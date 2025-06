Kolem žádaného kouče, který se měl vracet po pauze od konce ve Slovácku do fotbalu, nekroužila Zbrojovka sama. Doufala, že od léta se jí podaří Svědíka na lavičku získat a padesáté narozeniny v červnu oslaví již v jejím triku. Když však rodák z Pardubic na jaře odmítl Mladou Boleslav a v Brně to naopak hořelo, vystartovali po něm Jiránek a spol. hned.

„Stalo se to nejlepší, co se mohlo stát. Jsme domluvení na delší spolupráci. Čím déle u nás bude, tím líp,“ neskrývá nováček mezi špičkovými manažery v klubovém fotbale spokojenost poté, co spící brněnský obr dohrál sezonu na sedmém místě. Promluvil také o chystaných změnách v kádru, které považuje za nutné, a budoucnosti některých zraněných hráčů.

Jak a na co jste takovou personu přilákali, když před vámi Svědík jednal s ligovou a dobře zajištěnou Mladou Boleslaví?

Těch faktorů jsou spousty. Vnímal, co se v Brně snažíme vybudovat, kam směřujeme. Pak sehrála roli značka Zbrojovka, která má stále velký zvuk, a jednoznačně pro něho tahle nabídka byla výzvou. No a řekl bych, že mu chyběl fotbal. (úsměv)