Opět špatná Zbrojovka. Přeřazení hráčů do béčka zlepšení nepřineslo

„Hodnocení dnešního výkonu? Nepředvedli jsme takřka žádný,“ přiznal trenér Pavel Šustr.



I po 7. kole FNL tak platí, že lepší v tabulce je městský rival z Líšně, přestože je to při rovnosti bodů jen o skóre. To ale právě teď Zbrojovku může trápit nejméně. Do reprezentační přestávky jde její mužstvo v krizi a navíc bez tří hráčů stabilního druholigového kádru; Ondřej Sukup, Robert Bartolomeu a Ondřej Vintr byli už před víkendovým kolem „v utajení“ přeřazeni do béčka. Klub to v přípravě zamaskoval a Šustrovými ústy skutečnost prezentoval až po zápase v Třinci.

„Ondra Vintr, Robert Bartolomeu a Ondra Sukup byli s ohledem na výkonnost a přístup k předcházejícímu pohárovému zápasu přeřazeni do béčka. Je to v souladu s tím, co jsme avizovali před sezonou – své místo nemá jisté vůbec nikdo, hráči se mohou točit a změn oběma směry může být víc,“ pronesl trenér. „Není to nic definitivního, je na každém hráči, jak situaci přijme a jak nám následně ukáže, kam patří,“ řekl sice, ale první šanci ukázat se vyřazeným hráčům nedal. Ani jeden z tria potrestaných v neděli za béčko v divizním utkání proti Velké Bíteši nenastoupil.

Co se bude v Brně dít dál? „Pondělí bude nájezdové a pak hráče čekají čtyři dny tvrdého tréninku,“ slíbil Šustr hráčům ostré tréninky.

Na vyvedení mužstva ze slepé uličky má možná poslední možnost. V sobotu mu vyšlo alespoň jedno ze střídání, když za stavu 1:0 pro domácí poslal na hřiště obránce Jakuba Černína a ten po devíti minutách na hřišti hlavou vyrovnal.

Až na krátkou pasáž před vyrovnáním byl brněnský výkon bojácný tak, jak ho fanoušci znají z předchozího průběhu sezony.

„Stále se opakuje trend, kdy nastoupíme a bojíme se hrát, z čehož pak vznikají ztráty, fauly a brejky. Nedostáváme se do šancí, nezakončujeme,“ pronesl Šustr v sobotu.

Čeho se fanoušci brněnského fotbalu nedočkali po ránu, to jim bohatě vynahradilo odpoledne v Líšni. Domácí druholigový nováček tam v zápase plném zvratů remizoval s Viktorií Žižkov 3:3, bod mu zajistil svým druhým gólem v utkání Tomáš Machálek dvě minuty před koncem.

„Tady to nikdo nebude mít jednoduché. Klobouk dolů před domácími, hlavně v pohybu a v aktivitě, v důrazu. Oni mají vůli po vítězství, nepustili nás k naší hře,“ chválil domácí tým žižkovský trenér Zdeněk Hašek.

K bodu se Líšeň prokousala po zvláštním průběhu. Nastoupila velmi špatně, po první čtvrthodině mohla prohrávat klidně i 0:4, zachránil ji ale vynikající brankář Martin Šustr a domácí šli naopak do vedení. Za stavu 2:1 už hráli výrazně lépe a měli šance na zvýšení náskoku, udeřil však Žižkov. Nakonec Machálek vyrovnal důrazně zblízka poté, co mu šanci nachystal střídající Martin Zikl.

Na rozdíl od předchozího utkání v Jihlavě, kde Líšeň vyrovnala na 2:2 tři minuty před koncem, ale ještě stačila inkasovat a prohrát, si nováček bod proti Žižkovu pohlídal.

„Projevila se naše zkušenost,“ řekl dvougólový střelec Machálek. „Kvalita byla na soupeřově straně, Žižkov byl opravdu silný. Mrzí nás, že jsme dvakrát nedokázali udržet vedení, ale za bod musíme být rádi. Zase to bylo divoké utkání, jako ostatně naše všechna,“ pousmál se.



Jeho otec, trenér Miloslav Machálek poprvé střídal už ve 23. minutě, aby Líšeň dostal do zápasu. Vhod jeho mužstvu přišla i pauza na občerstvení v polovině prvního poločasu. „Těšil jsem se na ni od 10. minuty, byli jsme pod velkým tlakem. Time out nám pomohl,“ ulevil si i Machálek mladší.