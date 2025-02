V Turecku se mi smáli do obličeje, vzpomíná Břečka. Bere brněnskou výzvu

„Nároky v Brně jsou obrovské, to se mi líbí, a proto jsem tuhle výzvu přijal. Doufám, že se o postup popereme co nejdřív,“ prohlásil v rozhovoru pro MF DNES před nedělním odletem na soustředění do Turecka.

V kontaktu jste byl i se Zlínem, jehož trenér Bronislav Červenka se o vás vyjádřil jako o zajímavém hráči. Proč si nejdete pro postup do ligy tam, ale zabojujete o něj v Brně?

Už dřív, než se tato možnost ve Zlíně naskytla a já jsem ji s trenérem Červenkou probíral, jsem mluvil s brněnským vedením. Po setkání s panem (sportovním ředitelem) Jiránkem a trenérem Hynkem mi jednoznačně dávalo smysl jít do Brna. Navíc jsem si uvědomoval, že jít ze Slovácka k regionálnímu rivalovi do Zlína by nedělalo dobrotu. Proto jsem se už do ničeho dalšího nepouštěl, byl jsem rozhodnutý pro Zbrojovku.

Jaké vize před vás její představitelé předestřeli?

Řekli jsme si, jaké mají plány a vize, co chtějí a co očekávají ode mě. Nastínili mi, jak oni vidí fotbal, a přesně tak jsem ho viděl i já. Zapadlo to do sebe jako puzzle.

Co tedy očekáváte?

Že Zbrojovce pomůžu dosáhnout cílů, které má, a to je co nejdřív se dostat do první ligy. Jak jsem za dva týdny mužstvo poznal, kvalita v něm je obrovská. Pokud se sehrajeme a vytvoříme si mezi sebou vazby budeme tabulkou stoupat.

Co je potřeba udělat z vaší strany, abyste se prosadil ve druhé lize, s níž nemáte zkušenosti?

Musím se co nejdřív aklimatizovat. Zapadnout do týmu, sehrát se s klukama, abychom mezi sebou měli nějaké vazby, které jsou na hřišti důležité. Je pravda, že druhou ligu dosud neznám, ale mně jde spíš o to, abych pomáhal Brnu, než abych se zabýval tím, v jaké je to soutěži.

109 zápasů má Tomáš Břečka v české nejvyšší soutěži. Zahrál si ji ve Slovácku a v Jablonci.

V Brně jste se dostal do hodně omlazeného týmu. Přijmete i roli mentora?

Můj věk a počet odehraných zápasů naznačuje, že bych mladým měl umět pomoct. Není to ale tak, že bych přišel někoho vodit za ruku. Pokud někdo přijde, na něco se zeptá nebo bude chtít pokecat u kafe, jsem plně k dispozici, především jsem ale plnohodnotný hráč. Zbrojovce jsem přišel pomoct svými výkony, ne tím, že bych byl mentorem.

Zamlouvá se vám potenciál zbrojovácké mládeže?

Je tady hodně kvalitních kluků, velkých talentů s potenciálem. Jenom se potřebují trochu obouchat, vyhrát se. Když se jim to povede a správně uchopí jak pokyny od trenérů, tak rady od nás starších, tak to Zbrojovce v cestě nahoru jednoznačně pomůže. I oni se můžou ukázat, upozornit na sebe jako naši ligovou špičku, tak kluby v zahraničí.

Mládnete i vy mezi nimi?

Cítím se pořád mladý.

Hrál jste někdy v tak mladém mužstvu?

Nemyslím si, že je tady tým až tak mladý, jak naznačujete. Naopak ho vidím jako vyvážený s kvalitním zastoupením starší, střední i nastupující generace. Je možné, že pocitově to tak vyznívá, protože do Brna přišlo hodně mladých kluků, já to ale vidím jako ideální mix.

Stoper Tomáš Břečka (vpravo) se stal posilou druholigové Zbrojovky Brno. Nově se v brněnském dresu představuje také brankář Kryštof Lichtenberg. (únor 2025)

Pokud by došlo k tomu, že bude potřeba někoho herně nebo v kabině usměrnit, zaměříte se čistě na obránce, s nimiž budete nastupovat?

Fotbal, který hrajeme, se vyznačuje propojením všech řad. Musíme mezi sebou komunikovat, spolupracovat i se záložníky.

Hra by ale zřejmě měla vycházet od vás ve středu obrany, je to tak?

Měla by. Pokud chceme hrát fotbal po zemi, tak to jde od obránců.

Překvapil vás někdo z nových spoluhráčů, kterého jste možná tolik neznal?

Měl jsem je nastudované, než jsem do Brna přestoupil. Díval jsem se, mezi jaké hráče jdu, vím, kdo zde už byl, kdo přišel jako nový. Z tohoto pohledu mě tedy nepřekvapilo nic. Kvalitou asi ano, až tak velký potenciál jsem od nich nečekal. Potřebují zocelit, trénink a přípravné zápasy jsou něco jiného než pak soutěž, nezkušenost je na nich v některých případech vidět. To ale půjde nahoru.

