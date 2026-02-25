Zbrojovka přidá pro jaro nový rozměr. S Langerem chce ovládnout střed hřiště

Jarní část druhé ligy odstartuje v sobotu od 14 hodin doma proti Příbrami. Náskok je výrazný, ale úvodní trojblok – Příbram, Táborsko, Artis – může tabulku rychle přepsat. „Mějme svoji hlavu a svoji pokoru,“ připomíná před restartem trenér Martin Svědík.
Zbrojovka přes zimu neměla důvod panikařit. Pět příchodů jen doplnilo už tak druholigově nadstandardní kádr. Dorazila nová brankářská dvojka Colin Andrew. Obranu vyztužila dvojice Alex Markovič a Petr Marek. Do zálohy pak přišla dvojice šikulů.
„Tým jsme chtěli jen okysličit a dát mu impuls,“ říká sportovní manažer Martin Jiránek. Zároveň otevřeně mluví o stále těžší pozici týmu při vyjednáváních. „Pořád jsme druholigoví. Někteří to tak stále berou a limituje to jejich zájem. Jiní naopak vidí prvoligovou vizi,“ dodává.
Podzim přitom nebyl částí sezony, která by volala po zásahu. Flinta byla výsledkově silná, padla jen jednou, zvládala koncovky a diktovala tempo soutěže. Tlak vedla Zbrojovka nejčastěji ze stran. Střed pole pracoval spolehlivě, ale jen výjimečně byl místem, odkud se určoval rytmus utkání. A právě tam směřuje nejvýraznější zimní změna.
„Na středu jsme chtěli získat distributora míčů,“ vysvětluje Svědík. Štěpán Langer přichází z prvoligové Sigmy Olomouc jako hráč, který si chodí pro balon níž, nabízí se mezi liniemi a dokáže rozhodnout, kdy hru zrychlit a kdy uklidnit.
Pokud se v sestavě usadí, může se častěji stávat, že těžiště hry půjde přes něj.
Vedle něj přišel Lukáš Vorlický, jiný typ hráče. Silný v situacích jeden na jednoho, schopný vytvořit šanci v prostoru před šestnáctkou. Vorlický má za sebou několik operací kolene. Nad jeho přínosem panují velká očekávání, ale zároveň obavy.
Svědík, známý jako náročný trenér, který tlačí na intenzitu, mu musí dávkovat zátěž jinak než zbytku týmu.
„Kdyby absolvoval to, co ostatní, jen by mu to ublížilo,“ přibližuje jindy nekompromisní kouč. Nyní hledá model, který z něj dostane maximum především v zápasech.
Ani jeden z nových hráčů nemá předem jistou pozici. „Každý si to u nás musí vybojovat,“ zdůrazňuje Svědík. Na druhou ligu velmi široký kádr má být výhodou i proto, že kvalita může přijít z lavičky. V jarní části, kdy se hraje o postup, mohou rozhodovat detaily i střídání.
Dlouhá zimní příprava dala týmu čas, ale nebyla bez komplikací. Tři soustředění, změny soupeřů i organizační problémy ve Španělsku. „Byla to nejdelší příprava, jakou jsem zažil,“ ohlíží se Svědík.
V jednom z bloků si mužstvo muselo zahrát samo proti sobě. „Byl jsem ale pozitivně překvapený, jak to hráči přijali a jakou mělo utkání úroveň,“ doplňuje.
Teď přijde jiný test. Více než tři měsíce bez soutěžního zápasu se mohou projevit stejně jako jarní terény. „Bude to hlavně o hlavě,“ míní trenér. Právě mentální odolnost byla na podzim jedním z důvodů, proč starší brněnský klub držel první místo.
Důležitým momentem bylo i udržení nejlepšího podzimního střelce týmu Tadeáše Vachouška. Zbrojovka jej chtěla z Teplic získat natrvalo, nakonec pokračuje formou hostování s případnou opcí.
„Nejdůležitějším faktorem byl sám Tadeáš, který chtěl zůstat,“ připomíná Jiránek.
První jarní týdny obvykle nebývají o fotbalové kráse. Těžší terény, víc soubojů, méně prostoru. Právě v takových zápasech se ukáže, jestli se Brňané dokážou častěji prosazovat i středem hřiště a vzít si tempo pod kontrolu.
Podzim ukázal, že tým unese tlak závěrů zápasů. Jaro prověří, jestli zvládne tlak závěrečné rovinky ve sprintu do první ligy.