hraje venku. Na Dukle v březnu pokus o zázrak začne a hned bude oslabena o kapitána Jakuba Řezníčka, který v sobotu viděl čtvrtou žlutou kartu.

Kapitán Zbrojovky Jakub Řezníček se snaží prosadit přes bránící hráče Kroměříže.

Není třeba dlouho počítat, aby bylo patrné, že Zbrojovce sezona protéká mezi prsty. A to si musí ještě sama vyřešit převzetí klubu novým majitelem, které se na zimu chystá.

„Pokud budeme hrát takhle, tak to absolutně nestačí,“ řekl naštvaný útočník Řezníček bez obalu. „Ještě to bude dlouhé, stát se může všechno, ale určitě nebudou stačit takové výkony, jaké jsme ukázali dnes. Bude se to těžko honit. Vyškov a Dukla zápasy zvládají, my jsme jich hodně odevzdali. Tohle od nás absolutně nestačí,“ tepal svůj tým, ze kterého v létě po sestupu odmítl odejít, i když po něm toužilo ligové Slovácko.

Pár měsíců poté se mu návrat do ligy vzdaluje ještě víc. Nejen Řezníček s rostoucím vztekem při sobotním propadáku sledoval, jak Zbrojovka zase zapadá do mizérie, kvůli které přišel o místo kouč Luděk Klusáček. Šokem si prošli i fanoušci, doufající, že Brňané stáhnou ztrátu na první místo na hratelných šest bodů.

Fotbalisté Zbrojovky Brno slaví gól.

I proto, že po Klusáčkově odvolání brněnský soubor začínal chytat šmrnc, je sobotní fiasko šokem.

„Jsem strašně moc zklamaný z předvedené hry,“ řekl Tomáš Polách, posunutý do role hlavního trenéra před třemi týdny s dohodou do konce podzimu. Ve dvou zápasech pod jeho vedením zaznamenala brněnská hra vzestup, trvalý však nebyl.

„Soupeř byl agresivní, výborně sbíral druhé balony a my jsme se mu nedokázali vyrovnat. Naše hra byla pomalá, situace jsme řešili nahodile, chybělo tam překvapení, náběh do šestnáctky... bylo toho strašně málo,“ vypočítal Polách po prohře s olomouckou mládeží neduhy Zbrojovky úplně stejně, jak je v první fázi podzimu nahlížel Klusáček, než ho slabé výkony stály místo.

Bod od barážové příčky

Devítibodová ztráta na špici podtrhuje v Brně očekávání, s nímž celá zbrojovácká veřejnost jde do zimní přestávky. Že přijdou nezbytné změny v kádru, avizoval už během podzimu sportovní manažer Zdeněk Psotka, Polách to v sobotu zopakoval.

„Změny to bude chtít. Spousta kluků je tu dlouho, možná je na čase do toho sáhnout. Vzít nové hráče, kteří budou předvádět lepší výkony,“ uvedl.

Mluví se o tom, že připravovaný řez se dotkne například obránců Jana Štěrby nebo Josefa Divíška. Na hraně budou ale i další borci.

Pochopitelně se bude diskutovat také o pozici trenéra. Polách byl povýšen z pozice asistenta na poslední tři zápasy a dopředu bylo řečeno, že poté se bude o obsazení důležitého postu jednat znovu.

„Jsou to logické otázky. Zatím na ně nemám odpověď, situací se zabýváme, je den po zápase. Jednáme a interně probíráme možnosti. Jakmile budeme mít jasno, hned to sdělíme,“ sdělil Psotka v neděli.

Trenér Zbrojovky Brno Tomáš Polách.

Potvrdil, že v otázce nutné změny v obsazení hráčské kabiny panuje ve vedení Zbrojovky shoda.

„Není to jenom o nekvalitě hráčů. Někde máme i kvalitní hráče, ale nemají už potřebný drajv, motivaci. Řez je nutné udělat,“ řekl.

Reálnější než přímý postup je v brněnském případě boj o baráž; na třetí příčku chybí týmu z Králova Pole bod.

„Zbrojovka získala zkušenosti s druhou ligou, posílí. Čekám, že si situaci dobře vyhodnotí, a pokud ucítí šanci, jednoznačně za ní půjde,“ myslí si vedle Rady i trenér vyškovského lídra Jan Kameník.

V Brně se snaží věřit témuž. „Věřím, co mám dělat? Musíme každý začít sám u sebe a podávat co nejlepší výkony to jde,“ pokrčil rameny výmluvně kapitán Řezníček.