Sledoval jste i sestřihy na videu, abyste viděl, co vás v novém týmu čeká?

To zase ne, připravený jsem ale byl. Fotbal sleduju, mám v něm docela velký přehled.

Třeba u Danielů Švancary a Poláka jste hrál ještě proti jejich otcům. Blesklo vám to hlavou?

Pro mě to není taková kuriozita, abych se tomu smál. Tak to zkrátka je. Vzhledově mi svoje otce připomínají, jedná se ale o jiné hráče. Hrají sami za sebe, ne za své táty.

60 zápasů odehrál Tomáš Břečka v turecké lize za Kasimpasu. Jeho angažmá trvalo dva a půl roku.

V jaké herní kondici přicházíte do Zbrojovky poté, co jste toho v posledních sezonách za Slovácko moc neodehrál, třeba v této sezoně jen čtyři zápasy?

Od loňského zranění kotníku jsem se celou dobu ve Slovácku i teď v Brně připravoval bez úlev, v kondici jsem. Zápasová praxe mi trochu chybí. Potřebuji pracovat na tom, abych ji do sebe dostal.

Proč jste byl tolikrát mimo sestavu?

Je to na delší povídání. Sám jsem si to vyhodnotil tak, že když jsem (v roce 2022) do Slovácka po dvou a půl letech v turecké Kasimpase přišel, hráli kluci nahoře, startovali v Evropské lize a stopeři byli v reprezentační formě. Kdyby tehdy byli Michal Kadlec a Standa Hofmann mladší, věřím, že by hráli v nároďáku.

To vy jste měl za sebou dlouhý výpadek.

V Turecku jsem byl v posledních měsících svého angažmá mimo tým. Tehdy mi Turci dělali naschvály, aby mě z klubu dostali pryč, a já jsem tedy nebyl v dobrém stavu. Bohužel jsem se potom i zranil, napřed jsem se trápil s achilovkou, pak s vazem v kotníku. Zdravý jsem zase až posledního tři čtvrtě roku.

Tomáš Břečka (vpravo) a jeho manažer Viktor Kolář (vlevo) ze společnosti Sport Invest při podpisu smlouvy v turecké Kasimpase.

Jaké naschvály vám Turci dělali?

Oni se vám vysmívají do obličeje, schválně vás dávají mimo kabinu, mimo tým, mimo tréninkové centrum.

Odešel jste z Turecka sám, nebo vás tímto jednoduše vyštípali?

Přiznám se, že jsem chtěl odejít, ale měl jsem smlouvu ještě na rok, a než jsem jim svůj záměr stačil oznámit, shodli jsme se na tom, že bude nejlepší, když půjdu pryč. Na tom jsme se dohodli, já jsem ale nečekal, že mě pak postaví mimo tým a přijde tohle, co se dělo.

Jsou to bolestivé zkušenosti?

Ano, ale takové jsou nejlepší.

Právě do Turecka v neděli odcestovala Zbrojovka na soustředění. Těšil jste se tam vůbec?

Těšil! (úsměv) S manželkou se tam rádi vracíme za sluníčkem na dovolenou. Máme malého syna, s ním jsme tam už jednou byli, teď čekáme druhého, tak se tam nejméně rok nedostaneme. Ale pomalu každý týden se doma bavíme o tom, že se tam zase rádi vypravíme. Jejich resorty, způsob života i třeba kultura stolování se nám hodně líbil.

Chybí vám z Turecka něco?

Podmínky v klubu, které jsme pro fotbal měli, byly hodně nadstandardní. K tomu se v Česku nepřibližujeme, člověk si na to rychle zvykne. Hodně mi dal i jejich pohodový způsob stravování, když se na stůl vyskládá jídlo a všichni ho sdílí. Berou stolování jako možnost se sejít, ne se jen najíst. Samozřejmě mají Turci svoje mouchy, každý ví, jak jsou impulzivní a umí vybouchnout. Když je pohoda a sluníčko, jsou vstřícní a pomůžou. Třeba se závistí jsem se u nich nesetkal.

V Kasimpase jste si zahrál i s bosenským útočníkem Arminem Hodžičem, nedávnou posilou Líšně. Jak na vás působil?

Jako výborný fotbalista. Přišel k nám na hostování a hodně pomohl, dával důležité góly v bojích o záchranu. Malý, podsaditý, umí trhat obranu, kvalitní hráč. Hrál výborně.

Má se Líšeň na co těšit?

Uvidí sami, já nikomu svůj názor vnucovat nechci. V Kasimpase byl běhavý, důrazný. Jak se uvede v Líšni, nevím, dlouho jsem ho neviděl. Kdo to je a kolik odehrál zápasů si každý umí najít sám.